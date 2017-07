Recep Tayyip Erdogan „Ich bereue das überhaupt nicht“. (Foto: dpa)

HamburgAm Donnerstag und Freitag kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zu ihrem Gipfel in Hamburg zusammen. Die Polizei rechnet mit zahlreichen Demonstrationen und erwartet Tausende gewaltbereite Globalisierungsgegner. Die Entwicklungen im Liveblog.

+++ Erdogan vor G20: Bereue Nazi-Vergleiche „überhaupt nicht“ +++



Vor seinem Besuch beim G20-Gipfel in Hamburg hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan keinerlei Bedauern über seine Nazi-Beschimpfungen an die Adresse Deutschlands gezeigt. „Ich bereue das überhaupt nicht“, sagte Erdogan dem Kanal France 24 nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf eine entsprechende Frage. Mit Blick auf die Verbote von Wahlkampfauftritten von Vertretern seiner Regierung in Deutschland im Frühjahr sagte der Staatschef: „Dieses Verhalten ist eines, das dem Nazismus entspricht, und ist absolut ein Anzeichen von Faschismus.“

Erdogan betonte zugleich: „Ich bezeichne die deutsche Führung ja nicht als eine faschistische Führung. Sondern ich kritisiere jene, die diese Praktiken anwenden. Die sind es, die ich anspreche.“ Im Frühjahr hatten mehrere Kommunen türkischen Regierungsmitgliedern Auftritte in Deutschland mit Verweis unter anderem auf Brandschutzbestimmungen oder Platzmangel untersagt. Erdogan hatte Deutschland und Kanzlerin Angela Merkel persönlich daraufhin die Anwendung von „Nazi-Methoden“ vorgeworfen.

Warum G20-Gipfel wichtig sind Macht das Sinn? Bei den G20-Gipfeln kommen die mächtigsten Staatenlenker der Welt zusammen. Oft gibt es Streit, am Ende lange Kommuniqués. Machen solche Treffen überhaupt Sinn? Ja – ihre Bedeutung wächst sogar noch.

Wie kam es zu G20-Gipfeln? Die Gruppe der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union (G20) wurde 1999 gegründet, traf sich zunächst aber nicht auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Die Staatenlenker kamen wegen der globalen Finanzkrise erstmals Ende 2008 zusammen. Die folgenden Gipfel waren hilfreich bei der Bewältigung der Krise und machten die G20-Gruppe zum Spitzenforum für die globale Wirtschaftskooperation.

Reicht nicht die G7-Gruppe? Die G7-Gruppe der reichen Industrienationen kann keine globalen Lösungen mehr anbieten. Die Entwicklungs- und Schwellenländer stellen heute schon mehr als die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung. Viele Probleme in einer globalisierten Welt können nur noch gemeinsam gelöst werden: Handelsfragen, Klimaschutz, Steuergerechtigkeit, Finanzkooperation und die Kluft zwischen Arm und Reich. Mit den wachsenden Abhängigkeiten wächst die Bedeutung der G20-Gipfel.

Kann das nicht die Uno übernehmen? Die Vereinten Nationen sind dafür zu groß. Die G20-Gruppe ist klein genug, um konkrete Verhandlungen zu ermöglichen. Sie repräsentiert zwei Drittel der Weltbevölkerung, mehr als 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 80 Prozent des Handels. Die Anwesenheit der Staats- und Regierungschefs erleichtert Entscheidungen. Außerdem sind die Spitzen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) vertreten.

Warum gibt es dann soviel Kritik? Die G20-Gruppe ist keine globale Regierung und keine vertraglich begründete Organisation. Ihr fehlt die Möglichkeit, Entscheidungen auch durchzusetzen. Die G20 kann nur den Kurs vorgeben oder politisch Schwung erzeugen. Die Unterschiedlichkeit seiner Mitglieder und ihrer politischen Systeme erzeugt oft Streit, was aber nach Ansicht von Experten nicht das Gesprächsformat an sich in Frage stellt.

