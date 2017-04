Sigmar Gabriel und Jean-Marc Ayrault Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird von seinem Amtskollegen aus Frankreich, Jean-Marc Ayrault (r) auf dem Flugfeld Camp Castor in Gao in Mali begrüßt. Gabriel besucht als Außenminister erstmals Afrika. Nach dem US-Angriff in Syrien fordern beide Minister Russland zu Gesprächen über Syrien auf. (Foto: dpa)

Die Krise in Syrien droht nach einem US-Luftangriff weiter zu eskalieren. US-Präsident Donald Trump ließ als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien attackieren. Trump rieft zu einer internationalen Koalition auf, um das „Schlachten“ in dem Bürgerkriegsland zu beenden. Viele westliche Politiker stellen sich hinter Trump, Russland und Iran kritisieren die USA scharf. Die aktuellen Ereignisse und Reaktionen im Newsblog.

+++ Gabriel vergleicht Assads Regierung mit Terrororganisation IS +++

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Kriegsführung der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad mit der Terrororganisation Islamischer Staat und den Attentätern von Stockholm, Paris oder Berlin verglichen. „Menschen sollen in Angst und Schrecken versetzt werden“, sagte Gabriel am Freitag bei einem Besuch in Bamako. „Das ist das Ziel all dieser Attentate, das ist leider auch das Ziel der syrischen Regierung, das ist das Ziel des IS, das ist das Ziel von Terroristen in Frankreich, in Deutschland, in Stockholm, aber auch hier in Mali.“ Gabriel besuchte im westafrikanischen Mali gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault deutsche Blauhelmsoldaten, aber auch französische Soldaten, die in der Sahel-Zone aktiv gegen den Terrorismus kämpfen. Während seines Aufenthalts erreichte ihn die Nachricht vom mutmaßlichen Lkw-Attentat in Stockholm.

+++ Auch dritte Syrien-Sitzung im UN-Sicherheitsrat ohne Ergebnis +++

Verhärtete Fronten im UN-Sicherheitsrat: Auch die dritte Sondersitzung des Gremiums zum Syrien-Konflikt in Folge ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Mitglieder des Rates attackierten sich bei dem Treffen am Freitag in New York teils scharf, zu einer Abstimmung über einen von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebrachten Resolutionsentwurf kam es aber erneut nicht. Auch zwei Gegenentwürfe von Russland einerseits und den zehn nichtständigen Ratsmitgliedern andererseits wurden nicht berücksichtigt.

+++ US-Botschafterin: „Wir sind auf mehr vorbereitet“ +++

Nach dem Luftangriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt sind die USA nach den Worten ihrer UN-Botschafterin Nikki Haley auf weitere Aktionen vorbereitet. „Wir sind darauf vorbereitet, mehr zu unternehmen, aber wir hoffen, dass das nicht nötig sein wird“, sagte Haley am Freitag bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Der Luftangriff sei ein „maßvoller Schritt“ und „komplett gerechtfertigt“ gewesen. „Es war Zeit „genug“ zu sagen und das nicht nur zu sagen, sondern auch zu handeln.“ Syriens Präsident Baschar al-Assad dürfe nie wieder chemische Waffen einsetzen. Syriens Verbündeten Russland griff Haley erneut scharf an. Die russische Regierung trage eine „erhebliche Verantwortung“. „Die Welt wartete darauf, dass Russland in Syrien verantwortungsbewusst handelt.“

+++ USA widersprechen Russland: Militärkooperation weiter aktiv +++

Die USA haben Äußerungen Russlands widersprochen, wonach die bisher gepflegte Militärkooperation zur Vermeidung von Flugunfällen in Syrien beendet wurde. Der Kommunikationskanal auf militärischer Arbeitsebene sei noch immer offen, hieß es am Freitag aus dem Pentagon. Russland hatte zuvor erklärt, die Kommunikation sei nicht mehr sinnvoll. „Das Memorandum hat mit dem Angriff heute Nacht seinen Sinn verloren“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Das Risiko von Zwischenfällen am Himmel über Syrien wachse dadurch nicht, es sei wegen des Vorgehens der USA ohnehin hoch.

