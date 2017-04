Gabriel: „Die Türkei hat es in der Hand“

+++Erdogan will Justizsystem umbauen+++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach dem Sieg beim Verfassungsreferendum rasch mit dem Umbau des Staates beginnen. Zunächst werde die Justiz reformiert, kündigt Erdogan am Montag auf den Stufen des Präsidentenpalastes in Ankara vor jubelnden Anhängern an. Kritik der Beobachtergruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Wahlablauf wies er zurück. Die Türkei habe Berichte der OSZE weder gesehen, noch gehört oder anerkannt.

Erdogan sagte zudem, einige europäische Länder hätten sich stärker gegen Verfassungsänderungen ausgesprochen als die türkische Opposition. Es sei nicht so wichtig, sollte die Europäische Union die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei abbrechen.

+++Türkische Regierung weist Wahlbeobachterkritik zurück+++

Die türkische Regierung hat die Kritik der internationalen Wahlbeobachter am Verfassungsreferendum mit scharfen Worten zurückgewiesen. Der Vorwurf der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarates, das Referendum habe internationalen Standards nicht entsprochen, sei „inakzeptabel“, teilte das Außenministerium in Ankara am Montagabend mit.

+++Türkische Wahlkommissionsentscheidungen nicht vor Gericht anfechtbar+++

Nach dem umstrittenen Sieg des „Ja“-Lagers beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems hat die größte türkische Oppositionspartei CHP die türkische Wahlkommission (YSK) am Montag aufgefordert, das Wahlergebnis zu annullieren. Dabei werde die CHP bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen. Dies ist nach Angaben unabhängiger Juristen jedoch nicht möglich.

Die Wahlkommission muss demnach nur vor sich selbst Rechenschaft ablegen und untersteht keiner anderen Behörde. Damit können die Entscheidungen der YSK grundsätzlich nicht vor Gerichten angefochten werden, weder vor nationalen wie dem türkischen Verfassungsgericht, noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Zwar könnte die YSK eigene Entscheidungen noch einmal überprüfen und der Forderung der Opposition nachkommen, das Referendum zu annullieren. Das ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Kritiker bemängeln schon lange die fehlende Unabhängigkeit türkischer Institutionen. „Auch wenn die Wahlkommission auf dem Papier von (Präsident Recep Tayyip) Erdogan und der AKP unabhängig ist, steht sie in Wirklichkeit unter hohem politischen Druck“, sagte ein Richter, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Deutschen Presse-Agentur.

+++Opposition ruft zu Protesten auf+++

Oppositionsgruppen haben nach Beschwerden über zahlreiche Unregelmäßigkeiten beim Referendum in der Türkei zu Protesten in den drei größten Städten des Landes aufgerufen. Die Gegner des Präsidialsystem wollten sich am Montagabend in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara und der westtürkischen Stadt Izmir versammeln, wie mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen auf Twitter mitteilten.

In Istanbul wurden unter anderem Demonstrationen in den Stadtteilen Besiktas, Kadiköy und Sariyer angekündigt. Die Gruppe „Hayir Besiktas“ (Nein Besiktas) schrieb: „Wir sind hier gegen Betrügereien, Ungerechtigkeiten und gestohlene Stimmen!“

Auch die aus den regierungskritischen Gezi-Protesten im Frühjahr und Sommer 2013 entstandene Oppositionsgruppe „Haziran Hareketi“ („Juni Bewegung“) rief via Twitter zum Widerstand auf. Schon am Sonntagabend gab es in Istanbul, Ankara und Izmir Proteste gegen das vorläufige Ergebnis. In den drei Städten überwogen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die „Nein“-Stimmen beim Referendum.

