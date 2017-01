 ++ Amtseinführung im Liveblog ++: „Nun ist die Stunde des Handelns gekommen“

Es ist soweit: Nach einem wohl beispiellosen Wahlkampf und seinem Überraschungssieg hat Donald J. Trump am Nachmittag unserer Zeit seinen Amtseid abgelegt. Zur Amtseinführung am Kapitol in der US-Hauptstadt haben sich Hunderttausende Menschen versammelt, darunter auch viele Gegner Trumps. Er beschwor die Menge mit ähnlichen Worten, wie er sie schon im Wahlkampf benutzt hatte. Der Präsident versprach, das gespaltene Land zu einen und wieder groß zu machen. Die Ereignisse des Tages im Liveblog.

+++Trump unterzeichnet erste Anordnungen+++

Der neue US-Präsident unterzeichnet erste Anordnungen in einer kleinen, im Fernsehen übertragenen Zeremonie. Er bittet den Senat um die Bestätigung seiner Minister und ruft zu einem nationalen Tag des Patriotismus auf. Auf der Website des Präsidialamts wird die Absicht wiederholt, Obamas Klimapolitik aufzuheben. Trumps Regierung erklärt, an den Plänen für einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko festzuhalten.

+++Anleger reagieren verhalten+++

Die US-Börsen haben verhalten auf den Amtsantritt von Donald Trump als neuer Präsident reagiert. Unmittelbar nach der Rede des Republikaners gaben die Indizes einen Teil ihrer moderaten Gewinne ab.

+++Trump will Raketenabwehrsystem+++

Kurz nach Trumps Vereidigung kündigt dessen Regierung auf der Internetseite des Weißen Hauses an, ein modernes Raketenabwehrsystem zu entwickeln. Dieses sei als Schutz gegen Raketenangriffe von Staaten wie Iran oder Nordkorea gedacht.

+++Ausschreitungen vor Trump-Tower in Manhattan+++

Während der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist es vor dem Trump Tower in New York zu Protesten und Tumulten gekommen. Mehrere Gruppen von Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag (Ortszeit) vor dem Wolkenkratzer in Manhattan und protestierten mit Plakaten und Sprechchören gegen Trump.

+++Obamas haben Washington verlassen+++

Ex-Präsident Barack Obama hat an der Seite seiner Frau Michelle das Kapitol und Washington verlassen. Begleitet von Präsident Trump und First Lady Melania verabschiedete sich das Paar und bestieg einen Hubschrauber. Er flog zum Militärflughafen Andrews, von dort aus sollte es weiter nach Palm Springs in Kalifornien gehen.

Donald Trump wurde als 45. Präsident der USA vereidigt. Das sind die wichtigsten Zitate aus seiner ersten Rede:

+++„Amerika wird wieder gewinnen“+++

+++„Die Firmenchefs weltweit sind gespalten“+++

Sandra Navidi von Beyond Global weiß, wie hinter den Kulissen über die Amtsübernahme von Donald Trump gesprochen wird. Die Firmenchefs sind sich nicht einhelliger Meinung und besonders ein Punkt jedoch sorgt allgemein für Besorgnis.

+++„America first, america first“+++

Handels-, Einwanderungs- und Außenpolitik seien dazu da, damit Amerikaner davon profitierten.

Er appelliert an den Patriotismus aller Amerikaner, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Er kündigt an, mit der Welt vereint den radikalen Islam zu bekämpfen.

U.S. Präsident Donald Trump Nachdem sein Vizepräsident Mike Pence den Amtseid abgelegt hatte, wurde Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

+++„Das amerikanische Gemetzel hört heute auf“+++

Trump kritisiert, es seien Billionen Dollar in Übersee ausgegeben worden, während in der Heimat die Infrastruktur gelitten habe. Trump sagt, die USA hätten viel zu lange unter Verbrechen, Drogen und Bandenkriminalität gelitten. "Dieses amerikanische Gemetzel hört heute auf."

+++Trump kündigt Veränderungen in Washington an+++

Zu lange hätten Politiker profitiert und das Establishment, aber nicht die einfachen Leute, die ihre Arbeit verloren hätten. „Das ändert sich alles, jetzt beginnt es, genau hier“, sagte Trump. „Das ist Euer Moment, das ist Euer Tag. Die USA sind Euer Land.“ Dieser 20. Januar werde in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem das Volk die Macht zurückerhalte. Trump moniert, dass Politiker zu lange im Wohlstand gelebt hätten, während Jobs verloren gingen und Fabriken schließen mussten.

