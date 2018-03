 YouTube-Interview: Merkel will Zufallskontrollen von Dieselfahrzeugen

Bundeskanzlerin Merkel fordert in einem YouTube-Interview Zufallskontrollen von Dieselfahrzeugen in den Betrieben. Nur so könne sicher gestellt werden, dass die Emissionswerte eingehalten werden.

Angela Merkel (CDU) wurde von den YouTubern in einem Livestream interviewt. (Foto: dpa) Bundeskanzlerin spricht mit YouTubern

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel will die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen nach einem Zufallsprinzip auch im laufenden Betrieb überprüfen lassen. Dies sei notwendig, um sicherzustellen, dass Emissionswerte eingehalten würden, sagte sie am Mittwoch in einem YouTube-Interview der ProsiebenSat1-Tochter Studio 71.

Zudem kündigte sie einen Autogipfel mit Kommunen an, in denen die Stickoxid-Belastung zu hoch sei. Dabei solle auch darüber geredet werden, ob Bund und Industrie mehr als 500 Millionen Euro bereitstellen, um die Luftqualität in Städten zu verbessern. Diese Summe war auf dem ersten Diesel-Gipfel vereinbart worden.

Zugleich bekannte sich Merkel zum Ziel der Bundesregierung, bis 2020 eine Million E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. „Die habe ich nicht zurückgezogen“, sagte Merkel am Mittwoch in einem Interview auf die Frage, warum sie von der Zusage abgerückt sei. „Ich habe nur gesagt, wir müssen mehr tun. Die (Zahl) werden wir so einfach nicht schaffen.“

Hintergrund ist der schleppende Verkauf von E-Autos, von denen noch keine 100.000 in Deutschland unterwegs sind. Die CDU-Vorsitzende wurde unter anderem vom YouTube-Videoblogger Alex Böhm (alias AlexiBexi) interviewt. Allerdings müsse der Versuch, die Abgase zu reduzieren, „technologieoffen“ sein, sagte Merkel. So könnten etwa auch verstärkt Wasserstoff-Antriebe genutzt werden.

Die Kanzlerin warf der Autoindustrie erneut vor, Vertrauen der Verbraucher verspielt zu haben. Diesen Schaden müsse sie selbst ausgleichen. Darunter dürften weder die Mitarbeiter der Unternehmen noch die Steuerzahler leiden. Die deutsche Automobilindustrie sei zwar ein Innovationstreiber. Sie frage sich aber manchmal, ob man sich bei diesen Innovationen immer auf die richtigen, zukunftsgerichteten Bereiche konzentriere, monierte Merkel.

Der Staat wiederum müsse seinen Teil leisten und etwa den Ausbau der Ladeinfrastruktur von E-Autos erleichtern. Ladestellen müssten rasch ausgebaut werden und etwa in Parkhäusern und an Straßenlaternen installiert werden. Die Kanzlerin räumte ein, dass die Bundesministerien beim Einsatz von E-Autos nicht vorbildlich seien.