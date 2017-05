 +++ Live-Blog Manchester+++: Zahl der Toten steigt auf 22

ManchesterBei einer Explosion auf einem Popkonzert der US-Sängerin Ariana Grande sind im britischen Manchester am Montagabend mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und 59 weitere verletzt worden. Nun ist klar, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Es sei nicht klar, dass der Täter allein gehandelt habe. Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit.

In der betroffenen Manchester Arena, einer Multifunktionshalle, hatte die US-Schauspielerin und Sängerin ein Konzert gegeben. Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Song gegen 22.30 Uhr Ortszeit.

Der Sender BBC berichtete, Experten zur Terrorbekämpfung hätten bereits Kontakt mit dem Innenministerium in London aufgenommen. Auch Sprengstoffspezialisten waren im Einsatz.

Laut der Polizei in Manchester hat ein Selbstmordattentäter die Explosion ausgelöst.

+++ Macron drückt sein Mitgefühl aus +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron drückt den Briten nach dem Anschlag von Manchester sein Mitgefühl aus. Die Regierung in Paris werde im Kampf gegen den Terrorismus weiter mit den Briten zusammenarbeiten, heißt es in einer Stellungnahme. Macron will zudem mit Premierministern Theresa May wegen des Anschlags telefonieren.

+++ Polizei: Anzahl der Toten erhöht sich auf 22 +++

Auf einer Pressekonferenz bestätigte die Polizei noch einmal, dass sie die Explosion wie einen Terroranschlag behandele. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 22 angestiegen. Es sei wohl nicht klar, ob der Täter allein handelte. Polizeichef Ian Hopkins ermahnte die Menschen nicht zu spekulieren und Ruhe zu bewahren. Betroffene, die vor Ort waren, wurden dazu aufgerufen Bild- und Videomaterial an die Polizei zu schicken. Bei dem Anschlag im Eingangsbereich einer Konzerthalle in Manchester sind auch Kindern getötet worden.

+++ Stadtregierung Manchester: „Terroristen werden ihr Ziel nicht erreichen“ +++

Die Bewohner der Stadt Manchester wollen Terroristen keinen Raum geben. Dies betonte der Chef der Stadtregierung, Sir Richard Leese, nach der Explosion in der nordenglischen Stadt. „Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten“, teilte Leese am frühen Dienstagmorgen mit.

Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, sagte er dem Sender BBC Radio 4. „Als Stadt, als Gemeinschaft, werden wir weiter zusammenhalten und werden nicht erlauben, dass wir besiegt werden.“

+++ Wahlkampf ausgesetzt +++

Großbritanniens Parteien haben den Wahlkampf bis auf weiteres unterbrochen. Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte, er habe dies Premierministerin Theresa May abgesprochen und sich mit ihr darauf geeinigt. May hat für Dienstagmorgen eine Sitzung des Sicherheitskabinetts der Regierung einberufen. Der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, sagte einen Wahlkampfauftritt in Gibraltar ab, die Schottische Nationalpartei SNP verschob die für Dienstag geplante Vorstellung ihres Wahlprogramms.

+++ Gabriel trauert mit Manchester +++

Außenminister Sigmar Gabriel hat sich betroffen von der Explosion nach einem Popkonzert in Manchester mit 19 Toten gezeigt. „Entsetzliche Nachrichten aus Manchester!“, schrieb der SPD-Politiker am Dienstag auf Twitter. „Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand.“ Der Spruch heißt auf Deutsch etwa: „Wir stehen Seite an Seite.“

+++ US-Behörden: Beobachten Situation in Manchester +++

Das US-Innenministerium beobachtet nach der Explosion mit mindestens 19 Toten im britischen Manchester die Situation. Derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass auch für US-Ziele eine unmittelbare Gefahr ausgehe, heißt es in einer Stellungnahme des US-Innenministeriums aus der Nacht zu Dienstag. „Wir arbeiten mit unseren Kollegen im Ausland zusammen, um weitere Details zur Ursache der Explosion zusammenzutragen“, hieß es. Das Ministerium forderte US-Bürger in der Region auf, der Unglücksstelle fern zu bleiben.

Die Oppositionsführerin im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sprach dem US-Verbündeten Großbritannien ihre Anteilnahme aus. Sie sprach von einer „anscheinenden Terrorattacke„. Diese werde aufs schärfste verurteilt.

Die Menschen müssten jetzt zusammenstehen. „Auch wenn noch viele Fragen offen sind: Wir werden niemals unsere unerschütterliche Überzeugung aufgeben, dass Hass uns weder beugen noch zerstören kann“, schrieb sie in einer Stellungnahme.

+++ IS feiert Explosion im Netz +++

Anhänger der Extremistenmiliz Islamischer Staat feiern die Explosion in Manchester in sozialen Netzwerken im Internet. Bislang hat sich niemand zu dem Vorfall bekannt.

+++ Politiker aus aller Welt sprechen ihr Mitgefühl aus +++

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat sich nach der Explosion bei einem Konzert im nordenglischen Manchester mit knapp 20 Toten bestürzt gezeigt. „Schreckliche Nachrichten aus Manchester“, schrieb Seibert am Dienstagmorgen bei Twitter. „In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen.“

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat nach der verheerenden Explosion auf einem Popkonzert im britischen Manchester den Angehörigen der mindestens 19 Todesopfer sein Mitgefühl ausgesprochen. „Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester geschockt“, schrieb Trudeau am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. „Bitte nehmt die Opfer & ihre Familien in eure Gedanken auf.“

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon meinte auf Twitter: „Herzzerreißende Nachrichten aus Manchester.“ Ihre Gedanken seien bei all denen, die durch diesen „barbarischen Angriff“ geliebte Menschen verloren hätten und bei jenen, die verletzt worden seien. Bei der Explosion nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande wurden nach Polizeiangaben mindestens 19 Menschen getötet. Mehr als 50 wurden verletzt.

+++ May spricht Mitgefühl aus +++



Premierministerin Theresa May drückte den Opfern ihr Mitgefühl aus. Die zuständigen Behörden arbeiteten derzeit daran, den Grund für die Explosion zu ermitteln, erklärte sie. Für Dienstag hat die britische Regierung einem Sky-Bericht zufolge eine Krisensitzung angesetzt.

+++ Grande „am Boden zerstört“ +++

Die US-Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts in Manchester „am Boden zerstört“ gezeigt. „Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte“, schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen auf Twitter.

+++ Ursache weiterhin unklar +++

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion im Foyer, wie der Sender BBC berichtete. Der Veranstalter sprach von einer Explosion in einem öffentlichen Raum außerhalb der eigentlichen Konzerthalle. Die Ursache war zunächst unklar. Die Spekulationen darüber reichten von einem Terroranschlag bis hin zu geplatzten riesigen Gasballons.

+++ Polizei warnte auf Twitter +++

Die Polizei forderte die Menschen via Kurznachrichtendienst Twitter auf, sich aus der Gegend um die Manchester Arena fernzuhalten. Krankenwagen rasten zur Halle. Hubschrauber kreisten über dem Areal. Notfalldienste und Feuerwehr baten die Bevölkerung über Twitter, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren.

+++ Explosion auf Konzert in Manchester +++

Mindestens 22 Menschen sind laut Polizei am späten Montagabend getötet worden. Rund 59 wurden Rettungskräften zufolge verletzt. Blutüberströmte Menschen liegen auf dem Boden. Etliche haben schwere Beinverletzungen. Die Behörden behandeln die Explosion wie einen Terroranschlag. Am Morgen gibt es noch keine Klarheit.