+++Trump dankt Obama+++

In seiner Rede richtet sich Präsident Trump zunächst an seinen Amtsvorgänger Barack Obama. Trump hat Barack Obama und dessen Frau Michelle für deren Hilfe beim Regierungswechsel gedankt. Beide seien „großartig“ und „großzügig“ gewesen, sagte Trump in seiner Antrittsrede als Staatsoberhaupt und Regierungschef der Vereinigten Staaten am Freitag. Zudem dankte er „den Menschen der Welt“ und kündigte an, dass er und die Amerikaner den Kurs des Landes gemeinsam für viele weitere Jahre bestimmen würden. Trump plädiert in seiner Rede zur Amtseinführung an seine Mitbürger, "die USA für das ganze Volk wieder aufzubauen". Die Macht soll von Washington an das Volk zurückgegeben werden.

+++Donald Trump wurde vereidigt+++

Nachdem sein Vizepräsident Mike Pence den Amtseid abgelegt hatte, wurde Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Den Eid nahm ihm der Vorsitzende des obersten US-Gerichts, John Roberts, ab.Damit sind Barack Obama und Joe Biden nun Privatpersonen.

Trump schwört den Amtseid (Foto: Screenshot)

+++Vereidigungszeremonie hat begonnen +++

Die Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat begonnen. Missouris Senator Roy Blunt eröffnete die Vereidigungszeremonie auf dem Capitol Hill in Washington mit einer kurzen Ansprache. Trump hatte die Bühne mit einem nach oben gerichteten Daumen betreten.

Donald Trump Donald Trump wird auf der Bühne empfangen, wo er als 45. Präsident der USA vereinigt wird. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

+++ Das Kleid der künftigen First Lady +++

Melania Trump trägt ein himmelblaues Cashmere-Kleid des Designers Ralph Lauren. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Donald Trump darauf reagiert, dass der Designer Tom Ford gesagt hatte, kein Kleid für Melania Trump entwerfen zu wollen. Ford sei niemals gefragt worden und habe daher auch nichts ablehnen können, so der künftige US-Präsident.

Melania Trump Melania Trump trägt ein himmelblaues Cashmere-Kleid des Designers Ralph Lauren. (Foto: AFP)

+++Funfacts zur Vereidigung+++

Trumps feierlicher Amtsantritt löst gemischte Gefühle in den unterschiedlichsten Teilen der Welt aus. Während in vielen Ländern protestiert wird, gibt es aus anderen Zuspruch. Ein kleiner Überblick zu den Reaktionen.

+++Eric Lubaczewsici (r.), Anwalt aus Pennsylvania mit Freunden. +++

Er kommt aus Polen, lebt seit 30 Jahren in den USA und sagt: „Trump wird der beste Präsident aller Zeiten. Heute wird Geschichte geschrieben.

Deutschland bräuchte einen wie ihn, um die Flüchtlingsprobleme unter Kontrolle zu bekommen.“

+++Trump und Obama im Kapitol eingetroffen+++

Der künftige US-Präsident Donald Trump ist gemeinsam mit seinem scheidenden Amtsvorgänger Barack Obama am Kapitol eingetroffen. Dort sollte um kurz nach 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) die Vereidigungszeremonie beginnen. Auch Melania Trump und Michelle Obama sowie der künftige Vizepräsident Mike Pence und sein Vorgänger Joe Biden machten sich auf den Weg.

+++ Familie nimmt auf der Ehrentribüne Platz +++

Trumps Kinder sind eingetroffen. Hier ein Überblick über die Familie, die nun ins Weiße Haus einzieht.

Trump-Anhänger Eric Lubaczewsici, Anwalt aus Pennsylvania (rechts) und seine Freunde

+++Clinton äußert sich bei Twitter+++

Hillary Clinton teilt über Twitter mit, dass sie an Trumps Amtseinführung aus Respekt vor der Demokratie und deren Werte teilnimmt. "Ich werde nie aufhören, an unser Land und seine Zukunft zu glauben.

+++Clintons treffen zu Feierlichkeiten ein +++

Hillary Clinton, unterlegene Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, ist am Kapitol eingetroffen. Sie wurde begleitet von ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton.

Bill und Hillary Clinton Hillary Clinton trifft bei der Amtseinführungsfeier ein. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

+++Obamas empfangen Trumps zum Kaffee +++

Nach der Andacht kommen Donald und Melania Trump mit Barack und Michelle Obama im Weißen Haus zu Kaffee und Tee zusammen. Im Anschluss fahren das scheidende und das künftige Präsidentenpaar gemeinsam zum Kapitol, wo die offizielle Amtseinführung stattfindet.

