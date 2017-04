 ++ Explosion in St. Petersburg ++: Tote und Verletzte bei Sprengstoffexplosion in U-Bahn

Nach der Explosion Polizisten sichern den Eingang einer Metro-Station in St. Petersburg. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

Bei Explosionen in der U-Bahn der russischen Großstadt St. Petersburg sind offenbar mindestens zehn Menschen getötet worden. In Medienberichten ist von Sprengsätzen die Rede. Die Ereignisse des Tages im Newsblog.

+++ Mindestens zehn Tote +++

Mitarbeiter der Rettungsdienste bestätigen die Zahl von zehn Toten. Außerdem sollen inzwischen etwa 50 Verletzte gezählt worden sein, berichteten russische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum.

+++ Weiterer Sprengsatz entdeckt +++

In St. Petersburg ist ein weiterer, nicht explodierter Sprengsatz entdeckt worden. Das meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Behördenquellen in der russischen Millionenstadt. Gefunden wurde die Bombe demnach in der Metrostation Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands), die direkt unter dem größten Bahnhof der Stadt liegt.

+++ Moskau erhöht Sicherheitsmaßnahmen +++

In Moskau erklärte der stellvertretende Bürgermeister Maxim Liksutow, dass die Sicherheit im Metrosystem der Hauptstadt verschärft worden sei.

Das sind furchtbare Nachrichten aus #StPetersburg: Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und ihren Familien. — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 3, 2017

+++ Putin äußert sich zu den Explosionen +++

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus, wie Medien berichteten. Die Ursache für die Explosionen seien unklar. „Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht – ob es eine kriminelle Tat war oder sie einen terroristischen Charakter hat“, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. Alle Anzeichen deuteten auf einen Terroranschlag hin, sagte Viktor Oserow, Abgeordneter im russischen Föderationsrat.

+++ Kremlchef in der Stadt +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bestätigt, dass es Tote und Verletzte gibt. Der Präsident war zum Tatzeitpunkt in der Stadt, allerdings nicht im Zentrum, sondern im Vorort Strelna. Putin war zu einer Konferenz nach St. Petersburg gereist und wollte den weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko treffen.

At least 10 injured in twin blasts at St. Petersburg metro station, state media reports https://t.co/ofcsXy0v4h https://t.co/wRy4hHHSkN — CNN (@CNN) April 3, 2017

+++ Stationen geräumt +++

Die U-Bahn-Stationen in der Fünf-Millionen-Stadt werden geräumt. In der betroffene Station Sennaja Ploschtschad (Heuplatz) entwickelte sich starker Rauch. Im Internet machten Bilder des zerstörten U-Bahn-Wagens die Runde.

+++ Sprengsatz mit Metallteilen versehen +++

Behördenquellen schätzten die Sprengkraft auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Selbstmordattentäter unterwegs gewesen. Der Sprengsatz sei in dem Wagen platziert worden.