 +++ Türkei-Newsblog +++ : US-Präsident Trump gratuliert Erdogan

Am Sonntag haben die Türken in einem Referendum ein historisches Votum abgegeben: Sie haben mit knapper Mehrheit für eine Verfassungsreform gestimmt, die dem Präsidenten Erdogan weitreichende Machtbefugnisse gewährt. In der EU ist das geplante Präsidialsystem umstritten. Viele fürchten ein Abdriften der Türkei in ein autoritäres System. Das belastet nicht zuletzt die EU-Beitrittsgespräche. Die Ereignisse einen Tag nach dem Referendum im Newsblog.

Erdogan hat das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems, das ihm künftig eine noch größere Machtfülle beschert, knapp gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission entfielen 51,3 Prozent der Stimmen auf „Ja“, 48,7 Prozent votierten demnach mit „Nein“.

Die wahlberechtigten Türken in Deutschland haben in dem Referendum zu fast zwei Dritteln für die Verfassungsreform gestimmt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht gibt. Nach inoffiziellen Medienangaben votierten 63 Prozent mit „Ja“, insgesamt waren es nur 51,3 Prozent.

Nach dem knappen Votum stehen die Beitrittsgespräche mit der EU auf der Kippe.

+++US-Präsident Donald Trump gratuliert Erdogan+++

US-Präsident Donald Trump hat dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zum Ausgang des Verfassungsreferendums gratuliert. Trump habe dem türkischen Präsidenten am Montag telefonisch Glückwünsche überbracht, teilte das Weiße Haus am Montagabend (Ortszeit) mit.

Trumps Sprecher Spicer hatte sich am Nachmittag noch zurückhaltend zum Ausgang des Referendums geäußert. „Es gibt eine internationale Kommission, die das untersucht und in zehn bis zwölf Tagen ihren Bericht veröffentlichen wird. Wir werden warten und sie ihren Job machen lassen“, sagte er mit Blick auf die OSZE-Kommission.

Das Außenministerium forderte die Regierung und Präsident Erdogan auf, die grundlegenden Rechte und Freiheiten aller Bürger zu achten. Dabei dürfe es nicht darauf ankommen, wie diese am 15. April abgestimmt hätten, hieß es in einem Statement des Sprechers Mark Toner. Auch er nahm Bezug auf die ersten Erkenntnisse von OSZE-Wahlbeobachtern, die Unregelmäßigkeiten sowohl im Wahlkampf als auch am Abstimmungstag gesehen hätten. Es müsse nun der endgültige Bericht der OSZE-Kommission abgewartet werden.

+++Von der Leyen verteidigt Nato-Mitgliedschaft der Türkei+++

Trotz des nach dem Verfassungsreferendum vielfach befürchteten Wandels der Türkei in Richtung eines autoritären Staats hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Nato-Mitgliedschaft des Landes verteidigt. „Die Entwicklung in der Türkei macht es uns schwer, aber keiner sollte glauben, dass eine Türkei außerhalb der Nato einfacher ist im Umgang als eine Türkei in der Nato“, sagte die CDU-Politikerin der „Bild“ (Dienstag). Die Türkei werde aufgrund ihrer geografischen Lage immer Europas Nachbar bleiben.

„In der Nato können wir mit der Türkei über unsere Vorstellungen einer demokratischen und offenen Gesellschaft intensiver diskutieren, gerade auch im Interesse der vielen Türken, die eine tiefergehende Spaltung ihres Landes verhindern und zum besonnenen Dialog innerhalb der Türkei wie auch zum Bündnis zurückkehren wollen“, sagte von der Leyen. Es sei jetzt vor allem an Präsident Recep Tayyip Erdogan zu zeigen dass er in der Allianz ein verlässlicher Partner bleiben wolle.

Nach dem vorläufigen Endergebnis der Wahlkommission stimmten am Sonntag 51,4 Prozent für die Verfassungsreform und die damit verbundene Einführung des Präsidialsystems. Die Wahlbeteiligung betrug nach Regierungsangaben mehr als 85 Prozent.