+++Barack Obama bedankt sich via Twitter+++

Der scheidende US-Präsident hat sich auf dem offiziellen präsidialen Twitter-Nutzerkonto von seinen Followern verabschiedet. „Es ist die Ehre meines Lebens gewesen, Euch zu dienen“, schrieb Obama am Freitag auf dem @POTUS-Account. „Ich bitte Euch weiterhin darum, zu glauben - nicht an meine Fähigkeit, Wandel zu bringen, sondern an Eure. Ich glaube an Wandel, weil ich an Euch glaube.“

+++Gabriel: Trump selbstbewusst gegenübertreten+++

Deutschland und Europa brauchen sich nach Ansicht von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) vor dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump nicht klein machen. „Wir sollten selbstbewusst sein. Weder wir Deutschen noch wir Europäer haben Grund, ängstlich oder verzagt zu sein“, sagte der SPD-Chef am Freitag in Berlin. Deutschland sei wirtschaftlich und politisch stark, das sollte man gegenüber Washington einbringen: „Nur selbstbewusste Partner sind echte Partner.“

+++Demonstranten wollen Feierlichkeiten behindern+++

Mehrere Trump-Gegner werden von der Polizei in Washington abgeführt. Sie lieferten sich zuvor Rangeleien mit den Einsatzkräften, als diese ihre Menschenkette an einem der Zugangspunkte für Zuschauer der Vereidigung auflöste.

+++Trumps Tag startet mit Gottesdienst +++

Der erste Punkt auf der Tagesordnung: Um 14:30 Uhr deutscher Zeit (8:30 Uhr Ortszeit) besuchen Trump und seine Frau Melania einen Gottesdienst in der St. John’s Episcopal Church in Washington. Auch der künftige Vizepräsident Mike Pence und seine Frau Karen waren bei dem Gottesdienst anwesend. Im Anschluss empfangen Barack und Michelle Obama die Gruppe im Weißen Haus zum Kaffee.

Donald Trump und Ehefrau Melania Donald Trump und seine Frau Melania treffen zum Gottesdienst an der St. John's-Kirche gegenüber des Weißen Hauses in Washington ein. (Foto: AP)

+++Regen in Washington, D.C. +++

Dem Wetter nach wird dieser Freitag in Washington kein Festtag werden: Donald Trump wird seinen Amtseid aller Voraussicht nach bei Regen ablegen. Den Zuschauern vor Ort sind aus Sicherheitsgründen Regenschirme untersagt.

Regen in Washington Mitglieder des Mormon Tabernacle Chors warten vor dem Kapitol in Washington auf die Feier zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump. Wegen des Wetters haben die Sänger Regencapes an. (Foto: dpa)

+++Trump stimmt Anhänger via Twitter ein +++

„Heute fängt alles an. Ich sehe Euch um 11.00 Uhr (17.00 MEZ) zur Vereidigung. DIE BEWEGUNG GEHT WEITER - DIE ARBEIT BEGINNT!“

+++„Trump überzeugen, wie wichtig Freihandel ist“ +++

Außenhandelspräsident Anton Börner fordert, Bundeskanzlerin Angela Merkel solle Trump „so bald wie möglich“ treffen, „um ihn zu überzeugen, wie wichtig internationaler Freihandel und offene Märkte für den zukünftigen Erfolg beider Länder ist“.

+++ Merkel hält sich mit Kommentaren noch zurück +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung werden die Antrittsrede von Donald Trump als US-Präsident „mit Interesse studieren“. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Danach beginne eine enge Zusammenarbeit der Bundesregierung und der neuen Trump-Führung. Zum Zeitpunkt von Trumps Amtseinführung am Freitagabend sei Merkel bei der Eröffnung des neuen Kunstmuseums Barberini in Potsdam.

+++ „Das ist nicht meine Vorstellung von Amerika“ +++

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kontert Trumps Kritik am Automarkt. „Wenn Trump den Amerikanern wirklich vorschreiben will, welche Automarken sie kaufen sollen, wünsche ich ihm viel Glück“, sagt er im Interview mit dem „Spiegel“. „Das ist nicht meine Vorstellung von Amerika. Ich glaube auch nicht, dass es seine ist.“ Trump hatte in einem Interview mit „Bild“ kritisiert, dass in den USA mehr Autos von Mercedes gekauft werden als in Deutschland Chevrolets.

+++ So sieht der Zeitplan für die Amtseinführung aus +++

Der Tag der Amtseinführung ist bis ins Detail durchgeplant. Ein Überblick über den Zeitplan von Donald Trump.

+++ Skeptischer britischer Finanzminister +++

Die Präsidentschaft von Trump birgt nach den Worten des britischen Finanzministers Philip Hammond mehr Unsicherheit für die Europäische Union als der Brexit. „Der Brexit hat Unsicherheit gebracht. Ich denke, der Wechsel der Regierung in den USA hat eine noch größere Unsicherheit eingeleitet“, sagt Hammond in Davos.

+++ Proteste in London +++

An der berühmten Tower Bridge in London hängt ein Banner mit der Aufschrift: „Baue Brücken nicht Mauern“ in Anspielung auf Trumps Forderung nach einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Demo in London Diese Botschaft haben Aktivisten an der Tower Bridge in London angebracht. (Foto: AFP)

+++ US-Botschafter: USA bleiben verlässlicher Partner für Deutschland +++

Der scheidende US-Botschafter in Deutschland, John B. Emerson, sieht in den USA auch mit Donald Trump an der Spitze weiterhin einen verlässlichen Partner für die Bundesrepublik und Europa. Es habe zwar offensichtlich widersprüchliche Aussagen in der Übergangszeit gegeben, doch es liege im Interesse von Amerikas nationaler Sicherheit, sagte Emerson am Freitag im Deutschlandfunk.

+++ Sorgen in Berlin +++

In Berlin gilt der neue US-Präsident als unberechenbar. Sorgen macht sich die Spitze um Merkel vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ein Diplomat bringt es auf den Punkt: „Es gibt keinen großen Bruder mehr.“ Lesen Sie hier mit welchen Erwartungen Politik und Wirtschaft in Deutschland der Amtszeit von Donald Trump entgegensieht (Premium).

+++ Noch ein Flugzeug für Trump +++

Ein eigenes Flugzeug besitzt Donald Trump zwar, doch als Chef im Weißen Haus wird er die „Air Force One“ nutzen dürfen. Doch das Amt bietet noch weitere Vorzüge. Hier eine Übersicht über die Insignien der Macht.

+++ Programm läuft seit Donnerstag ++

Trumps offizieller Terminplan rund um seine Vereidigung begann am Donnerstag mit einer Kranzniederlegung am Soldatenfriedhof Arlington südwestlich von Washington. Seine Frau Melania, seine Kinder und Enkel sowie Vizepräsident Mike Pence waren an seiner Seite. Im Anschluss nahm Trump im Washington an einem Konzert unter seinem Wahlkampfmotto, bei dem unter anderem Countrysänger Toby Keith, Soulsänger Sam Moore und die Rockband 3 Doors Down auftraten. Die Sängerin Jennifer Holliday hatte sich zunächst ebenfalls angesagt, dann aber nach scharfer Kritik von Trump-Gegnern abgesagt. Auf dem Konzert wandte sich auch der Schauspieler Jon Voight an die Menge. Trotz einer „Parade der Propaganda“ und „negativer Lügen gegen Herrn Trump“ habe dieser durch göttliches Eingreifen letztlich doch gewonnen, sagte der Darsteller.

+++ „Eine solche Bewegung hat es noch nie gegeben“ +++

Trump selbst gelobte in einer Rede, die Amerikaner einträchtig hinter sich zu scharen. Die Vereinigten Staaten werde er zudem für jeden besser machen. Er sei ins Weiße Haus gewählt worden, weil die Menschen „echten Wandel“ wollten. „Ich hatte damit etwas zu tun, aber ihr hattet viel mehr damit zu tun“, rief er seinen Anhängern zu. „Eine solche Bewegung hat es noch nie gegeben. Es ist etwas ganz Besonderes.“ Später traf Trump im Ballsaal seines eigenen Hotels in Washington ein Mittagessen mit republikanischen Kongressspitzen zusammen. „Ich will der Welt nur sagen, dass wir gemeinsam sehr gute Arbeit leisten werden“, erklärte er.

+++ Scharmützel vor dem Presseclub +++

Vor dem Nationalen Presseclub in Washington sind am Vorabend der Amtseinführung von Donald Trump Anhänger und Gegner des neuen Präsidenten aneinandergeraten. Hunderte Trump-Gegner buhten am Donnerstagabend, als mutmaßliche Besucher des „DeploraBalls“ in feiner Abendgarderobe in das Gebäude gingen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, auf einen Mann mit Trump-Fähnchen wurden Gegenstände geworfen. Die Polizei setzte gegen einige Demonstranten Reizgas ein.

+++ Trump sinniert schon über seine Wiederwahl +++

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seiner Vereidigung schon die Wahl 2020 im Blick. „Beim nächsten Mal gewinnen wir auf die altmodische Weise“, weil die Wähler seine Leistung und jene seines Kabinetts honorieren würden, sagte Trump bei einem Galadinner mit Wahlkampfspendern am historischen Hauptbahnhof von Washington. Damit schien Trump darauf anzuspielen, dass er mit den ausschlaggebenden Stimmen der Wahlleute des Electoral College gewann. Bei der Gesamtzahl der Wählerstimmen lag seine unterlegene Rivalin Hillary Clinton vorne.

+++ Was von Barack Obama bleibt? +++

Unsere große Grafik zieht Bilanz. So sehen die Erfolge und die Misserfolge des scheidenden US-Präsidenten aus.