Treffen der G20-Außenminister Der chinesischen Außenminister Wang Yi (r) und der Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprechen am 16.02.2017 in Bonn beim Treffen der G20-Außenminister. (Foto: dpa)

BonnBundesaußenminister Sigmar Gabriel empfängt am Donnerstag die Außenminister der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt in Bonn. Im Mittelpunkt der zweitägigen G20-Konferenz steht die neue Außenpolitik der USA unter Präsident Donald Trump. Mit Spannung erwartet wird ein Treffen von US-Außenminister Rex Tillerson mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Dabei dürften die jüngsten Forderungen aus dem Weißen Haus an Moskau nach einer Rückgabe der Krim an die Ukraine im Mittelpunkt stehen. Der Kreml hatte darauf verärgert reagiert.

This morning, Secretary Tillerson met with #SaudiArabia's Foreign Minister Adel al-Jubeir on the sidelines of the #G20Bonn in Germany. pic.twitter.com/wHKvsYmAVX — Department of State (@StateDept) 16. Februar 2017

+++ Gabriel spricht erstmals mit Chinesen +++

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist vor dem offiziellen Beginn des G20-Außenministertreffens in Bonn zu einem ersten Gespräch mit Chinas Außenminister Wang Yi zusammengetroffen. Gabriels Ziel ist es, dass die „Gruppe der 20“ ein klares Bekenntnis zum Multilateralismus abgibt - also zur zentralen Bedeutung internationaler Abkommen und Organisationen wie den Vereinten Nationen. Die Polizei sicherte die Konferenz mit 2000 Beamten. Für den Nachmittag war eine Demonstration linker Gruppen mit 500 Teilnehmern angemeldet.