+++De Maizière: Vorwurf der Unregelmäßigkeiten bei Referendum klären+++

Nach dem knappen Votum der Türken für das umstrittene Präsidialsystem erwartet die Bundesregierung von Ankara eine schnelle Prüfung der Hinweise auf Unregelmäßigkeiten beim Referendum. „Jetzt muss rasch Klärung darüber hergestellt werden, ob die Abstimmung fair und sauber abgelaufen ist, soweit man unter den derzeitigen Umständen in der Türkei überhaupt davon sprechen kann“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Der CDU-Politiker äußerte die Hoffnung, dass die türkische Regierung „vernünftig mit dem Ergebnis des Referendums umgeht und nicht weiter eskaliert“.

Nach Einschätzung des offiziellen deutschen Wahlbeobachters Andrej Hunko fand das Referendum in den Kurdengebieten in einer „Atmosphäre massiver Bedrohung“ statt. Angesichts der massiven Einschränkungen des Nein-Lagers und angesichts der Bedingungen des Ausnahmezustandes könne „weder von freien noch von fairen Wahlen gesprochen werden“, sagte der Linke-Bundestagsabgeordnete der „Rheinischen Post“.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki schrieb in der „Huffington Post“ es sei „offensichtlich, dass die Standards, die wir in der Europäischen Union an ein demokratisches Verfahren anlegen, hier definitiv nicht erfüllt wurden“. Die Bundesregierung müsse jetzt deutlich machen, dass es für die Türkei unter dieser Regierung keinen Weg nach Europa geben könne. „Das heißt konkret: Ende der Beitrittsverhandlungen mit Ankara. Ende der Heranführungshilfen in Milliardenhöhe“, schrieb Kubicki.

+++Regierung beschließt Verlängerung des Ausnahmezustands+++

Nach dem umstrittenen Sieg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beim Verfassungsreferendum in der Türkei hat die Regierung eine erneute Verlängerung des Ausnahmezustands beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments soll der Ausnahmezustand nun mindestens drei weitere Monate in Kraft bleiben, wie Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus sagte. Am Montagabend waren in Ankara jeweils unter Erdogans Vorsitz zunächst der Nationale Sicherheitsrat und dann das Kabinett zusammengekommen

Der Nationale Sicherheitsrat teilte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit, die Maßnahme diene „dem Schutz unserer Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sowie der Rechte und Freiheiten unserer Bürger“. Formell muss nun noch das Parlament der Verlängerung zustimmen, das an diesem Dienstag erstmals seit dem Referendum zusammenkommt. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Erdogans islamisch-konservative Partei AKP über eine absolute Mehrheit verfügt. Ohne Verlängerung wäre der Ausnahmezustand in der Nacht zum Mittwoch ausgelaufen.

Kritik kam aus der Opposition. Der Abgeordnete Baris Yarkadas von der größten Oppositionspartei CHP warf der Regierung vor: „Sie können dieses Land nicht ohne Ausnahmezustand regieren. Sie sind eine Regierung geworden, die abhängig ist vom Ausnahmezustand.“ Unter dem Ausnahmezustand kann Erdogan weitgehend per Dekret regieren.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments gilt der Ausnahmezustand mindestens bis zum 19. Juli; dann wird er rund ein Jahr in Kraft sein. Erdogan hatte den Ausnahmezustand nach dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres ausgerufen. Er wurde seitdem zwei Mal verlängert. Der Ausnahmezustand kann theoretisch beliebig oft verlängert werden, allerdings jeweils nur für maximal vier Monate.

Die Opposition hatte Einschränkungen ihres Wahlkampfs vor dem Referendum wegen des Ausnahmezustands beklagt, der unter anderem die Versammlungsfreiheit einschränkt. Auch die internationalen Wahlbeobachter der OSZE und des Europarates hatten kritisiert, unter dem Ausnahmezustand seien Grundfreiheiten eingeschränkt gewesen, „die für einen demokratischen Prozess wesentlich sind“. Erdogan hatte Kritik der Wahlbeobachter am Referendum zurückgewiesen.