+++ Pentagon prüft Beteiligung Russlands an Giftgasattacke in Syrien +++

Das US-Verteidigungsministerium untersucht, ob Russland an der Vorbereitung oder Durchführung des mutmaßlichen Giftgasangriffes in Syrien beteiligt war. Das sagte ein hochrangiger Pentagon-Mitarbeiter am Freitag in Washington. „Wir haben derzeit keine Kenntnisse über eine russische Beteiligung, aber wir untersuchen das“, hieß es. Das Mindeste, was Moskau als Verbündeten Syriens vorzuwerfen sei, sei, dass es den Angriff nicht verhindert habe. Russland verfüge über Fachwissen im Umgang mit Chemiewaffen. Das Pentagon sei nahezu sicher, dass der Angriff, bei dem 80 Menschen getötet wurden, von dem Stützpunkt geflogen worden sei, den die USA beschossen hätten. Es gebe aber noch keine Sicherheit, welche Flugzeuge dazu benutzt wurden. Syrien bestreitet den Einsatz von Giftgas. Erklärungen aus Damaskus zufolge wurde das Gas freigesetzt, als Giftgaslager der Rebellen getroffen wurden. Auch Russland erklärte, die syrischen Regierungstruppen verfügten seit 2014 nicht mehr über Giftgasvorräte.

+++ Pentagon: Keine Bestätigung über Tote nach Angriff in Syrien +++

Nach dem massiven Angriff mit Marschflugkörpern auf einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe haben die USA nach eigenen Angaben keine Belege für Todesopfer. Es gebe bisher keine Bestätigung dafür, dass es zu Opfern in der Zivilbevölkerung oder unter Militärangehörigen gekommen sei, hieß es am Freitag vom Pentagon in Washington. Auf dem angegriffenen Fliegerhorst waren nach US-Informationen auch russische Soldaten tätig. Die syrische Armee hatte erklärt, es seien sechs Menschen zu Tode gekommen; mehrere weitere seien verletzt worden.

+++ UN-Sicherheitsrat erneut zu Syrien zusammengekommen +++

Der UN-Sicherheitsrat ist in New York zum dritten Mal an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu einer Sondersitzung zum Syrienkrieg zusammengekommen. Zum Auftakt des Treffens am Freitag gab UN-Untergeneralsekretär Jeffrey Feltman einen Überblick über die Ereignisse in Syrien.

Bolivien, derzeit nicht-ständiges Mitglied im Rat, habe um das Treffen gebeten, teilte US-Botschafterin Nikki Haley vor Beginn der Sitzung mit. Eigentlich sei um ein Treffen hinter verschlossenen Türen gebeten worden, aber sie habe als Präsidentin des Rates entschieden, das Treffen öffentlich abzuhalten. „Jedes Land, das sich entscheidet, die Gräueltaten des syrischen Regimes zu verteidigen, soll das vor der Öffentlichkeit machen, damit die Welt es hören kann.“

Zuvor waren zwei Sitzungen des Gremiums am Mittwoch und Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ob am Freitag über den von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebrachten Resolutionsentwurf oder über die beiden Gegenentwürfe Russlands und der zehn nicht-ständigen Ratsmitglieder abgestimmt werden würde, war zunächst völlig unklar.

+++ Vereinte Nationen rufen zur Vermeidung von Eskalation auf +++

Uno-Generalsekretär Antonio Guterres ruft die Konfliktparteien zur Vermeidung einer weiteren Eskalation auf. Es müsse alles vermieden werden, was die Leiden der Menschen in dem Bürgerkriegsland steigere. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird nach Angaben von Diplomaten noch am Freitag den US-Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt beraten. Russland hatte angekündigt, das Gremium einzuberufen.

Die Formate der Syrien-Konferenzen Zum Hintergrund Der Bürgerkrieg in Syrien dauert schon viele Jahre, die humanitäre Lage ist katastrophal. In diversen Formaten wird versucht, die Leiden der Menschen in der Region zu verringern und das Land auf den Weg zum Frieden zu bringen.

Genf Unter Vermittlung der Vereinten Nationen (Uno) wird am Genfer See in der Schweiz eine politische Lösung für Syrien gesucht. Es soll ein Weg zu einer Regierung der nationalen Einheit, einer neuen Verfassung, Neuwahlen und Anti-Terrormaßnahmen gefunden werden. An den Gesprächen nehmen unter anderem Vertreter von syrischer Regierung und Opposition teil – wenn auch zuweilen nicht in direktem Kontakt. Das jüngste Treffen Ende März ging ohne greifbare Ergebnisse zu Ende.

