+++ Live-Blog zum Iran-Deal +++ Israel bereitet sich auf iranischen Angriff vor

Es war erwartet worden, dennoch löst die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran auszusteigen, weltweit Entsetzen aus. Die wichtigsten Ereignisse und Reaktionen.

+++ Israel fürchtet Vergeltungsangriff des Iran +++

Israel rechnet mit einem baldigen Angriff des Iran auf seine Nordgrenze und verschärft die Sicherheitsvorkehrungen. Die Armee teilte am Dienstag mit, wegen „ungewöhnlicher Aktivitäten“ iranischer Militäreinheiten auf syrischem Boden sei der Zivilschutz auf den Golan-Höhen angewiesen worden, Schutzbunker für die Zivilbevölkerung zu öffnen. Zudem wurden zusätzliche Luftabwehr-Batterien in Nordisrael stationiert und einige Reservisteneinheiten mobilisiert.

Generalstabschef Gadi Eisenkott sagte einen Auftritt auf einer Sicherheitskonferenz ab und beriet sich stattdessen mit führenden Militärs, Geheimdienstlern und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, wie aus Verteidigungskreisen verlautete.

Israelische Geheimdienste fürchten einen unmittelbar bevorstehenden Vergeltungsangriff des Iran auf Israel. Grund ist ein Luftangriff, bei dem am 9. April in Syrien sieben iranische Militärangehörige getötet worden waren. Syrien und der Iran machen Israel dafür verantwortlich.

+++ Raketen auf Syrien +++

Syrien meldete unmittelbar nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA einen israelischen Raketenangriff nahe der Hauptstadt Damaskus. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, Raketen seien in Kisweh südlich von Damaskus eingeschlagen. Die syrische Luftabwehr habe zwei israelische Raketen abgeschossen.

Ein Kommandeur der Regierungstruppen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Israel habe in Kisweh einen Armeestützpunkt angegriffen, ohne dass es Opfer gegeben habe. Israel äußerte sich nicht zu den Berichten.

+++ Saudi-Arabien will Öl-Märkte stützen +++

Saudi-Arabien hat die Bereitschaft zur Steigerung seiner Ölproduktion nach der Aufkündigung des Atomabkommens angedeutet. „Saudi-Arabien fühlt sich der Unterstützung stabiler Öl-Märkte zum Wohle von Produzenten und Verbrauchern sowie der Nachhaltigkeit des weltweiten Wachstums nach der Entscheidung verpflichtet“, erklärte ein Vertreter des saudischen Energieministeriums.

Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, will das Land nun mit den großen Produzenten und Verbrauchern innerhalb und außerhalb der Opec sprechen. Nach Trumps Ankündigung fiel der Öl-Preis um 47 Cent auf 75,71 Dollar pro Barrel.

+++ Kanada bedauert Trumps Entscheidung +++

Der nördliche Nachbar der USA ist enttäuscht über das Aufkündigen des Atom-Deals mit dem Iran durch die Amerikaner. Kanada bedauere diesen Schritt, zumal der Iran laut der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO weiterhin seine Verpflichtungen erfülle, erklärte Außenministerin Chrystia Freeland in Ottawa.

Kanada unterstütze eine wirksame, auf Regeln basierende internationale Ordnung und glaube, dass das Abkommen „unerlässlich ist, um den Iran an der Entwicklung einer Nuklearwaffenfähigkeit zu hindern und eine größere regionale und globale Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Feeland. Dem Land dürfe nicht gestattet werden, Nuklearwaffen zu entwickeln.

+++ Syrien: Trumps Entscheidung bestätigt erneut Amerikas Mangel an Glaubwürdigkeit +++

Die syrische Regierung hat US-Präsident Donald Trumps Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran verurteilt. Der Schritt bestätige erneut Amerikas Mangel an Glaubwürdigkeit und Engagement zur Einhaltung internationaler Vereinbarungen, teilte das syrische Außenministerium mit.

In der über die staatliche Nachrichtenagentur Sana veröffentlichten Mitteilung hieß es zudem, dass Trumps Entscheidung auf internationaler Ebene kritisiert werde, deute auf die Isolation der Vereinigten Staaten hin. Deren fehlgeleitete Politik werde weltweit Spannungen erhöhen. Der Iran ist der regionale Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

+++ Nato fordert „umfassende politische Lösung“ +++

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dazu aufgerufen, eine „umfassende politische Lösung“ für den Umgang mit dem Iran zu suchen. Es müsse nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen darum gehen, den Iran weiter von der Entwicklung von Atomwaffen abzuhalten, sagte Nato-Sprecherin Oana Lungescu am Dienstagabend in Brüssel.

Eine Bewertung von Trumps Rückzugentscheidung nahm Stoltenberg nicht vor. Lungescu verwies lediglich darauf, dass die Nato das Atomabkommen 2015 begrüßt hatte und den Iran zu seiner vollständigen Umsetzung aufgerufen hatte. Es sei nicht an dem Militärbündnis zu beurteilen, ob der Iran das Abkommen einhalte, sagte sie. Bündnispartner hätten aber ihre Besorgnis über das Raketenprogramm und die destabilisierenden Aktivitäten des Landes in der Region zum Ausdruck gebracht. Dabei gehe es auch um die Unterstützung von extremistischen Gruppen.

+++ Trump will neues Abkommen mit dem Iran erzwingen +++

US-Finanzminister Steven Mnuchin zufolge verfolgt Trump mit den neuen Sanktionen das Ziel, ein neues Abkommen mit dem Iran zu erreichen. Weiter kündigt Mnuchin an, die Lizenzen von Boeing und Airbus zum Verkauf von Flugzeugen und Flugzeugteilen an die islamische Republik zurückzuziehen. Mit höheren Ölpreisen aufgrund von Trumps Entscheidung, rechnet er nicht.

+++ Russland ist tief enttäuscht +++

Das russische Außenministerium zeigt sich in einer Erklärung „tief enttäuscht“ von Trumps Ankündigung. Diese untergrabe das Vertrauen in die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA). Russland kündigte an, sich um den Erhalt des Abkommens bemühen zu wollen. Die russische Führung sei in Kontakt mit der EU und dem Iran, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Botschafter bei der EU.

+++ Iran droht mit Uran-Anreicherung +++

Irans Präsident Hassan Rohani reagierte in einer TV-Ansprache auf den Rückzug der USA aus dem Atomdeal und kündigte Verhandlungen mit anderen Ländern über die Zukunft des Abkommens an. Blieben diese ohne Ergebnis, würde das Land mit der Wiederaufnahme der Urananreicherung „in den nächsten Wochen“ beginnen, sagte Rohani.

+++ Wall Street bleibt gelassen +++

Die Wall Street hat am Dienstag kaum auf den US-Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran reagiert. Der Dow Jones der Standardwerte schloss wenig verändert und notierte zuletzt auf 24.360 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stagnierte bei 2671 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 7266 Punkten auf der Stelle.

+++ EU will an Abkommen festhalten +++

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat an den Iran appelliert, das Atomabkommen weiter umzusetzen. „Bleiben Sie ihren Verpflichtungen treu, so wie wir unseren Verpflichtungen treu bleiben werden“, sagte Mogherini am Dienstagabend in Rom. Das Atomabkommen sei der Höhepunkt von 12 Jahren Diplomatie. „Der Deal gehört uns allen“, sagte sie. „Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand das Abkommen auflöst.“ Sie wolle dafür sorgen, dass das Abkommen gemeinsamen mit der internationalen Gemeinschaft bestehen bleibe.

+++ Israel befürwortet Trumps Iran-Entscheidung +++

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump für dessen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran gelobt. Trumps Entscheidung am Dienstag sei ein „historischer Schritt“, sagte Netanjahu. Das Abkommen unverändert zu lassen, wäre „ein Rezept für eine Katastrophe, eine Katastrophe für unsere Region, eine Katastrophe für den Frieden der Welt“, sagte Netanjahu.

