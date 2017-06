 Zuwanderung: Erstmals mehr als zehn Millionen Ausländer in Deutschland

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Geflohen nach Deutschland Syrische Flüchtlinge im April 2016 in Friedland. (Foto: dpa)

Ende 2016 wohnten nach offiziellen Angaben zehn Millionen Ausländer in Deutschland. Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten des Ausländerzentralregisters beziehen sich auf Menschen, die ausschließlich eine fremde Staatsangehörigkeit haben. Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft gehören nicht dazu.

In den Jahren 2015 und 2016 seien netto 1,886 Millionen Ausländer hinzugekommen, der Großteil durch Zuzug. Etwa 230.000 Menschen wurden in dem Zeitraum nach Einbürgerung aus dem Register ausgetragen. Der Großteil der Zuwanderung erfolgte im Jahr 2015 (1,5 Millionen), im Jahr 2016 kamen netto 482.300 Ausländer nach Deutschland. In beiden Jahren zusammen betrug der Geburtenüberschuss ausländischer Bürger 98.700.

Aus Nicht-EU-Staaten kamen 1,28 Millionen Menschen, vor allem Flüchtlinge aus Syrien (519.700), Afghanistan (178.100) und Irak (138.500). Ein Viertel der Zuwanderung erfolgte in den beiden Jahren aus EU-Ländern.