+++2.000 Demonstranten protestieren gegen Erdogan+++

Nach dem umstrittenen Referendum in der Türkei ist es in Istanbul zu Protesten gegen Staatschef Recep Tayyip Erdogan gekommen. Im Stadtteil Besiktas im Zentrum der Millionenmetropole versammelten sich am Montagabend rund 2000 Demonstranten, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Sie skandierten unter anderem „Dieb, Mörder, Erdogan“. Anwohner lehnten sich aus dem Fenster. Sie klatschten und schlugen als Zeichen des Protestes auf Töpfe. Zunächst kam es nicht zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Die Gruppe „Hayir Besiktas“ (Nein Besiktas) hatte in dem Demonstrationsaufruf geschrieben: „Wir sind hier gegen Betrügereien, Ungerechtigkeiten und gestohlene Stimmen!“ Auch in anderen Stadtteilen Istanbuls sowie in der Hauptstadt Ankara und der westtürkischen Stadt Izmir hatten Regierungskritiker zu Protesten aufgerufen.

Erdogan verspottete die Demonstranten am Montagabend in einer Ansprache vor dem Präsidentenpalast. „Während das Ergebnis vom 16. April unser Volk zufriedengestellt und glücklich gemacht hat, hat es andere ganz ohne Zweifel enttäuscht“, sagte er. „Wie ich sehe sind die mit den Kochtöpfen und Pfannen wieder aufgetaucht.“

In Anlehnung an die niedergeschlagenen Gezi-Proteste vom Sommer 2013 sagte Erdogan: „Das sind eben Gezi-Leute. Das sind die mit den Töpfen und Pfannen.“ Auch damals hatten Anwohner ihrem Protest durch das Schlagen auch Kochtöpfe Ausdruck verliehen.

+++Erdogan will Justizsystem umbauen+++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach dem Sieg beim Verfassungsreferendum rasch mit dem Umbau des Staates beginnen. Zunächst werde die Justiz reformiert, kündigt Erdogan am Montag auf den Stufen des Präsidentenpalastes in Ankara vor jubelnden Anhängern an. Kritik der Beobachtergruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Wahlablauf wies er zurück. Die Türkei habe Berichte der OSZE weder gesehen, noch gehört oder anerkannt.

Erdogan sagte zudem, einige europäische Länder hätten sich stärker gegen Verfassungsänderungen ausgesprochen als die türkische Opposition. Es sei nicht so wichtig, sollte die Europäische Union die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei abbrechen.

+++Türkische Regierung weist Wahlbeobachterkritik zurück+++

Die türkische Regierung hat die Kritik der internationalen Wahlbeobachter am Verfassungsreferendum mit scharfen Worten zurückgewiesen. Der Vorwurf der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarates, das Referendum habe internationalen Standards nicht entsprochen, sei „inakzeptabel“, teilte das Außenministerium in Ankara am Montagabend mit.

+++Türkische Wahlkommissionsentscheidungen nicht vor Gericht anfechtbar+++

Nach dem umstrittenen Sieg des „Ja“-Lagers beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems hat die größte türkische Oppositionspartei CHP die türkische Wahlkommission (YSK) am Montag aufgefordert, das Wahlergebnis zu annullieren. Dabei werde die CHP bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen. Dies ist nach Angaben unabhängiger Juristen jedoch nicht möglich.

Die Wahlkommission muss demnach nur vor sich selbst Rechenschaft ablegen und untersteht keiner anderen Behörde. Damit können die Entscheidungen der YSK grundsätzlich nicht vor Gerichten angefochten werden, weder vor nationalen wie dem türkischen Verfassungsgericht, noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Zwar könnte die YSK eigene Entscheidungen noch einmal überprüfen und der Forderung der Opposition nachkommen, das Referendum zu annullieren. Das ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Kritiker bemängeln schon lange die fehlende Unabhängigkeit türkischer Institutionen. „Auch wenn die Wahlkommission auf dem Papier von (Präsident Recep Tayyip) Erdogan und der AKP unabhängig ist, steht sie in Wirklichkeit unter hohem politischen Druck“, sagte ein Richter, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Deutschen Presse-Agentur.

+++Opposition ruft zu Protesten auf+++

Oppositionsgruppen haben nach Beschwerden über zahlreiche Unregelmäßigkeiten beim Referendum in der Türkei zu Protesten in den drei größten Städten des Landes aufgerufen. Die Gegner des Präsidialsystem wollten sich am Montagabend in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara und der westtürkischen Stadt Izmir versammeln, wie mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen auf Twitter mitteilten.

In Istanbul wurden unter anderem Demonstrationen in den Stadtteilen Besiktas, Kadiköy und Sariyer angekündigt. Die Gruppe „Hayir Besiktas“ (Nein Besiktas) schrieb: „Wir sind hier gegen Betrügereien, Ungerechtigkeiten und gestohlene Stimmen!“

Auch die aus den regierungskritischen Gezi-Protesten im Frühjahr und Sommer 2013 entstandene Oppositionsgruppe „Haziran Hareketi“ („Juni Bewegung“) rief via Twitter zum Widerstand auf. Schon am Sonntagabend gab es in Istanbul, Ankara und Izmir Proteste gegen das vorläufige Ergebnis. In den drei Städten überwogen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die „Nein“-Stimmen beim Referendum.

+++Türkische Gemeinde besorgt über Abstimmung in Deutschland+++

Die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigte sich besorgt über das Ergebnis der Abstimmung der in Deutschland lebenden Türken. „Es ist erschreckend, dass Menschen die in zweiter und dritter Gastarbeitergeneration hier in Deutschland leben, sich für ein System entscheiden, das alle demokratischen Rechte mit Füßen tritt“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu. Nach Angaben der türkischen Wahlkommission stimmten 63,1 Prozent der in Deutschland lebenden Türken und Deutschtürken mit doppelter Staatsangehörigkeit für die Einführung des Präsidialsystems. Nach einer Übersicht der türkischen Zeitung „Daily Sabah“ lag der höchste Anteil an „Ja“-Stimmen mit 75,9 Prozent im Ruhrgebiet (Generalkonsulat Essen). Die meisten „Nein“-Stimmen kamen aus Berlin (50,1 Prozent).

So haben die Deutschtürken abgestimmt Berlin 50,1 Prozent „Ja“, 49,9 Prozent „Nein“

Düsseldorf 69,6 Prozent „Ja“, 30,4 Prozent „Nein“

Essen 75,9 Prozent „Ja“, 24,1 Prozent „Nein“

Frankfurt 57,8 Prozent „Ja“, 42,2 Prozent „Nein“

Hamburg 57,0 Prozent „Ja“, 43,0 Prozent „Nein“

Hannover 58,6 Prozent „Ja“, 41,4 Prozent „Nein“

Karlsruhe 61,6 Prozent „Ja“, 38,4 Prozent „Nein“

Köln 64,1 Prozent „Ja“, 35,9 Prozent „Nein“

Mainz 64,5 Prozent „Ja“, 35,5 Prozent „Nein“

München 62,7 Prozent „Ja“, 37,3 Prozent „Nein“

Münster 64,0 Prozent „Ja“, 36,0 Prozent „Nein“

Nürnberg 55,4 Prozent „Ja“, 44,6 Prozent „Nein“

Stuttgart 66,3 Prozent „Ja“, 33,7 Prozent „Nein“

Für den Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde ist aber auch das Ergebnis der Nein-Stimmen wichtig: „Knapp 49 Prozent haben den Mut gezeigt und „Nein“ zur Verfassungsänderung gesagt. Das ist eine stolze Zahl“, sagte Sufouglu. „Diese Menschen, die für eine Demokratie in der Türkei sind, brauchen nun unsere Unterstützung.“



+++ Gabriel will der Türkei die Tür zur EU offen halten +++

Trotz der türkischen Verfassungsreform will Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara nicht abbrechen. „Die Türkei hat es in der Hand. Entscheidungen stehen doch für längere Zeit noch gar nicht an, jetzt ginge ein Beitritt ohnehin nicht“, sagte Gabriel der „Bild“-Zeitung. Zuvor hatten Spitzenpolitiker von Union, FDP und Linke ein sofortiges Ende der Beitrittsverhandlungen gefordert. Die Verfassungsreform, die beim Referendum eine knappe Mehrheit bekam, verleiht Erdogan deutlich mehr Macht.

+++ OSZE-Wahlbeobachter stellen Mängel bei Türkei-Referendum fest +++

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben dem Referendum in der Türkei zahlreiche Mängel attestiert. „Das Verfassungsreferendum am 16. April hat unter ungleichen Bedingungen stattgefunden“, heißt es in dem am Montag in Ankara vorgestellten vorläufigen Bericht der OSZE-Mission.

