 Zehn Jahre Elterngeld: Acht Millionen Mütter und Väter haben Leistung bezogen

Zehn Jahre Elterngeld Mittlerweile haben acht Millionen Mütter und Väter die Leistungen bezogen.

BerlinVor zehn Jahren ist das Elterngeld eingeführt worden – seitdem haben acht Millionen Mütter und Väter diese Leistung bezogen. Seit 2007 gab der Bund dafür 41,1 Milliarden Euro aus, wie das Familienministerium in Berlin berichtete.

Ministerin Manuela Schwesig (SPD) wertete das Elterngeld als vollen Erfolg. Es habe dazu geführt, dass Frauen wieder stärker in den Beruf einsteigen könnten und sich Väter mehr Zeit für ihre Kinder nähmen. „Mich freut es besonders, dass heute bereits jeder dritte Vater in Elternzeit geht“, erklärte Schwesig.

Das Elterngeld steht Eltern in den ersten 14 Monaten nach der Geburt zu, wenn sie ihr Kind zuhause betreuen. Es ersetzt das Einkommen vor der Geburt zu 65 Prozent, bei niedrigen Einkommen unter 1000 Euro bis zu 100 Prozent.

Müttern und Vätern stehen gemeinsam zwölf Monatsbeträge zur Verfügung, die sie untereinander aufteilen können. Im Durchschnitt beziehen Mütter 11,6 Monate Elterngeld, Väter 3,1 Monate.

Schwesig kündigte an, sich in der kommenden Legislaturperiode für eine Familienarbeitszeit mit einem Familiengeld einzusetzen. „Mit ihr wird es dann möglich, wieder in den Job einzusteigen, aber eben auch Teilzeit zu arbeiten und auch in dieser Zeit materielle Unterstützung zu bekommen.“