Astana Russland, die Türkei und der Iran treffen sich als sogenannte Garantiemächte regelmäßig mit Vertretern von syrischer Regierung und Opposition in der kasachischen Hauptstadt. Dabei soll vor allem die brüchige Waffenruhe in Syrien überwacht werden. Der Astana-Prozess läuft parallel zu den Genfer Bemühungen. Zum jüngsten Treffen im März war die syrische Opposition nicht angereist.

Brüssel Seit 2013 sammelt die internationale Gemeinschaft jährlich Hilfsgelder für Syrien: dreimal in Kuwait, danach in London, dieses Jahr in Brüssel. Bislang haben Geberländer mehr als 19,8 Milliarden US-Dollar (aktuell rund 18,4 Mrd Euro) zugesagt – davon sind rund ein Drittel für die Jahre zwischen 2017 und 2020 versprochen.

Weitere Ebenen Neben diesen Formaten gibt es noch Bemühungen auf weiteren Ebenen. So will zum Beispiel die Syrien-Unterstützergruppe unter der gemeinsamen Führung von USA und Russland mit Vertretern von Arabischer Liga, EU und Uno das Ende des Konflikts vorantreiben. Weiterhin unterstützen große westliche Staaten, darunter Deutschland, und Länder der Region als sogenannte Freundesgruppe die Rebellen gegen das syrische Regime.

+++ Merkel: „Nachvollziehbare“ Reaktion auf „Chemiewaffen-Massaker“ +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den US-Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt als „nachvollziehbar“ bezeichnet und ein Ende der Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad gefordert. Merkel sprach am Freitag in Berlin von einem „Chemiewaffen-Massaker“ und einem Kriegsverbrechen. Sie sei sich am Vormittag mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni einig gewesen, dass Assad dafür die „alleinige Verantwortung“ trage. „Dieser Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika ist angesichts der Dimension der Kriegsverbrechen, angesichts des Leids der unschuldigen Menschen und angesichts der Blockade im UN-Sicherheitsrat nachvollziehbar“, sagte Merkel. Zugleich sei es sehr wichtig, weiter eine politische Lösung zu suchen, sagte Merkel. Das Ziel müsse es sein, zu einer Übergangslösung zu kommen und zu einer demokratischen Beendigung des Assad-Regimes, das den Syrern so viel Leid zugefügt habe.

+++ Ministerpräsident Medwedew sieht Gefahren +++

Der US-Luftangriffe hätte „um ein Haar“ zu einem militärischen Zusammenstoß zwischen den USA und Russland geführt, erklärt der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew.

+++ Internationalen Roten Kreuzes warnt +++

Das Komitee des Internationalen Roten Kreuzes warnt, der syrische Bürgerkrieg könne sich zu einem internationalen bewaffneten Konflikt ausweiten. Das Rote Kreuz werde den Luftangriff mit den USA erörtern, sagt Sprecherin Iolanda Jaquemet Reuters.

+++ Russland wertet Angriff offiziell als „Aggression“ +++

Russlands Sicherheitsrat unter dem Vorsitz von Präsident Wladimir Putin hat den US-Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt als Aggression gewertet. Die USA verstießen damit gegen das Völkerrecht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die Mitglieder seien zudem tief besorgt über die negativen Auswirkungen des Angriffs auf den Kampf gegen den Terrorismus. Im Sicherheitsrat sitzen neben Putin unter anderem Regierungschef Dmitri Medwedew, Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

+++ Assad: Aggression stärkt Syriens Entschlossenheit +++

Syriens Präsident Baschar al-Assad hat den US-Raketenangriff auf einen Flugplatz in seinem Land als „rücksichtslos und unverantwortlich“ verurteilt. Die Bombardierung sei mit Kurzsichtigkeit sowie politischer und militärischer Blindheit für die Realität erfolgt, erklärte das Präsidentschaftsbüros in Damaskus in einer Stellungnahme. Die USA hätten bei dieser „schändlichen Tat“ den Flugplatz eines souveränen Staates angegriffen. Sie hätten gedacht, damit ihre „Komplizen unter den Banden und terroristischen Organisationen“ unterstützen zu können. Die Aggression stärke aber nur die Entschlossenheit Syriens, diese zu vernichten, hieß es weiter.