„Die beiden Seiten der Kampagne haben nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt. Wähler wurden nicht mit unabhängigen Informationen über zentrale Aspekte der Reform versorgt.“ Unter dem Ausnahmezustand seien außerdem Grundfreiheiten eingeschränkt gewesen, „die für einen demokratischen Prozess wesentlich sind“.

Die OSZE und die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hatten internationale Wahlbeobachter in die Türkei entsandt. Insgesamt waren es nach Angaben der OSZE 63 Beobachter aus 26 Ländern. Die internationalen Vertreter konnten aber nur stichprobenartig beobachten.

+++ Kreml fordert Achtung vor Ergebnis des türkischen Referendums +++

Der Kreml hat dazu aufgerufen, die Ergebnisse des Verfassungsreferendums in der Türkei zu achten. „Das ist eine souveräne Angelegenheit der Republik Türkei“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. „Wir denken, dass alle die Willensbekundung des türkischen Volkes achten sollten.“ Bei dem Referendum am Sonntag hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan nach vorläufigem Ergebnis eine knappe Mehrheit für die umstrittene Erweiterung seiner Vollmachten bekommen.

Das Ergebnis sei ähnlich knapp ausgefallen wie bei der Abstimmung über den britischen EU-Austritt, schrieb der Vorsitzende des Außenausschusses im Föderationsrat, Konstantin Kossatschow, auf Facebook. Ähnlich entschieden und unumkehrbar wie die britische Premierministerin Theresa May werde nun Erdogan seine Ziele umsetzen. Er werde sich von der EU abwenden, sagte Kossatschow voraus.

+++ Istanbuler Leitindex legt nach Erdogans Referendumssieg zu +++

Die Börse in Istanbul hat mit leichten Kursgewinnen auf die Mehrheit für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim Verfassungsreferendum reagiert. Der Leitindex der Istanbuler Börse lag gegen Montagmittag knapp ein Prozent im Plus. Auch die Währung des Landes legte zu. Der Dollar verbilligte sich auf 3,65 Lira. Die Börsen in Frankfurt, London und anderen europäischen Städten blieben am Ostermontag geschlossen.

+++ Yeneroglu begrüßt Zustimmung der Auslandstürken bei Referendum +++

Der Leiter der AKP-Wahlkampagne im Ausland, der türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu, hat die große Zustimmung der Auslandstürken beim Verfassungsreferendum begrüßt. „Trotz zahlloser Hindernisse und massiver Behinderungen haben wir als Ak-Partei einen erfolgreichen Wahlkampf geführt“, teilte er am Montag mit. Kritik von CDU-Vizechefin Julia Klöckner an „Türken, die in Deutschland für Ja gestimmt haben, aber das theoretische Nein hier genießen“ wies Yeneroglu scharf zurück. Auf Twitter schrieb er: „Diese Arroganz, die denkt, die Demokratie für sich gepachtet zu haben, ist nicht nur elitistisch, sondern im Denken auch kolonialistisch.“

+++ SPD und Grüne fordern Stärkung türkischer Opposition +++

Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei haben Politiker von SPD und Grünen eine Unterstützung der Opposition gefordert. Das Wahlergebnis verleihe Präsident Recep Tayyip Erdogan noch mehr autokratische Macht, erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Montag. "Es gilt jetzt, die demokratischen Kräfte in der Türkei zu stärken. Europa muss ihnen helfen, unter Erdogan und gegen Erdogan zu bestehen." Grünen-Chef Cem Özdemir forderte eine grundlegende Neuvermessung der deutsch-türkischen Beziehungen. "Alles politische Handeln muss konsequent auf die Unterstützung der verbleibenden demokratischen Kräfte in der Türkei ausgerichtet werden."

+++ Paris: Referendum über Todesstrafe wäre Bruch mit europäischen Werten +++

Ein Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei wäre nach Ansicht Frankreichs ein Bruch mit den europäischen Werten. Nach dem Ja der Türken zur Verfassungsreform von Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte der Pariser Élyséepalast am Montag mit, die veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass die türkische Gesellschaft gespalten sei. „Die Werte und Verpflichtungen im Rahmen des Europarats müssten die türkische Regierung dazu bringen, einen freien und ehrlichen Dialog mit allen Teilen des politischen und sozialen Lebens zu führen.“

Weiter hieß es: „Die Organisation eines Referendums über die Todesstrafe würde natürlich einen Bruch mit diesen Werten und Verpflichtungen darstellen.“ Erdogan hatte zuvor angekündigt, die Wiedereinführung der Todesstrafe auf die Tagesordnung setzen zu wollen.

