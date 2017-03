 ++ Schüsse vor britischem Parlament +++: Eine Frau bei mutmaßlichem Terror-Akt getötet

Vor dem britischen Parlamentsgebäude in London ist es am Mittwochnachmittag zu Schüssen gekommen.

Eine Frau wurde Medienberichten zufolge getötet.. Mindestens ein Dutzend Menschen sollen verletzt worden sein.

Die Londoner Polizei geht zunächst von einem Terror-Akt aus.

+++ Eine Tote bei Angriff am Parlament in London +++

Bei dem Angriff am Parlament in London ist Medienberichten zufolge eine Frau getötet worden. Das berichtete die Agentur Press Association unter Berufung auf Ärzte. Weitere Menschen seien schwer verletzt worden.

+++ Bundesregierung: Gedanken sind bei britischen Freunden +++

Nach den Schüssen von London hat sich die Bundesregierung mit dem Vereinigten Königreich solidarisch gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei unseren britischen Freunden“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er hoffe, dass jetzt jeder sicher sei und dass alle Verletzten voll genesen.

+++ Verletzte auf der Westminster Bridge +++

Der frühere polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat ein Augenzeugenvideo von dem Angriff im Londoner Regierungsviertel online gestellt. Zu sehen ist darin, wie offenbar verletzte Menschen auf der Westminster Bridge liegen. „Ein Auto hat gerade auf der Westminster Bridge mindestens fünf Menschen niedergemäht“, schrieb er auf Twitter dazu. Der BBC sagte Sikorski, er habe etwas gehört, von dem er gedacht habe, dass es nur eine Kollision gewesen sei. Dann habe er durch das Fenster des Taxis geschaut und gesehen, dass jemand auf dem Boden liege. Als er weitere auf der Straße liegende Personen gesehen habe, habe er zu filmen begonnen.

+++ Polizei bittet Augenzeugen um Mithilfe +++

Die Londoner Polizei bittet Augenzeugen, Fotos oder Videos vom Vorfall direkt an sie zu schicken. Gleichzeitig rief die Polizei zur Zurückhaltung auf und bat darum, keine Bilder und Videos von Verletzten in Umlauf zu bringen.

If you have photos or film of the incident in #Westminster please make sure you pass them to police https://t.co/l9dn1FQr7B — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22. März 2017

+++ Polizei untersucht verdächtiges Fahrzeug vor Parlament +++

Nach einem BBC-Bericht geht die Polizei von einem verdächtigen Fahrzeug vor dem Parlamentsgebäude aus. Die Sicherheitskräfte evakuieren das Gebiet.

+++ Sicherheitskräfte rätseln noch über Motiv der Attacke +++

In Sicherheitskreisen heißt es, das Motiv der Attacke vor dem Parlamentsgebäude sei weiter unklar. Die Londoner Polizei behandelt den Vorfall wie einen Terroranschlag, solange nichts Gegenteiliges bekannt ist.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22. März 2017

+++ Fotografen berichten von stark blutenden Verletzten +++

Reuters-Fotografen berichten von mindestens vier Personen, die teils stark blutend in der Nähe des Parlaments auf dem Boden liegen. Einige seien bewusstlos. Ein Foto zeigt einen Körper unter einem Bus. Ein Augenzeuge spricht von acht bis zehn Verletzten, die er auf der Westminster-Brücke liegen gesehen hat.

+++ Weitere bewaffnete Polizisten eilen ins Parlamentsgebäude +++

Weitere bewaffnete Polizisten eilen in Parlamentsgebäude. Einige tragen nach Angaben von Augenzeugen Schutzschilde.

Officers – including firearms officers - are on scene and dealing with the incident in #Westminster — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22. März 2017

+++ May nach Angriff auf Parlament in Sicherheit +++

Die britische Premierministerin Theresa May befindet sich an dem Angriff auf das Parlament in Sicherheit. Das teilt ein Sprecher mit.

+++ EU-Chefunterhändler drückt Solidarität aus +++

Der Chefunterhändler der EU für die Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, drückt im EU-Parlament seine Solidarität mit den Bürgern und Behörden Großbritanniens aus.

Gerade im Londoner Parlament, Alarmstimmjng, keiner darf Raum verlassen #shooting #Westminster — Kerstin Leitel (@KerstinLeitel) March 22, 2017

+++ Polizist niedergestochen +++

Auf dem Parlamentsgelände ist nach offiziellen Angaben ein Polizist niedergestochen worden.

+++ Das britische Parlament ist abgesperrt +++

Das britische Parlament wurde abgesperrt, keiner darf raus oder rein. Unsere London-Korrespondentin Kerstin Leitel ist derzeit im Parlamentsgebäude.

+++ Mutmaßlicher Angreifer angeschossen +++

Der mutmaßliche Angreifer ist nach Angaben des Parlaments von Polizisten angeschossen worden.

+++ U-Bahn-Station „Westminster“ geschlossen +++

Die U-Bahn-Station „Westminister“ wird auf Bitten der Polizei geschlossen. Das teilt die Londoner Verkehrsbetriebe mit.

+++ Rettungshubschrauber landet vor Parlamentsgebäude +++

Vor dem Parlamentsgebäude landet ein Rettungshubschrauber.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) 22. März 2017

+++ Mindestens ein Dutzend Menschen verletzt +++

Einem Reuters-Fotografen zufolge sind mindestens ein Dutzend Menschen auf der Westminster Bridge vor dem Parlamentsgebäude in London verletzt worden.

UK police are investigating a "firearms incident" near the British Parliament in London. https://t.co/MnJJgd7A7K pic.twitter.com/1TXalzLKCZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) 22. März 2017

Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt.