Obamas empfangen Trumps zum Kaffee

+++ Das Kleid der künftigen First Lady +++

Melania Trump trägt ein himmelblaues Cashmere-Kleid des Designers Ralph Lauren. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Donald Trump darauf reagiert, dass der Designer Tom Ford gesagt hatte, kein Kleid für Melania Trump entwerfen zu wollen. Ford sei niemals gefragt worden und habe daher auch nichts ablehnen können, so der künftige US-Präsident.

Melania Trump Melania Trump trägt ein himmelblaues Cashmere-Kleid des Designers Ralph Lauren. (Foto: AFP)

+++Funfacts zur Vereidigung+++

Trumps feierlicher Amtsantritt löst gemischte Gefühle in den unterschiedlichsten Teilen der Welt aus. Während in vielen Ländern protestiert wird, gibt es aus anderen Zuspruch. Ein kleiner Überblick zu den Reaktionen.

+++Eric Lubaczewsici (r.), Anwalt aus Pennsylvania mit Freunden. +++

Er kommt aus Polen, lebt seit 30 Jahren in den USA und sagt: „Trump wird der beste Präsident aller Zeiten. Heute wird Geschichte geschrieben.

Deutschland bräuchte einen wie ihn, um die Flüchtlingsprobleme unter Kontrolle zu bekommen.“

+++Trump und Obama im Kapitol eingetroffen+++

Der künftige US-Präsident Donald Trump ist gemeinsam mit seinem scheidenden Amtsvorgänger Barack Obama am Kapitol eingetroffen. Dort sollte um kurz nach 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) die Vereidigungszeremonie beginnen. Auch Melania Trump und Michelle Obama sowie der künftige Vizepräsident Mike Pence und sein Vorgänger Joe Biden machten sich auf den Weg.

+++ Familie nimmt auf der Ehrentribüne Platz +++

Trumps Kinder sind eingetroffen. Hier ein Überblick über die Familie, die nun ins Weiße Haus einzieht.

Trump-Anhänger Eric Lubaczewsici, Anwalt aus Pennsylvania (rechts) und seine Freunde

+++Clinton äußert sich bei Twitter+++

Hillary Clinton teilt über Twitter mit, dass sie an Trumps Amtseinführung aus Respekt vor der Demokratie und deren Werte teilnimmt. "Ich werde nie aufhören, an unser Land und seine Zukunft zu glauben.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20. Januar 2017

+++Clintons treffen zu Feierlichkeiten ein +++

Hillary Clinton, unterlegene Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, ist am Kapitol eingetroffen. Sie wurde begleitet von ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton.

Bill und Hillary Clinton Hillary Clinton trifft bei der Amtseinführungsfeier ein. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

+++Obamas empfangen Trumps zum Kaffee +++

Nach der Andacht kommen Donald und Melania Trump mit Barack und Michelle Obama im Weißen Haus zu Kaffee und Tee zusammen. Im Anschluss fahren das scheidende und das künftige Präsidentenpaar gemeinsam zum Kapitol, wo die offizielle Amtseinführung stattfindet.

JUST IN: President Obama and First Lady Michelle Obama greet President-elect Trump and wife Melania https://t.co/RxTvfL9m8H #InaugurationDay pic.twitter.com/eHs2pgD35O — CNN (@CNN) 20. Januar 2017

+++Barack Obama bedankt sich via Twitter+++

Der scheidende US-Präsident hat sich auf dem offiziellen präsidialen Twitter-Nutzerkonto von seinen Followern verabschiedet. „Es ist die Ehre meines Lebens gewesen, Euch zu dienen“, schrieb Obama am Freitag auf dem @POTUS-Account. „Ich bitte Euch weiterhin darum, zu glauben - nicht an meine Fähigkeit, Wandel zu bringen, sondern an Eure. Ich glaube an Wandel, weil ich an Euch glaube.“

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) 20. Januar 2017

+++Gabriel: Trump selbstbewusst gegenübertreten+++

Deutschland und Europa brauchen sich nach Ansicht von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) vor dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump nicht klein machen. „Wir sollten selbstbewusst sein. Weder wir Deutschen noch wir Europäer haben Grund, ängstlich oder verzagt zu sein“, sagte der SPD-Chef am Freitag in Berlin. Deutschland sei wirtschaftlich und politisch stark, das sollte man gegenüber Washington einbringen: „Nur selbstbewusste Partner sind echte Partner.“

+++Demonstranten wollen Feierlichkeiten behindern+++

Mehrere Trump-Gegner werden von der Polizei in Washington abgeführt. Sie lieferten sich zuvor Rangeleien mit den Einsatzkräften, als diese ihre Menschenkette an einem der Zugangspunkte für Zuschauer der Vereidigung auflöste.

+++Trumps Tag startet mit Gottesdienst +++

Der erste Punkt auf der Tagesordnung: Um 14:30 Uhr deutscher Zeit (8:30 Uhr Ortszeit) besuchen Trump und seine Frau Melania einen Gottesdienst in der St. John’s Episcopal Church in Washington. Auch der künftige Vizepräsident Mike Pence und seine Frau Karen waren bei dem Gottesdienst anwesend. Im Anschluss empfangen Barack und Michelle Obama die Gruppe im Weißen Haus zum Kaffee.

Donald Trump und Ehefrau Melania Donald Trump und seine Frau Melania treffen zum Gottesdienst an der St. John's-Kirche gegenüber des Weißen Hauses in Washington ein. (Foto: AP)

+++Regen in Washington, D.C. +++

Dem Wetter nach wird dieser Freitag in Washington kein Festtag werden: Donald Trump wird seinen Amtseid aller Voraussicht nach bei Regen ablegen. Den Zuschauern vor Ort sind aus Sicherheitsgründen Regenschirme untersagt.

Regen in Washington Mitglieder des Mormon Tabernacle Chors warten vor dem Kapitol in Washington auf die Feier zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump. Wegen des Wetters haben die Sänger Regencapes an. (Foto: dpa)

+++Trump stimmt Anhänger via Twitter ein +++

„Heute fängt alles an. Ich sehe Euch um 11.00 Uhr (17.00 MEZ) zur Vereidigung. DIE BEWEGUNG GEHT WEITER - DIE ARBEIT BEGINNT!“

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Januar 2017

+++„Trump überzeugen, wie wichtig Freihandel ist“ +++

Außenhandelspräsident Anton Börner fordert, Bundeskanzlerin Angela Merkel solle Trump „so bald wie möglich“ treffen, „um ihn zu überzeugen, wie wichtig internationaler Freihandel und offene Märkte für den zukünftigen Erfolg beider Länder ist“.

+++ Merkel hält sich mit Kommentaren noch zurück +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung werden die Antrittsrede von Donald Trump als US-Präsident „mit Interesse studieren“. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Danach beginne eine enge Zusammenarbeit der Bundesregierung und der neuen Trump-Führung. Zum Zeitpunkt von Trumps Amtseinführung am Freitagabend sei Merkel bei der Eröffnung des neuen Kunstmuseums Barberini in Potsdam.

+++ „Das ist nicht meine Vorstellung von Amerika“ +++

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kontert Trumps Kritik am Automarkt. „Wenn Trump den Amerikanern wirklich vorschreiben will, welche Automarken sie kaufen sollen, wünsche ich ihm viel Glück“, sagt er im Interview mit dem „Spiegel“. „Das ist nicht meine Vorstellung von Amerika. Ich glaube auch nicht, dass es seine ist.“ Trump hatte in einem Interview mit „Bild“ kritisiert, dass in den USA mehr Autos von Mercedes gekauft werden als in Deutschland Chevrolets.