+++ Das Assad-Regime will den Kampf gegen Rebellen noch verstärken +++

Die syrische Regierung verschärft als Folge des US-Luftangriffs ihren Kampf gegen Aufständische. Der Angriff sei unverantwortlich gewesen. Die USA seien einer "falschen Propagandakampagne" aufgesessen, teilt das Präsidialamt mit. Mit diesem Begriff bezeichnet die syrische Regierung die Vorwürfe, sie habe Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt.

+++ CDU sieht „wichtiges Politisches Signal“ +++

Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte wertet den Luftschlag als Botschaft an Assad: „Dieser begrenzte gezielte Vergeltungsschlag ist ein wichtiges politisches Signal an die Machthaber in Syrien, den Kurs zu wechseln“, sagte Otte der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz von Giftgas sei ein abscheulicher Verstoß gegen das Völkerrecht. „Diese rote Linie ist erneut überschritten worden.“

+++ SPD warnt vor weiterer Eskalation +++

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niels Annen, hat vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Annen sagte im RBB: "Trump ist jetzt mit dieser Entscheidung mitten in einem hochkomplizierten Krieg. Die große Frage ist: Was kommt als nächstes? Es gibt eine große Gefahr, dass wir eine weitere Eskalation sehen, und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden."

Annen äußerte Verständnis für den Militärschlag. „Der wiederholte Einsatz von Giftgas ist eine Verletzung internationalen Rechts. Deswegen kann man natürlich auch nicht schulterzuckend daneben stehen und es einfach geschehen lassen.“ Der Politiker sieht jetzt Russland gefordert: „Die russische Regierung hat Herrn Assad stets mit ihrem Veto und mit ihrer direkten militärischen Unterstützung zur Seite gestanden. Und das kann natürlich so nicht weitergehen.“

+++ Experte: US-Luftangriff war völkerrechtswidrig +++

Mit dem Luftangriff in Syrien haben die USA nach Expertenansicht gegen das Völkerrecht verstoßen. „Hier haben die USA mehr oder weniger als Ankläger, Richter und Vollstrecker gehandelt, was völkerrechtlich natürlich nicht in Ordnung ist“, sagte Stefan Talmon, Professor für Völkerrecht an der Universität Bonn, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Für die Bombardierung habe keine Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat vorgelegen.

„Es handelt sich hier um eine Strafaktion, um eine Vergeltungsmaßnahme“, sagte Talmon. Militärmaßnahmen als Antwort auf eine Verletzung der Menschenrechte seien aber im internationalen Recht nicht vorgesehen. Es hätte nur dann rechtmäßig Gewalt angewendet werden dürfen, wenn damit ein bevorstehender Chemiewaffeneinsatz hätte verhindert werden sollen - das wäre dann aber zu beweisen gewesen, sagte Talmon.

+++ Nato: Syrische Regierung trägt Verantwortung für US-Angriff +++

Die syrische Regierung trägt nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die „volle Verantwortung“ für den US-Luftangriff. „Jeder Einsatz von Chemiewaffen ist inakzeptabel, kann nicht unbeantwortet bleiben, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Die wichtigsten Akteure im Syrien-Krieg Regierung Anhänger von Präsident Baschar al-Assad beherrschen die großen Städte des Landes. Syriens Armee hat im langen Krieg sehr gelitten, konnte die Rebellen aber dank massiver russischer und iranischer Hilfe in vielen Gebieten zurückdrängen, unter anderem aus der Großstadt Aleppo. Assad sitzt derzeit fest im Sattel.

Rebellen Sie sind vor allem im Nordwesten und Süden Syriens stark. Ihr Spektrum reicht von moderaten Gruppen, die vom Westen unterstützt werden, bis zu radikalen Islamisten. Zu diesen gehören die mächtigen Gruppen Ahrar al-Scham und Dschaisch al-Islam. Moskau ist von seiner Forderung abgerückt, diese beiden auf die Terrorliste zu setzen. Dschaisch al-Islam wird in Genf an den Verhandlungen teilnehmen.

Politische Opposition Sie ist zersplittert. Das wichtigste Oppositionsbündnis ist die Syrische Nationale Koalition in Istanbul, die in Genf mit Repräsentanten vertreten sein wird.

Islamischer Staat (IS) Die Terrormiliz beherrscht im Norden und Osten weiterhin riesige Gebiete. Allerdings mussten die Extremisten in den vergangenen Monaten mehrere Niederlagen einstecken. Sie sind an keinerlei Verhandlungen beteiligt. Für sie und andere Terrorgruppen gilt auch die landesweite Waffenruhe nicht.