+++ Türkische Opposition fordert Annullierung von Referendum +++

Die größte türkische Oppositionspartei CHP hat die Wahlkommission aufgefordert, das Referendum vom Sonntag zu annullieren. Zur Begründung verwies der CHP-Vizevorsitzende Bülent Tezcan am Montag auf Unregelmäßigkeiten beim Ablauf der Abstimmung. Es gebe nur einen Weg, die Diskussionen über die Legitimität des Referendums zu beenden und die Menschen zu beruhigen, „und das ist die Annullierung der Abstimmung durch die Oberste Wahlkommission“.

Es sei den Behörden nicht möglich, festzustellen, wie viele Stimmzettel möglicherweise irregulär abgegeben worden seien, sagte Tezcan. Die Opposition kritisiert insbesondere die beispiellose Entscheidung der Wahlkommission, auch Stimmzettel ohne Amtssiegel gelten zu lassen.

+++ Sozialisten-Fraktionschef Pittella: „Autoritäres Regime“ in Türkei +++

Der sozialistische Fraktionschef im Europaparlament, Gianni Pittella, wertete den Ausgang der Volksbefragung in der Türkei als „harten Schlag gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“. Die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei müssten ausgesetzt werden, sobald die Regierung beschließe, die Verfassungsänderungen umzusetzen. „Erdogan hat die Türen zur EU mit diesem Referendum geschlossen“, erklärte der Italiener am Montag in Brüssel. Der Präsident verwandele die Türkei zunehmend in ein „autoritäres Regime“. Die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten beim Referendum drohten zudem einen Schatten auf das Endergebnis zu werfen.

+++ Röttgen: EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei förmlich aussetzen +++

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat nach dem knappen „Ja“ der Türken zur größeren Machtfülle ihres Präsidenten ein förmliches Aussetzen der EU-Beitrittsverhandlungen verlangt. „Die Fortsetzung von Beitrittsverhandlungen mit einem Land, das sich gegen die Grundprinzipien Europas, nämlich der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie entschieden hat, wären ein Widerspruch in sich“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Eine Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen „wäre zutiefst unehrlich und eine erhebliche Selbstbeschädigung der demokratischen und rechtsstaatlichen Glaubwürdigkeit Europas“, sagte Röttgen. Er sprach sich für eine Reaktion des EU-Rates „ohne längeres Zögern“ aus und sagte: „Nur bei einer formalen Aussetzung der Verhandlungen wäre auch die Grundlage für die sogenannten Annäherungsbeihilfen der EU an die Türkei in erheblicher Größenordnung entfallen“.

Inhalte der Verfassungsreform in der Türkei Regieren per Dekret Der Präsident hat das Recht, per Dekret zu regieren.

Ausnahmezustand Der Präsident kann den Ausnahmezustand mit der damit verbundenen Einschränkung der Bürgerrechte beschließen.

Neuwahlen Der Präsident kann das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen.

Veto Der Präsident kann gegen Gesetzesvorhaben sein Veto einlegen.

Minister Der Präsident ernennt Minister und kann sie entlassen.

Stellvertreter des Präsidenten Der Präsident ernennt seine zwei Stellvertreter und kann sie entlassen.

Regierungsmitarbeiter Der Präsident ernennt hochrangige Regierungsmitarbeiter und kann sie entlassen.

Haushalt Der Präsident bestimmt den Staatshaushalt.

Verfassungsrichter Der Präsident hat ein erhebliches Mitspracherecht bei der Wahl der Verfassungsrichter.

Amtszeit des Präsidenten Die Amtszeit des Präsidenten ist auf zwei Legislaturperioden von je fünf Jahren begrenzt. Im Fall von vorgezogenen Neuwahlen ist eine Legislaturperiode von fünf Jahren vorgesehen – auch wenn der Präsident zuvor die maximale Amtszeit von zehn Jahren fast ausgeschöpft hat.

Amtsenthebungsverfahren Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ist nur mit den Stimmen von mindestens 400 der 600 Abgeordneten möglich.