Wäre eine formelle Struktur für die G20 nicht hilfreich? Nein, im Gegenteil. Der informelle Prozess ist die eigentliche Stärke der Gipfel. Nirgendwo sonst können die Staat- und Regierungschefs ohne protokollarische Zwänge so locker zusammenkommen und offen über ihre Differenzen sprechen.

Wem nutzen die langen Kommuniqués? Die Abschlusserklärungen sind wichtige Etappenziele bei der Umsetzung von Verpflichtungen der G20-Staaten. Entwicklungsorganisationen ringen hart darum, dass ihre Anliegen und selbst vage Zusagen aufgenommen werden. Es erleichtert ihre weitere Arbeit, weil sie die Regierungen damit an deren Versprechen erinnern können.

+++ Macron fordert Ausbau des Weltklimavertrags +++

Der Weltklimavertrag reicht dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Kampf gegen die Erderwärmung nicht aus. "Das Pariser Abkommen ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nicht genug, und wir müssen weiter vorankommen", sagt Macron in Paris. Auch hinsichtlich konkreter Pläne und der Finanzierung sei es nötig, darüber hinaus zu gehen.

+++ 30.000 Akkreditierungen +++

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat bislang rund 30.000 Akkreditierungen für Menschen ausgestellt, die beim G20-Gipfel in Hamburg Sicherheitsbereiche betreten wollen. Das schrieb die Behörde am Donnerstag auf Facebook. Etwa 2500 Kräfte seien in der sogenannten Besonderen Aufbauorganisation des BKA in der Hansestadt eingesetzt. Es gebe mehr als 230 Einsatzfahrzeuge. Das BKA sprach zudem von rund 17.000 Kilogramm Einsatzmaterial.

+++ Sonderzug mit hunderten G20-Gegnern in Hamburg angekommen +++

Mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung ist ein Sonderzug mit hunderten G20-Gegnern am Donnerstagvormittag im Hamburger Hauptbahnhof eingetroffen. Der privat gechartete Zug war am Mittwochabend im schweizerischen Basel gestartet und hatte auf seiner Fahrt durch Deutschland auf mehreren Zwischenstopps in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen weitere Demonstranten aufgenommen.

In Hamburg konnten die Reisenden nicht sofort vom Bahnhof in die Stadt aufbrechen, da sie zunächst kontrolliert wurden. Es habe keine Vorkommnisse gegeben, twitterte die Bundespolizei Nord gegen 9.30 Uhr. Die Reisegruppe habe den Hauptbahnhof verlassen.

Auch am Abend in Basel hatte es umfangreiche Kontrollen der Reisenden gegeben, weshalb der Zug erst vier Stunden später als geplant ins Rollen kam. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden 210 Menschen kontrolliert. Dabei seien Gasmasken, Mundschutze und Schutzbrillen sichergestellt worden. Zudem sei 33 Menschen die Einreise nach Deutschland verweigert worden. Ein Mann war per Haftbefehl von den Schweizer Behörden gesucht worden. Die Waggons sollten nach Angaben des Veranstalters Platz für bis zu 1000 Reisende bieten.

Polizeieinsatz im Hamburger Schanzenviertel Die Sicherheitskräfte befürchten die Eskalation der Demonstrationen gegen den Gipfel. (Foto: Reuters)

+++ Friedlicher Widerstand gehört zu G20 +++

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat Bundesjustizminister Heiko Maas zu gewaltfreien Protesten aufgerufen. „Friedlicher Widerspruch gehört zu #G20HAM dazu“, twitterte der SPD-Politiker am Donnerstag. „Zur Debatte sind nicht nur die Regierungschefs eingeladen, sondern alle.“ Der Gipfel der großen Wirtschaftsmächte und der EU beginnt am Freitag. Es wächst die Sorge vor Gewalt in der Hansestadt: Die linksextreme Szene mobilisiert laut Bundesinnenministerium bereits seit vergangenem Jahr für Proteste gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs.

+++ Entwurf G20-Erklärung sieht Kompromiss bei Klima vor +++

Für den G20-Gipfel in Hamburg liegt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ein Kompromissvorschlag für den umstrittenen Klimateil vor. In dem von Reuters eingesehenen Entwurf für die Abschlusserklärung wird einerseits die Kluft mit den USA beim Pariser Klimaschutzabkommen betont. Andererseits sollen sich aber alle 20 Staaten zu gemeinsamen Anstrengungen bekennen, die Treibhausgase zu verringern.

Seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA das Pariser Abkommen verlassen, gilt die Debatte über den Klimaschutz als schwierigstes Thema für eine gemeinsame Gipfel-Erklärung des am Freitag in Hamburg beginnenden Treffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

+++ Merkel trifft Erdogan +++

Auf Wunsch Ankaras wird sich Merkel am Donnerstag zudem mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammensetzen. Auch dieses Treffen dürfte nicht sehr angenehm werden. Zwischen Berlin und Ankara gibt es erhebliche politische Verstimmungen - zuletzt hatte die Bundesregierung einen von Erdogan gewünschten öffentlichen Auftritt vor Anhängern während seines Besuches in Deutschland untersagt. Erdogan kritisierte noch am Mittwoch das Redeverbot als „sehr hässlich“ und fügte hinzu: „Deutschland begeht Selbstmord.“

+++ Gabriel verteidigt G20 +++

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verteidigte den Gipfel gegen Kritik. „Es gab selten eine Zeit, in der dieses Treffen so wichtig, so nötig war wie heute“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Er finde es zwar entsetzlich, dass solche Treffen nur noch unter riesigem Sicherheitsaufgebot stattfinden könnten. Aber der Dialog der G20 sei für die Welt überlebenswichtig.

Mit US-Präsident Trump kündigte er einen selbstbewussten Umgang an. „Wir wollen keine Konfrontation mit den USA. Im Gegenteil“, sagte Gabriel. „Aber wir dürfen auch nicht unterwürfig daher kommen. Sondern selbstbewusst und klar.“

Gabriel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wollen allerdings laut „Bild“-Zeitung am Donnerstag ein Papier vorstellen, in dem sie sich dagegen aussprechen, die G20-Konferenzen in Großstädten des Landes mit dem jeweiligen Vorsitz auszurichten. Es sei unnötig, viele Tausend Mitarbeiter und Sicherheitskräfte in die Städte zu entsenden, zitiert die Zeitung daraus. Stattdessen sollten die Gipfeltreffen künftig im UN-Gebäude in New York stattfinden.

+++ Höllendemo +++

Polizei und Demonstranten rüsten sich für die wohl härteste Demonstration rund um den G20-Gipfel. „Welcome to Hell“ nennen die Autonomen den Aufmarsch - und da die Polizei davon ausgeht, dass die das auch so meinen, wollen die Behörden Stärke demonstrieren.

Seit Tagen stehen sich linke Aktivisten und die Hamburger Polizei unversöhnlich gegenüber. Die Behörden rechnen am Donnerstag mit bis zu 10 000 Teilnehmern, darunter 8000 gewaltbereite Linksautonome aus dem In- und Ausland. Die Aktivisten versprechen einen „der größten schwarzen Blöcke“ und kündigen an, sich zu Wehr zu setzen, wenn sie angegriffen würden.





+++ Lieber tanz ich, als G20 +++

An einer „Nachttanzdemo“ mit Techno-Musik beteiligten sich am Mittwochabend deutlich mehr G20-Gegner als erwartet. Die Polizei bezifferte die Zahl der Teilnehmer auf 11 000, die Veranstalter sprachen von bis zu 20 000. Angemeldet waren 7000. Es blieb friedlich.

+++ Bankenpräsident fordert Bekenntnis zur Finanzmarktregulierung +++

Bankenpräsident Hans-Walter Peters hat von den G20-Staaten vor ihrem Gipfel in Hamburg ein gemeinsames Bekenntnis zur internationalen Banken- und Finanzmarktregulierung gefordert. „Die gravierendsten Auswirkungen der Finanzkrise konnten auch deshalb recht zügig bewältigt werden, weil die G20 2009 in Pittsburgh gemeinsam Maßnahmen vereinbart haben“, sagte Peters der „Rheinischen Post“.