+++Türkische Gemeinde besorgt über Abstimmung in Deutschland+++

Die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigte sich besorgt über das Ergebnis der Abstimmung der in Deutschland lebenden Türken. „Es ist erschreckend, dass Menschen die in zweiter und dritter Gastarbeitergeneration hier in Deutschland leben, sich für ein System entscheiden, das alle demokratischen Rechte mit Füßen tritt“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu. Nach Angaben der türkischen Wahlkommission stimmten 63,1 Prozent der in Deutschland lebenden Türken und Deutschtürken mit doppelter Staatsangehörigkeit für die Einführung des Präsidialsystems. Nach einer Übersicht der türkischen Zeitung „Daily Sabah“ lag der höchste Anteil an „Ja“-Stimmen mit 75,9 Prozent im Ruhrgebiet (Generalkonsulat Essen). Die meisten „Nein“-Stimmen kamen aus Berlin (50,1 Prozent).

Für den Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde ist aber auch das Ergebnis der Nein-Stimmen wichtig: „Knapp 49 Prozent haben den Mut gezeigt und „Nein“ zur Verfassungsänderung gesagt. Das ist eine stolze Zahl“, sagte Sufouglu. „Diese Menschen, die für eine Demokratie in der Türkei sind, brauchen nun unsere Unterstützung.“



+++ Gabriel will der Türkei die Tür zur EU offen halten +++

Trotz der türkischen Verfassungsreform will Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara nicht abbrechen. „Die Türkei hat es in der Hand. Entscheidungen stehen doch für längere Zeit noch gar nicht an, jetzt ginge ein Beitritt ohnehin nicht“, sagte Gabriel der „Bild“-Zeitung. Zuvor hatten Spitzenpolitiker von Union, FDP und Linke ein sofortiges Ende der Beitrittsverhandlungen gefordert. Die Verfassungsreform, die beim Referendum eine knappe Mehrheit bekam, verleiht Erdogan deutlich mehr Macht.

+++ OSZE-Wahlbeobachter stellen Mängel bei Türkei-Referendum fest +++

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben dem Referendum in der Türkei zahlreiche Mängel attestiert. „Das Verfassungsreferendum am 16. April hat unter ungleichen Bedingungen stattgefunden“, heißt es in dem am Montag in Ankara vorgestellten vorläufigen Bericht der OSZE-Mission.

„Die beiden Seiten der Kampagne haben nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt. Wähler wurden nicht mit unabhängigen Informationen über zentrale Aspekte der Reform versorgt.“ Unter dem Ausnahmezustand seien außerdem Grundfreiheiten eingeschränkt gewesen, „die für einen demokratischen Prozess wesentlich sind“.

Die OSZE und die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hatten internationale Wahlbeobachter in die Türkei entsandt. Insgesamt waren es nach Angaben der OSZE 63 Beobachter aus 26 Ländern. Die internationalen Vertreter konnten aber nur stichprobenartig beobachten.

+++ Kreml fordert Achtung vor Ergebnis des türkischen Referendums +++

Der Kreml hat dazu aufgerufen, die Ergebnisse des Verfassungsreferendums in der Türkei zu achten. „Das ist eine souveräne Angelegenheit der Republik Türkei“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. „Wir denken, dass alle die Willensbekundung des türkischen Volkes achten sollten.“ Bei dem Referendum am Sonntag hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan nach vorläufigem Ergebnis eine knappe Mehrheit für die umstrittene Erweiterung seiner Vollmachten bekommen.

Das Ergebnis sei ähnlich knapp ausgefallen wie bei der Abstimmung über den britischen EU-Austritt, schrieb der Vorsitzende des Außenausschusses im Föderationsrat, Konstantin Kossatschow, auf Facebook. Ähnlich entschieden und unumkehrbar wie die britische Premierministerin Theresa May werde nun Erdogan seine Ziele umsetzen. Er werde sich von der EU abwenden, sagte Kossatschow voraus.

+++ Istanbuler Leitindex legt nach Erdogans Referendumssieg zu +++

Die Börse in Istanbul hat mit leichten Kursgewinnen auf die Mehrheit für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim Verfassungsreferendum reagiert. Der Leitindex der Istanbuler Börse lag gegen Montagmittag knapp ein Prozent im Plus. Auch die Währung des Landes legte zu. Der Dollar verbilligte sich auf 3,65 Lira. Die Börsen in Frankfurt, London und anderen europäischen Städten blieben am Ostermontag geschlossen.

