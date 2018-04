++ Newsblog Syrien-Krise ++ Krisengespräch in London – U-Boote in Alarmbereitschaft

Wie reagiert der Westen auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien? Die USA rudern nach einem martialischen Trump-Tweet zurück. Die Ereignisse im Newsblog.

Die Lage in Syrien droht zu eskalieren: US-Präsident Donald Trump droht dem syrischen Präsidenten Assad und dessen Schutzmacht Russland mit einem Militärschlag. Auch andere Staaten überlegen, wie sie auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in dem Bürgerkriegsland reagieren sollen. Die Ereignisse des Tages im Newsblog.

+++ Russischer Politiker rechnet nicht mit US-Angriff +++

Ein russischer Verteidigungspolitiker erwartet keinen Militärschlag der USA in Syrien. „Dazu wird es nicht kommen. Bislang gibt es dafür keine Voraussetzungen“, sagte der Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses in der Staatsduma, Wladimir Schamanow, am Donnerstag in St. Petersburg. Die Lage sei nicht einfach, aber bislang stabil, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Schamanow betonte, er erwarte, dass alles zivilisiert ablaufe.

+++ 10:46 Uhr: OPCW beruft Sondersitzung zu mutmaßlichem Giftgasangriff in Syrien ein +++

Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hat ihren Exekutivrat zu einer Sondersitzung wegen des mutmaßlichen Angriff mit Giftgas in Syrien einberufen. Die Diplomaten aus 41 Ländern sollten am Montag in Den Haag zusammenkommen, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Bei dem mutmaßlichen Angriff mit Chlorgas auf den Ort Duma sollen Dutzende Menschen getötet worden sein. Die OPCW hatte bereits angekündigt, ein Team von Experten nach Syrien zu schicken.

+++ 10:20 Uhr, Krisengespräch in London +++

Das britische Kabinett berät auf einer Sondersitzung an diesem Donnerstagnachmittag über das weitere Vorgehen in der Syrien-Krise. Dabei wird es auch um eine mögliche Beteiligung Großbritanniens an einem angedrohten Militärschlag gehen.

Premierministerin Theresa May habe das außerplanmäßige Treffen einberufen, bestätigte ein Regierungssprecher in London auf Anfrage. Die Verantwortlichen für die mutmaßliche Giftgasattacke müssen der Regierungschefin zufolge „zur Rechenschaft gezogen“ werden. Alle Anzeichen deuteten auf das syrische Regime hin. May äußerte sich bislang aber zurückhaltender als US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, die mit Angriffen drohten. Nach Angaben von Brexit-Minister David Davis sei noch keine Entscheidung über ihr Vorgehen getroffen. „Wir müssen bei Syrien sehr vorsichtig und überlegt urteilen.“

+++ 10:15 Uhr, U-Boote in Alarmbereitschaft +++

Britische U-Boote sind nach übereinstimmenden Medienberichten bereits in Position und Reichweite, um Marschflugkörper nach Syrien zu starten. Das Verteidigungsministerium lehnte dazu jeden Kommentar ab. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, forderte unterdessen eine Beteiligung des Londoner Parlaments bei den Entscheidungen zur Syrien-Krise. „Das Parlament sollte bei militärischen Aktionen immer ein Mitspracherecht haben“, sagte er. Die syrische Armee ist schon seit Tagen in voller Alarmbereitschaft.

+++ 9:15 Uhr, Russland: Syrische Regierung übernimmt Kontrolle über Duma +++

Die syrische Regierung hat die vollständige Kontrolle über die Stadt Duma bei Damaskus übernommen. Das teilte das verbündete russische Militär am Donnerstag mit. Damit kontrolliert die Regierung von Präsident Baschar al-Assad auch den Schauplatz des vermuteten Giftgasangriffs vom vergangenen Wochenende. Duma war die letzte von Rebellen kontrollierte Stadt im Gebiet Ost-Ghuta. Die syrische Armee und ihre Verbündeten hatten die Enklave seit Wochen bombardiert.

Entgegen den russischen Angaben haben Syriens Regierungstruppen Aktivisten zufolge noch nicht die Kontrolle über Duma übernommen. Es seien noch keine syrischen Soldaten in Duma eingerückt, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

+++ 9:10 Uhr, Dax startet zurückhaltend +++

Im deutschen Aktienmarkt herrscht wegen der jüngsten US-Drohungen im Syrien-Konflikt Zurückhaltung. Der Dax startete am Donnerstag kaum verändert bei 12.297 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,8 Prozent verloren hatte. Die Ankündigung eines Raketenangriffs gegen Syrien durch US-Präsident Donald Trump sorgt für Unruhe in den Handelsräumen weltweit. „Die Anleger fürchten, dass sich der Konflikt zwischen den USA und Russland weiter zuspitzt“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. „Kurzfristig dürfte sich die Achterbahnfahrt an den Börsen deshalb fortsetzen.“

+++ 8:40 Uhr, Airlines ändern Flugplan im Nahen Osten +++

Angesichts der Spannungen wegen einer möglicher Militäreinsätze gegen Syrien haben mehrere Airlines in der Region ihre Flüge vorübergehend umgeleitet. Die libanesische Middle East Airlines änderte ihre Flugrouten zunächst bis Freitagabend. Danach werde die Lage neu bewertet, teilte die Fluggesellschaft auf ihrer Webseite mit. Kuwait Airways strich von Donnerstag an bis auf weiteres alle Flüge zwischen Kuwait-Stadt und der libanesischen Hauptstadt Beirut. Zuvor hatte die Luftraumüberwachung Eurocontrol alle Airlines auf mögliche Probleme im östlichen Mittelmeer hingewiesen.

Nach Twitter-Tirade: „Trump hat Raketenangriff noch nicht entschieden“

+++ 8:10 Uhr, UN-Generalsekretär spricht mit Vetomächten +++

N-Generalsekretär Antonio Guterres hat an den Sicherheitsrat appelliert, die Situation in Syrien nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Er habe darüber mit den Botschaftern der Vetomächte USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China gesprochen, teilte Guterres am Donnerstag mit.

+++ 7:00 Uhr, Experte: US-Militärschlag wäre völkerrechtswidrig +++

Ein Militärschlag der USA und verbündeter Staaten gegen das syrische Regime wäre nach Einschätzung des Sicherheitsexperten Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik völkerrechtswidrig. Kaim sagt im ZDF auf die Frage, ob solch ein Schlag legitim wäre: „Nach Völkerrecht nicht.“ Nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen könne eine solche Aktion legitimieren.

+++ 6:00 Uhr, Wie reagiert die USA? +++

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch per Twitter einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Später erklärte das Präsidialamt in Washington, Trump habe noch keinen Zeitplan. Er habe eine Reihe von Optionen und diese seien nicht nur militärisch. Trump wäge derzeit ab, wie er reagieren solle. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in einer Reaktion im Fernsehen, Russland beteilige sich nicht „an Twitter-Diplomatie“. Im Übrigen seien die Angaben zu einem Chemiewaffenangriff erfunden. Die syrische Regierung weist eine Verantwortung von sich.