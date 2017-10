Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Warum der Einfluss des Westens marginal ist

Tatsächlich dürften vielen Generälen Wirtschaftssanktionen des Westens ziemlich egal sein. Geschäftlich haben sie sich längst anders orientiert: Mehr als die Hälfte der Exporte des Landes geht nach China. Aus der Volksrepublik kam bisher mehr als ein Viertel aller Direktinvestitionen. Der Einfluss des Westens ist marginal: Der Anteil der bisherigen Direktinvestitionen aus den USA und Deutschland beträgt zusammengenommen weniger als ein Prozent.

Im Falle von Sanktionen würde sich Myanmar wohl noch weiter Richtung China orientieren. Dass sich China gegen Myanmars Sicherheitskräfte stellt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. In den vergangenen Wochen verteidigte China Myanmars Vorgehen. Kein Wunder: Für die Volksrepublik ist das südostasiatische Land von höchster strategischer Bedeutung.

Myanmar spielt eine zentrale Rolle in Chinas Seidenstraße-Initiative, mit der es seine Handelswege ausbauen will. Ausgerechnet durch die Konfliktregion Rakhine, wo nun die ethnischen Säuberungen stattfinden, haben die Chinesen eine Öl-Pipeline gebaut, eine für Gas ist noch im Bau. Mit ihnen sichert sich China direkten Zugang zum Indischen Ozean, die Pipelines führen zu einem geplanten Tiefseehafen bei Kyaukphyu. An dem rund sieben Milliarden Dollar teuren Großprojekt könnte China laut Medienberichten rund 70 Prozent übernehmen.

Über die Pipelines könnte China rund sechs Prozent seiner Öl- und Gasnachfrage decken. Es wäre so unabhängiger vom Seeweg durch die Straße von Malakka, die als strategische Achillesferse der Volksrepublik gilt. Doch auch die Beziehungen zwischen China und Myanmar sind nicht spannungsfrei. Manche in Myanmar befürchten einen zu großen Einfluss des mächtigen Nachbarn und übervorteilt zu werden.

Die Konflikte in Rakhine sollen da nicht zu einem weiteren Streitpunkt werden. In Myanmar rechnet man das den Chinesen bereits hoch an: Als der nun mit einem Europa-Einreiseverbot belegte Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing kürzlich den chinesischen Top-Diplomaten Sun Guoxiang traf, dankte er ihm schon für dessen Solidarität.