„Diese Erkenntnis sollte auch auf dem bevorstehenden Gipfel die unverrückbare Basis sein: Die Stabilität des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten.“ Ein „Wettbewerb der Laxheiten“ in der Regulierung helfe niemandem.

+++ IWF warnt G20 vor wachsenden Risiken +++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die G20-Länder kurz vor dem Gipfel in Hamburg zu einer engen Zusammenarbeit aufgerufen und vor wachsenden Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt. „Der globale Aufschwung bleibt auf Kurs“, erklärte der Fonds am Mittwoch. „Diese Aufwärtsbewegung ist aber begleitet von wachsenden Anfälligkeiten und anhaltenden Ungleichgewichten.“ Es gebe Anzeichen, dass das US-Wachstum etwas schwächer ausfallen könnte als vom IWF noch im April geschätzt. Für die Euro-Zone könne es dagegen geringfügig besser laufen. Der IWF sprach sich für ein offenes, regelgestütztes Welthandelssystem aus und mahnte die 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) zu einer engen Kooperation, etwa im Bereich Klimaschutz wie auch bei der Stärkung des Welt-Finanzsystems.

Die Bundesregierung forderte der IWF zu höheren staatlichen Ausgaben auf. „Eine expansivere Finanzpolitik in Deutschland würde nicht nur den dringend notwendigen Schub für öffentliche Investitionen geben und das Wachstumspotenzial erhöhen“, führte der Fonds aus. Damit könnten auch positive Auswirkungen auf die Volkswirtschaften von Euro-Partnerländern erzielt werden. Deutschland wird vom IWF als eines der Länder genannt, die insbesondere mehr für die Infrastruktur tun sollten. Der finanzielle Spielraum dafür sei vorhanden.

+++ Oppermann warnt vor Appeasement-Politik gegenüber Trump +++

Vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann vor einer Politik des Nachgebens und Beschwichtigens gegenüber US-Präsident Donald Trump gewarnt. „Wenn man versucht, Donald Trump mit permanentem Appeasement zu begegnen, dann führt das am Ende zu einer Erosion der westlichen Werte“, sagte Oppermann am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. Dann würden andere dem Beispiel des US-Präsidenten folgen. „Und es gibt ja schon kleine Trumps in Ungarn oder in Polen.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse daher in Hamburg in der Klimaschutzfrage eine Allianz aller übrigen Gipfel-Teilnehmer von 19 zu eins gegen Trump zustande bringen. „Vielleicht gibt es auch gute Chancen, das zu schaffen“, fügte der SPD-Fraktionschef hinzu.

+++ Merkel kritisiert Sicht der US-Regierung auf Globalisierung +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will beim G20-Gipfel der Top-Wirtschaftsmächte in Hamburg auch Differenzen klar benennen. Sie hoffe auf ein Ergebnis, „das zeigt, dass wir uns angemessen mit den globalen Herausforderungen befassen, und das zugleich Dissens nicht übertüncht“, sagte Merkel in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag sagte die Kanzlerin: „Es ist wahr, die Weltordnung ist im Wandel, und die Kräfteverhältnisse verschieben sich.“ Die Tatsache aber, dass die G20-Staaten und andere Länder zusammenarbeiteten, sei „in einer Zeit, in der viel Sprachlosigkeit herrscht, schon ein Wert an sich“. Es sei auch „sinnvoll, dass Europa seine Kräfte bündelt“.

Mit Blick auf die bis zuletzt strittige G20-Abschlusserklärung sprach Merkel von einer „Quadratur des Kreises“. Die Verhandlungen seien „sehr anspruchsvoll“, was schon Folge der „politischen Vielfalt im Kreis der G20“ sei. „Hinzu kommt nun zum Beispiel, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Klimaabkommen austreten wollen“, sagte die Kanzlerin. Strittig ist neben dem Klimaschutz auch die Handels- und Flüchtlingspolitik.

Merkel kritisierte die Position der US-Regierung zur Globalisierung. „Während wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit zum allseitigen Nutzen suchen, wird die Globalisierung in der amerikanischen Administration eher als ein Prozess gesehen, in dem es nicht um Win-win-Situationen, sondern um Gewinner und Verlierer geht.“ Ihren Satz nach dem G7-Gipfel westlicher Industriestaaten, wonach „die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten“, ein Stück vorbei seien, würde sie genauso wiederholen, sagte Merkel.

+++ Keine Spontandemos +++

Das Hamburger Verwaltungsbericht lässt keine Spontandemonstrationen in der Innenstadt zu. Den öffentlichen Interessen, den ordnungsgemäßen Ablauf und Abschluss des G20-Treffens sowie die Gesundheit und das Leben der Teilnehmer des Gipfeltreffens, der eingesetzten Polizeibeamten sowie unbeteiligter Dritter zu schützen, komme Vorrang zu, teilt das Gericht mit.

+++ CDU-Wirtschaftsrat fordert Bekenntnis zum Freihandel +++

Der CDU-Wirtschaftsrat fordert vom G20-Gipfel ein klares Bekenntnis zum Freihandel. "Der Wirtschaftsrat fordert alle G20-Mitglieder auf, auf protektionistische Maßnahmen zu verzichten", sagt Generalsekretär Wolfgang Steiger. Angesichts der sorgenvoll stimmenden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump müssten die Europäer mehr denn je Freihandelsabkommen wie das mit Kanada oder Südkorea aushandeln und selbst globale Standards setzen.

+++ Kurzes Treffen zwischen Trump und Putin +++

Das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels wird nach Angaben des Präsidialamts in Moskau nur kurz ausfallen. Putin werde daher nicht seine Analyse der Ukraine-Krise ausführlich vorlegen können. Es solle geprüft werden, ob Russland und die USA gegen den Terrorismus gemeinsam vorgehen können.

Russland hat das geplante erste Treffen von Präsident Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Trump beim G20-Gipfel als Chance bezeichnet, die Grundlagen für einen effektiven Dialog zu legen.

Dieser sei wichtig, um bei der Lösung von Konflikten helfen zu können, sagte ein Sprecher des Präsidialamts in Moskau am Mittwoch. Es müsse geprüft werden, ob Russland und die USA gemeinsam gegen den Terrorismus in Syrien kämpfen könnten. Zwar wolle Putin am Freitag seine Sicht der Krisen in Syrien und der Ukraine darlegen. Allerdings sei die Zeit wohl zu knapp bemessen für eine komplette Analyse der Ursachen des Ukraine-Konflikts.

+++ Bundesregierung droht gewalttätigen Gipfel-Gegnern mit Härte +++

Die Bundesregierung hat ein hartes Durchgreifen gegen militante Gegner des G20-Gipfels in Hamburg bekräftigt. Friedlicher Protest sei in der Demokratie willkommen und erlaubt, gewalttätiger Protest indes könne sich nicht auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen und werde unterbunden, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am Dienstag bei einem Besuch in der Hansestadt. Dort informierte er sich über das Sicherheitskonzept der Polizei. „Kein Demonstrant kann bestimmen, ob und wann und wo sich Staats- und Regierungschefs in der Bundesrepublik Deutschland auf Einladung der Bundeskanzlerin treffen.“

+++ Unternehmen und Verbände mahnen G20 zur Einheit +++

Unternehmen und Wirtschaftsverbände aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) haben die Staaten der Gruppe aufgefordert, ihre Unstimmigkeiten vor allem in der der Klima- und Handelspolitik beizulegen. „Kaum eine Zeit zuvor hat so sehr nach internationaler Kooperation und globaler Führung verlangt wie 2017“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Dialogforums B20, die Reuters am Dienstag vorlag. Die Globalisierung könne Vorteile für alle bieten. „In unser vernetzten Welt ist internationale Kooperation der Schlüssel, um diese Vorteile heben, aber auch, um Herausforderungen bewältigen zu können“, hieß es. Protektionismus hemme das Wachstum.