Netanjahu ist einer der führenden Kritiker des 2015 geschlossenen Atomabkommens zwischen dem Iran und den USA, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland. Er sagt, das Abkommen beinhalte nicht genug Sicherheitsmechanismen, um den Iran daran zu hindern, an Atomwaffen zu kommen.

+++ US-Botschafter fordert Deutschland auf, Iran-Geschäfte zu beenden +++

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, fordert Unternehmen aus der Bundesrepublik auf, ihre Geschäfte mit dem Iran sofort herunterzufahren. Dies erklärte er auf Twitter.

+++ Macron, May und Merkel rufen Iran zu Zurückhaltung auf +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron äußerte im Namen der europäischen Vertragspartner Bedauern über den Ausstieg der Vereinigten Staaten. Trumps Entschluss sei eine Gefahr für globale Bemühungen, Atomwaffen einzudämmen, twitterte er.

Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Premierministerin Theresa May rief Macron den Iran auf, Zurückhaltung zu zeigen und seine Verpflichtungen aus dem Vertrag weiter einzuhalten. Washington müsse darüber hinaus sicherstellen, dass der Deal intakt bleiben könne und verhindern, dass die Durchsetzung des Pakts durch etwaige Handlungen gestört werde.

+++ Scharfe Kritik von Trumps Amtsvorgänger Obama +++

Der frühere US-Präsident Barack Obama kritisierte die Entscheidung seines Amtsnachfolgers Trump scharf. „Ich glaube, dass die Entscheidung, das Atomabkommen zu riskieren, ohne dass es einen iranischen Verstoß gegen den Deal gibt, ein ernster Fehler ist“, erklärte Obama. „Ohne das Atomabkommen könnten die Vereinigten Staaten vor die negative Entscheidung gestellt werden, ob sie einen atomar aufgerüsteten Iran akzeptieren wollen oder einen weiteren Krieg im Nahen Osten.“

+++ Deutsche Maschinenbauer halten weiter an Iran-Geschäften fest +++

Die deutschen Maschinenbauer wollen sich durch den US-Ausstieg nicht beirren lassen. „So lange die EU ihre Sanktionen gegen den Iran nicht wieder aktiviert, ist legales Irangeschäft für die deutsche Wirtschaft weiterhin möglich“, erklärt ihr Verband VDMA.

+++ Deutschland will, dass „Abkommen am Leben bleibt“ +++

Bundesaußenminister Heiko Maas will auch nach Trumps Ankündigung an der Vereinbarung festhalten. Man werde versuchen dafür zu sorgen, dass „dieses Abkommen am Leben bleibt“, sagt er den Tagesthemen.

+++ UN ist „tief besorgt“ +++

UN-Generalsekretär António Guterres ist nach eigenen Angaben „tief besorgt“ über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Er rief die anderen fünf Unterzeichner des Abkommens, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland, auf, sich vollständig an ihre Zusagen zu halten. Er forderte auch alle anderen UN-Mitgliedsstaaten auf, das Atomabkommen von 2015 zu unterstützen.

Das Abkommen „hat zu regionalem und internationalem Frieden und Sicherheit beigetragen“, sagte Guterres. Es sei wichtig, dass auf „alle Bedenken“ wegen der Umsetzung des Abkommens mit den Mechanismen in dem Vertrag eingegangen werde.

+++ Vereinigten Arabische Emirate stehen hinter den USA +++

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) unterstützen die Iran-Politik der USA. Die Staatengemeinschaft solle positiv auf das Vorhaben von Präsident Trump reagieren, den Nahen Osten von Atom- und anderen Massenvernichtungswaffen zu befreien, heißt es in einer Stellungnahme des Außenministeriums in den Staatsmedien.

+++ Türkei will weiter mit Iran Handel betreiben +++

Die Türkei will soweit wie möglich weiter mit dem Iran Handel treiben. Das sagt Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci im Fernsehen. Man werde niemandem dafür Rechenschaft ablegen.