Al-Kaida Auch die Al-Kaida-nahe Fatah-al-Scham-Front (Ex-Al-Nusra-Front) ist von der Feuerpause aufgenommen. Sie hat sich mit anderen Gruppen zu einer Allianz zusammengetan und kämpft mit anderen Rebellen um die Vorherrschaft im Nordwesten Syriens.

Die Kurden Kurdische Streitkräfte beherrschen mittlerweile den größten Teil der Grenze zur Türkei. Sie sind ein wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Allerdings sind weder die wichtigste Kurdenpartei PYD noch die größte Kurdenmiliz YPG in Genf dabei. Die Türkei betrachtet sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie deshalb.

Russland Moskau ist wichtigster Verbündeter der Regierung. Seit September 2015 fliegt auch Russlands Luftwaffe Angriffe in Syrien. Sie richten sich gegen den IS ebenso wie gegen Rebellen, die mit der Terrormiliz verfeindet sind.

Iran Teheran ist ein treuer Unterstützer der Assad-Regierung. Iraner kämpfen an der Seite der syrischen Soldaten. Auch die von Teheran finanzierte libanesische Schiitenmiliz Hisbollah sowie andere bewaffnete Gruppen sind in Syrien an Assads Seite im Einsatz.

Die Türkei Sie ist mittlerweile der einflussreichste Partner der Rebellen. Ankara war neben Moskau maßgeblich daran beteiligt, dass es zu einer neuen Waffenruhe kam. Türkische Truppen sind in Nordsyrien im Einsatz, wo sie Rebellen im Kampf gegen den IS unterstützen.

Die USA und der Westen Washington führt den Kampf gegen den IS an der Spitze einer internationalen Koalition. Kampfjets fliegen täglich Angriffe. Deutschland stellt unter anderem sechs Tornados für Aufklärungsflüge über Syrien und ein Flugzeug zur Luftbetankung. In den jetzigen Verhandlungen spielt der Westen nur eine Nebenrolle.

+++ USA wollten weitere Chemiewaffeneinsätze verhindern +++

Die USA wollen mit dem Luftangriff nach Angaben der EU-Kommission weitere Chemiewaffeneinsätze in Syrien verhindern. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagt, der Einsatz von Chemiewaffen müsse entsprechend beantwortet werden. Die USA hätten die EU darüber informiert, dass diese Luftangriffe begrenzt seien.

+++ Russland: Nur 23 Raketen haben Ziel erreicht +++

Bei den US-Angriffen auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt haben nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums nur 23 Marschflugkörper ihr Ziel erreicht. Nach 36 weiteren „Tomahawk“ werde gesucht, teilte das Ministerium in Moskau am Freitag mit. „Die Effektivität des amerikanischen Raketenangriffs auf den syrischen Stützpunkt war extrem niedrig“, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow. Bei dem Angriff seien sechs Kampfjets zerstört worden, unter anderem auch ein Lagerraum, eine Kantine und eine Radarstation. Die USA hatten den Stützpunkt wegen eines mutmaßlichen Giftgasangriffs durch Regierungstruppen bombardiert.

+++ Neun Zivilisten bei US-Luftangriff getötet +++

Bei dem US-Luftangriff wurden nach einem Bericht der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur in Gebieten nahe der angegriffenen Luftwaffenbasis neun Zivilisten getötet. Darunter seien vier Kinder.

+++ Paris und Berlin rufen Russland zu Gesprächen auf +++

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault fordert gemeinsam mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Russland zur Teilnahme an Gesprächen auf.

+++ Wieder Angriff auf syrische Stadt Chan Scheichun +++

Nach den Giftgas-Toten in der syrischen Stadt Chan Scheichun ist der Ort Aktivisten zufolge erneut aus der Luft angegriffen worden. Ein Flugzeug habe am Freitag mindestens eine Rakete abgeschossen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es habe keine Opfer gegeben. Unklar sei, ob ein syrisches oder russisches Flugzeug für den Angriff verantwortlich sei.

+++ Bundesregierung von russischer Kritik an US-Angriff nicht überrascht +++

Der Sprecher der Bundesregierung bezeichnet die russische Kritik am US-Luftangriff als nicht überraschend.