+++ Yeneroglu begrüßt Zustimmung der Auslandstürken bei Referendum +++

Der Leiter der AKP-Wahlkampagne im Ausland, der türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu, hat die große Zustimmung der Auslandstürken beim Verfassungsreferendum begrüßt. „Trotz zahlloser Hindernisse und massiver Behinderungen haben wir als Ak-Partei einen erfolgreichen Wahlkampf geführt“, teilte er am Montag mit. Kritik von CDU-Vizechefin Julia Klöckner an „Türken, die in Deutschland für Ja gestimmt haben, aber das theoretische Nein hier genießen“ wies Yeneroglu scharf zurück. Auf Twitter schrieb er: „Diese Arroganz, die denkt, die Demokratie für sich gepachtet zu haben, ist nicht nur elitistisch, sondern im Denken auch kolonialistisch.“

+++ SPD und Grüne fordern Stärkung türkischer Opposition +++

Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei haben Politiker von SPD und Grünen eine Unterstützung der Opposition gefordert. Das Wahlergebnis verleihe Präsident Recep Tayyip Erdogan noch mehr autokratische Macht, erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag. "Es gilt jetzt, die demokratischen Kräfte in der Türkei zu stärken. Europa muss ihnen helfen, unter Erdogan und gegen Erdogan zu bestehen." Grünen-Chef Cem Özdemir forderte eine grundlegende Neuvermessung der deutsch-türkischen Beziehungen. "Alles politische Handeln muss konsequent auf die Unterstützung der verbleibenden demokratischen Kräfte in der Türkei ausgerichtet werden."

+++ Paris: Referendum über Todesstrafe wäre Bruch mit europäischen Werten +++

Ein Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei wäre nach Ansicht Frankreichs ein Bruch mit den europäischen Werten. Nach dem Ja der Türken zur Verfassungsreform von Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte der Pariser Élyséepalast am Montag mit, die veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass die türkische Gesellschaft gespalten sei. „Die Werte und Verpflichtungen im Rahmen des Europarats müssten die türkische Regierung dazu bringen, einen freien und ehrlichen Dialog mit allen Teilen des politischen und sozialen Lebens zu führen.“

Weiter hieß es: „Die Organisation eines Referendums über die Todesstrafe würde natürlich einen Bruch mit diesen Werten und Verpflichtungen darstellen.“ Erdogan hatte zuvor angekündigt, die Wiedereinführung der Todesstrafe auf die Tagesordnung setzen zu wollen.

+++ Türkische Opposition fordert Annullierung von Referendum +++

Die größte türkische Oppositionspartei CHP hat die Wahlkommission aufgefordert, das Referendum vom Sonntag zu annullieren. Zur Begründung verwies der CHP-Vizevorsitzende Bülent Tezcan am Montag auf Unregelmäßigkeiten beim Ablauf der Abstimmung. Es gebe nur einen Weg, die Diskussionen über die Legitimität des Referendums zu beenden und die Menschen zu beruhigen, „und das ist die Annullierung der Abstimmung durch die Oberste Wahlkommission“.

Es sei den Behörden nicht möglich, festzustellen, wie viele Stimmzettel möglicherweise irregulär abgegeben worden seien, sagte Tezcan. Die Opposition kritisiert insbesondere die beispiellose Entscheidung der Wahlkommission, auch Stimmzettel ohne Amtssiegel gelten zu lassen.

+++ Sozialisten-Fraktionschef Pittella: „Autoritäres Regime“ in Türkei +++

Der sozialistische Fraktionschef im Europaparlament, Gianni Pittella, wertete den Ausgang der Volksbefragung in der Türkei als „harten Schlag gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“. Die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei müssten ausgesetzt werden, sobald die Regierung beschließe, die Verfassungsänderungen umzusetzen. „Erdogan hat die Türen zur EU mit diesem Referendum geschlossen“, erklärte der Italiener am Montag in Brüssel. Der Präsident verwandele die Türkei zunehmend in ein „autoritäres Regime“. Die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten beim Referendum drohten zudem einen Schatten auf das Endergebnis zu werfen.