„Wir fordern die G20 daher auf, beim Gipfel in Hamburg entschieden zu handeln und die Differenzen zu überwinden, die die G20 in den vergangenen Monaten durchgeschüttelt haben“, forderten die Wirtschaftsführer aus aller Welt. Beim Klimaschutz mahnen die B20 mehr Mut an. „Der Klimawandel stellt eine der größten Risiken für eine nachhaltige Entwicklung dar“, heißt es in der Erklärung. Das Pariser Klimaabkommen, aus dem die US-Regierung inzwischen wieder aussteigen will, biete eine gute Grundlage für ein Handeln und biete auch Möglichkeiten für neue Jobs. Die B20-Erklärung ist unterzeichnet von führenden Unternehmens- und Verbandsvertretern aus aller Welt, darunter Deutsche-Bank-Chef John Cryan.

+++ Putin und Trump treffen aufeinander +++

Das mit Spannung erwartete erste Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump soll nach Angaben aus Moskau am kommenden Freitag (7. Juli) stattfinden. Das kündigte Kremlberater Juri Uschakow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge an. Details waren zunächst nicht bekannt. Putin und Trump werden am 7. und 8. Juli zum G20-Gipfel in Hamburg erwartet. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind wegen zahlreicher Streitthemen so gespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Rolle der G20 und ihre Grenzen Warum wurde die G20 gegründet? Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) ist das wichtigste Abstimmungsforum in der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Sie ist eine Antwort auf Krisen, die die globale Finanzstabilität in Gefahr zu bringen drohten. 1999 war es die asiatische Finanzkrise, die die Finanzminister aus den USA, Kanadas und Deutschlands zu der Einsicht brachte, dass ökonomische Einbrüche von globaler Bedeutung künftig auf einer breiteren Ebene angegangen werden müssen. Die G20 wurde daher als eine Runde der wichtigsten Finanzminister aus der Taufe gehoben.

Neue Herausforderung Knapp zehn Jahre später drohte der Welt ausgehend von den USA ein neuer Absturz. Um den Kollaps zu verhindern, wurde die G20 zum weltweit zentralen Koordinierungsforum aufgewertet: fortan tagt sie auch auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Vorläufer der G20 als wohl mächtigster Staatenclub weltweit war die Mitte der 70er Jahre gegründete G7, in der mit den USA, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland die damals bestimmenden Industrieländer zusammenarbeiteten. Sie verstand sich nicht nur als ein Zirkel, der regelmäßig und in informeller Atmosphäre über globaler Herausforderungen sprach. Sie verstand sich auch als eine Wertegemeinschaft, die Demokratie, Freiheit und Marktwirtschaft verfocht.

Wer gehört der G20 an? Die G20 führte in den ersten Jahren gegenüber der G7/G8 zunächst eher ein Schattendasein. Ihr gehörten neben den G7-Ländern und Russland Argentinien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Südafrika, Südkorea, die Türkei, Australien und Saudi-Arabien an. Brasilien, Russland, Indien, China und Brasilien bildeten zusätzlich noch einen eigenen „Ableger“, den sogenannten BRICS-Klub der wichtigsten Schwellenländer. Darüber hinaus zählt die Europäische Union als eigenständiges G20-Mitglied. Den Status eines ständigen Gastmitgliedes genießt seit Jahren Spanien. Zudem sind bei den G20-Gipfeln auch die wichtigsten weltweiten Finanzinstitutionen und regionalen Staatenbündnisse präsent, wie der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank, die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die OECD und die Welthandelsorganisation WTO, aber auch die Vereinigung Südostasiatischer Staaten (ASEAN), die Neue Partnerschaft für Afrikas Entwicklung (NEPAD) und die Afrikanische Union (AU)

Die Bedeutung der G20 in Zahlen Die G20-Mitgliedsstaaten repräsentieren 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Die Staatengruppe steht für vier Fünftel des Welthandels und zwei Drittel der Weltbevölkerung. Sie produzieren aber auch 80 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen – allen voran China, die USA und Indien. Gemessen an ihrer Bedeutung für die Weltwirtschaft haben sich in den letzten Jahren vor allem China und Indien stark nach vorne geschoben. Die Europäer und auch Kanada büßten Gewicht ein.

