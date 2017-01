 Zuversichtliche Kanzlerin: Merkel sieht Deutschland für neue Ära gut gerüstet

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Angela Merkel Im Kongresszentrum in Würzburg spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Zeitwende, die auf Deutschland zukomme. (Foto: dpa)

Würzburg/BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine Zeitenwende auf Deutschland und die Welt zukommen - für die Deutschland aber gut gerüstet sei. „Ich glaube, dass jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Einheit, nach Ende des Kalten Kriegs ein historischer Abschnitt vielleicht durch einen neuen ersetzt wird“, sagte Merkel am Montagabend in Würzburg auf dem Empfang der Diözese Würzburg.

Sowohl Globalisierung als auch Digitalisierung verunsicherten derzeit Menschen, so dass „eine gewisse Rückkehr in überschaubare Lebensräume von manchen erträumt wird“. Die richtige Antwort darauf sei aber nicht Abschottung, sondern Offenheit, sagte Merkel, ohne den neuen US-Präsidenten Donald Trump in ihrer Rede zu erwähnen. Dieser hat einen protektionistischen Kurs der neuen US-Regierung angekündigt.

Merkel zitierte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Dieser habe gesagt, wer sich in einen dunklen Raum einschließe, werde zwar vor Regen und Wind geschützt - er erlebe aber auch kein Licht und keine Luft mehr. Deutschland habe mit der sozialen Marktwirtschaft nach 1945 das richtige Rezept gehabt, um sich aus einer völlige Zerstörung des Landes „und der Köpfe“ wieder zu entwickeln. Jetzt gelte es für die Prinzipen von Offenheit, Solidarität und Menschenwürde zu kämpfen. „Deshalb ist es ... nicht weiterführend, wenn wir versuchen, mit Polarisierung und Populismus die Probleme zu lösen“, mahnte sie. „Wir müssen auch zeigen und wir können zeigen, dass wir von den Grundprinzipen unseres Landes, unserer Bundesrepublik Deutschland überzeugt sind.“ Die Politik sei hier gefordert, aber auch jeder einzelne.