+++ Putin beruft nationalen Sicherheitsrat ein +++

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau mit dem nationalen Sicherheitsrat über den US-Luftangriff beraten. Die technischen Gesprächskanäle mit den USA blieben offen - aber es würden keine Informationen ausgetauscht. Das Risiko von Zusammenstößen mit den USA in der Luft sei nach dem Luftangriff deutlich gestiegen.

+++ Bundeswehr war an US-Luftangriff nicht beteiligt +++

„Die Bundeswehr war an dem Luftschlag nicht beteiligt“, sagt ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums zum Angriff des US-Militärs.

+++ Bundesregierung war eingeweiht+++

Die USA haben die deutsche Bundesregierung vorab über den Luftschlag in Kenntnis gesetzt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde von ihrem US-Kollegen James Mattis informiert, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in der Bundespressekonferenz. In der Nacht sei dann die Bundeskanzlerin über ihren Sicherheitsberater informiert worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Am Morgen habe sie mit Außenminister Sigmar Gabriel und mit SPD-Chef Martin Schulz zur Lage telefoniert.

Der Sprecher des Außenministeriums bezeichnete es als „sehr plausibel“, dass die Verantwortung vor den vorherigen Giftgasangriff beim Assad-Regime liegt.

+++ Lawrow vergleicht US-Angriff mit Invasion im Irak +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den US-Angriff auf syrische Regierungstruppen mit der US-Invasion im Irak verglichen. „Das erinnert alles an die Lage 2003, als die USA und Großbritannien mit ihren Verbündeten in den Irak einmarschiert sind ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates“, sagte Lawrow am Freitag bei einem Besuch in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.

Marschflugkörper: Flexibel und gefährlich Unbemannte Flugkörper Marschflugkörper verfügen anders als ballistische Raketen über einen permanenten eigenen Antrieb. Sie werden in vorher definierte Ziele gelenkt und tragen häufig Tragflächen zur Stabilisierung der Flugbahn. Die unbemannten Flugkörper mit einem Sprengkopf können nach dem Abfeuern ein programmiertes Ziel automatisch treffen. Sie können von Rampen und Radfahrzeugen ebenso gestartet werden wie von Schiffen, U-Booten oder Flugzeugen.

Erste „fliegende Bombe“ aus Deutschland Bereits im Zweiten Weltkrieg wurden vollwertige Marschflugkörper eingesetzt. Der Urtyp ist die als „V1“ oder „fliegende Bombe“ bekannte deutsche Fieseler Fi 103 mit Strahltriebwerk. Sie hatte noch nicht die Treffgenauigkeit heutiger Marschflugkörper.

Schwer zu orten Bei einer niedrigen Flughöhe von unter 200 Metern sind Marschflugkörper von gegnerischem Radar nur schwer zu orten. Die Reichweiten der von verschiedenen Staaten entwickelten Modelle liegen zwischen rund 30 und 3000 Kilometern. Damit überschneidet sich der Aktionsradius einiger Modelle mit dem ballistischer Mittelstreckenraketen (800 bis 5500 Kilometer).

Tomahawks mit großer Reichweite Der bekannteste Marschflugkörper der USA ist die BGM-109 „Tomahawk“. Die Waffe gibt es in verschiedenen Versionen mit Reichweiten bis zu 2500 Kilometern. „Tomahawks“ wurden unter anderem im Golfkrieg 1991 und im Irakkrieg 2003 massiv eingesetzt. Quelle: dpa

+++ Syrische Armee greift Idlib erneut an +++

In Syrien hat es Beobachtern zufolge erneut Luftangriffe in der nordwestlichen Provinz Idlib gegeben, wo jüngst bei einem mutmaßlichen Giftgaseinsatz Dutzende Menschen starben. Kampfjets hätten die Stadt und Rebellenhochburg Chan Scheichun bombardiert, teilten ein Augenzeuge und die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit.

+++ Nato war vorab informiert +++

Die Nato war über den US-amerikanischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt der syrischen Streitkräfte informiert. „Wir können bestätigen, dass der Generalsekretär im Vorfeld vom Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten informiert wurde“, teilte eine Bündnissprecherin am Freitag mit. Ob sich Nato-Gremien mit der neuen Entwicklung im Syrien-Konflikt beschäftigen werden, blieb zunächst unklar. Man werde sich später zu dieser Frage äußern, sagte die Sprecherin.