Unterschiedliche Staatsformen Die G20 versteht sich, anders als die G7, ausdrücklich nicht als Wertegemeinschaft. In ihrer Mitte bewegen sich Länder mit den unterschiedlichsten Staatsformen. So werfen die Europäer Ländern wie China und Saudi-Arabien, aber auch Russland seit langem Rechtsstaats- und Demokratiemängel vor. Auch die Türkei sieht sich derzeit solcher Kritik ausgesetzt. Es gibt in letzter Zeit aber auch wieder wachsende Differenzen zwischen den G20-Ländern in grundlegenden Fragen wie zum freien Welthandel und zur Klimaschutzpolitik, vor allem wegen der USA.

Keine verbindlichen Beschlüsse Die G20 sind eine informelle Gruppierung von Ländern. Sie können als solche keine global verbindlichen Beschlüsse fassen und Regelsetzungen treffen. Sie können aber aufgrund des Gewichts ihrer Mitgliedsländer weltweit Leitplanken formulieren, wie sie es etwa bei der Finanzmarkt-Regulierung mit härteren Vorgaben für Aufsicht und Risikovorsorge bei den Banken getan haben.

Konflikt mit US-Präsident Trump Großes Gewicht genossen die in den Kommuniques festgehaltenen G20-Positionen bislang dadurch, dass sie einstimmig beschlossen wurden und damit der Ausdruck des gemeinsamen willens aller Mitglieder darstellten. Mit den aktuellen grundlegenden Differenzen mit US-Präsident Donald Trump bei Klimaschutz und anderen zentralen Fragen könnte diese besondere Wirkung schwinden.

Kritik an der Legitimation Für viele Kritiker ist das G20-Bündnis ein Machtinstrument gegenüber den restlichen 173 Ländern der Welt, ohne jegliche demokratische und rechtliche Legitimation. Die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung etwa kritisiert, die G20 habe keinerlei Rechenschaftspflicht gegenüber Institutionen mit weltumspannender Mitgliedschaft, wie zum Beispiel den Vereinten Nationen. Vielen Kritikern gilt die G20, wie zuvor schon die G7, als ein Durchsetzungsorgan der Mächtigen und Reichen gegenüber den Ohnmächtigen und Armen dieser Welt - fernab der Nöte der Menschen. Auch, dass die Gruppe die Mängel an Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in den eigenen Reihen nicht thematisiert, halten viele Kritiker für ein großes Manko.

+++ Was macht eigentlich Schulz? +++

Beim G20-Gipfel in Hamburg gehört die Weltbühne Angela Merkel - weniger als drei Monate vor der Bundestagswahl könnten die Bilder mit der internationalen Polit-Prominenz für die Kanzlerin ein Wettbewerbsvorteil im Wahlkampf sein. Und ihr Herausforderer? Was macht eigentlich Martin Schulz während des G20-Gipfels? Der SPD-Kanzlerkandidat plant nach Angaben seiner Partei, am Donnerstagabend das „Global Citizen Festival“ zu besuchen.

Bei dem Konzert in der Arena am Hamburger Volkspark wollen Stars wie Coldplay, Shakira, Herbert Grönemeyer oder Pharrell Williams ein Zeichen gegen weltweite Armut und Ungerechtigkeit setzen. Nicht ausgeschlossen ist, dass Schulz am Rande des G20-Gipfels auch den einen oder anderen Spitzenpolitiker aus dem Ausland trifft.

+++ Hamburger Polizei übt Evakuierung +++

Die Hamburger Polizei hat am Dienstagmittag eine Hubschrauberübung über der Außenalster gemacht, an der auch US-Helikopter beteiligt waren. Die Sikorsky-Hubschrauber, die als „Marine One“ bezeichnet werden, wenn der US-Präsident an Bord ist, flogen über die Alster und landeten am Ufer. Ein Polizeisprecher sagte, es sei eine Evakuierungsübung gewesen, für den Fall, dass Staatsgäste in Sicherheit gebracht werden müssen - in diesem Fall auf Wunsch der Amerikaner. Die Polizei übertrug die Übung live auf Facebook.

+++ Umwelt und Klimaschutz in den Mittelpunkt rücken +++

Die Staats- und Regierungschefs der G20 sollten Ökonomen zufolge nicht nur Wirtschaftswachstum in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen, sondern stärker auch soziale Bedürfnisse der Menschen sowie Umwelt- und Klimaschutz. „Viele Menschen spüren, dass sich wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlicher Fortschritt entkoppelt haben“, sagt Dennis Snower, Präsident des Kieler IfW-Instituts.

+++ Innenminister warnt vor gewalttätigen Protesten +++

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere warnt in Berlin G20-Gegner vor gewalttätigen Protesten. Die linksextreme Szene mobilisiere bereits seit dem vergangenen Jahr für den Gipfel. Friedliche Demonstrationen seien in einer Demokratie selbstverständlich. Gewalttätige Proteste stünden jedoch nicht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit, sagt der CDU-Politiker.

+++ Schwerpunkt Afrika +++

Die Staats- und Regierungschefs wollen beim G20-Gipfel mehrere Themen setzen. Ein Schwerpunkt wird Afrika sein, die Initiative „Compact with Africa“ soll fünf afrikanischen Ländern den Zugang zu Investitionen erleichtern. Im Fokus stehen aber vor allem die Finanzsysteme, Klimaschutz, freier Handel und die Chancen der Digitalisierung.

+++ Treffen zwischen Merkel und Trump +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg mit US-Präsident Donald Trump treffen. Die Kanzlerin habe eine Begegnung „ins Auge gefasst, höchstwahrscheinlich am Donnerstagabend“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Kanzlerin führe als Gastgeberin vorab eine ganze Reihe von Gesprächen. „Das ist also etwas völlig Normales“, fügte er hinzu.

Der Gipfel finde in einer Zeit statt, in der das Prinzip des Multilateralismus nicht von jedem geteilt werde, erklärte Seibert. Klare Meinungsverschiedenheiten seien etwa beim Thema Klimaschutz zu erkennen. „Das ist anspruchsvoll und schwierig in diesem Jahr - an vielen Ecken.“

+++ Gabriel warnt vor neuen „Handelskriegen“ +++

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet vom G20-Gipfel in Hamburg klare Bekenntnisse zum Freihandel und zum Pariser Klimaschutzabkommen. „Wenn wir zurückfallen in Handelskriege, dann wird das am Ende allen schaden, auch den Amerikanern“, sagte der Vizekanzler am Dienstag während seiner Golfreise in Abu Dhabi mit Blick auf den protektionistischen Kurs von US-Präsident Donald Trump.

Der internationale Handel habe sich immer dann gut entwickelt, „wenn die Herrschaft des Rechts gegolten hat und nicht das Recht des Stärkeren“. Beim Thema Klimaschutz setzt Gabriel darauf, dass sich alle anderen G20-Mitglieder vom Ausstieg der USA aus dem Pariser Uno-Abkommen distanzieren. „Es muss jetzt ein klares Signal mindestens der Anderen geben, dass sie bei diesem Klimaschutzvertrag bleiben, und nicht die nächsten Länder kommen und sich dann hinter den Amerikanern verstecken“, betonte der Außenminister.

+++ Hamburg will keine Übernachtungen zulassen +++

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will sich am Dienstag mit Innensenator Andy Grote (SPD) in Hamburg treffen und sich über das Einsatzkonzept der Sicherheitsbehörden für das G20-Treffen informieren. Der zweitägige Gipfel beginnt am Freitag. Gegner haben Proteste angekündigt.

In der Nacht zum Dienstag kam es nach Angaben der Hamburger Polizei zu keinen Protesten. „Alles friedlich bei uns“, sagte ein Sprecher der Polizei. Am späten Abend hatte die Polizei auf der Halbinsel Entenwerder, wo es am Sonntagabend Tumulte gegeben hatte, rund 100 Demonstranten gewähren lassen.

Bei den Auseinandersetzungen um das Protest-Camp auf der Elbhalbinsel waren Polizei und Aktivisten aufeinandergeprallt, als die Beamten elf Zelte wegen eines von ihr verhängten Übernachtungsverbots entfernten.