Armee Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Parteivorsitzender Der Präsident kann im Gegensatz zur derzeitigen Verfassung auch Vorsitzender einer Partei sein.

Parlament Das Parlament kann weder Minister entlassen noch eine Vertrauensfrage stellen. Anfragen zur Regierungsarbeit sind an den Präsidenten zu stellen.

+++ AfD rät „Ja“-Sagern zur Rückkehr in die Türkei +++

Die AfD wertet das Abstimmungsergebnis in Deutschland als Beweis für die misslungene Integration vieler Türken. „Erdogans fünfte Kolonne“ solle „dahin gehen, wo es ihnen offensichtlich am besten gefällt und wo sie auch hingehören: in die Türkei“, sagte Parteivorstandsmitglied Alice Weidel am Ostermontag. Konsequent wäre es aus ihrer Sicht außerdem, den Befürwortern des Präsidialsystems die deutsche Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Denn eine Einbürgerung dürfe nur nach einer erfolgreichen Integration erfolgen. Diese Voraussetzung sei bei den „Ja“-Sagern in erster, zweiter und dritter Generation der in Deutschland lebenden Türken aber offensichtlich nicht gegeben, sagte Weidel. Eingebürgert werden dürfe nur jemand, an dessen „Loyalität zu seiner neuen Heimat kein Zweifel besteht“.

+++ Bericht: Ausnahmezustand in der Türkei wird erneut verlängert +++

Nach dem knappen Sieg von Staatschef Recep Tayyip Erdogan beim Referendum in der Türkei soll der Ausnahmezustand einem Medienbericht zufolge erneut verlängert werden. Der Sender CNN Türk meldete, noch am Montag sollten dafür zunächst der Sicherheitsrat und dann das Kabinett zusammenkommen, die beide unter dem Vorsitz Erdogans tagen. Am Dienstag ist die nächste Sitzung des Parlaments geplant, das der Verlängerung zustimmen muss. Mit der Mehrheit von Erdogans AKP im Parlament gilt eine Zustimmung als sicher.

Erdogan hatte den Ausnahmezustand nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli vergangenen Jahres ausgerufen. Er wurde seitdem zwei Mal verlängert und würde in der Nacht zu Mittwoch auslaufen. Erdogan hatte bereits vor dem Referendum gesagt, der Ausnahmezustand könne danach erneut verlängert werden. Die Opposition hatte Einschränkungen ihres Wahlkampfs vor dem Referendum wegen des Ausnahmezustands beklagt, der unter anderem die Versammlungsfreiheit einschränkt.

+++ Türkische Lira legt nach Sieg Erdogans zu +++

Die türkische Lira hat zum Handelsstart mit einen kräftigen Kurssprung auf den Sieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Verfassungsreferendum reagiert. Die Währung legte am Montag in den ersten Handelsminuten in Istanbul gut 2,5 Prozent zum Dollar zu, im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Gewinne wieder ab. Zuletzt stand der Kurs bei 3,6732 Lira je US-Dollar, ein Plus von gut einem Prozent. Im Januar hatte die türkische Währung ihr jüngstes Rekordtief markiert, damals kostete ein US-Dollar noch 3,9415 Lira.

+++ Bundesregierung ruft nach Türkei-Referendum zum Dialog auf +++

Die Bundesregierung hat die türkische Regierung nach dem Verfassungsreferendum zur Dialogbereitschaft aufgefordert. "Der knappe Ausgang der Abstimmung zeigt, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten ist", erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag in Berlin. Die Bundesregierung nehme das vorläufige Abstimmungsergebnis zu Kenntnis und erwarte von der Regierung in Ankara, dass diese "nach einem harten Referendumswahlkampf einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht".

+++ Türkei-Beauftragte: Referendum gefährdet EU-Beitrittsprozess +++

Der Ausgang des Referendums in der Türkei gefährdet nach Ansicht der Türkei-Berichterstatterin des Europaparlaments die Verhandlungen über einen EU-Beitritt des Landes. Sollten die geplanten Verfassungsänderungen in ihrer Gesamtheit umgesetzt werden, würde dies zu einem Stopp der Beitrittsverhandlungen führen, schrieb die Berichterstatterin Kati Piri am Sonntagabend auf ihrer Webseite. „Das Land kann der EU nicht mit einer Verfassung beitreten, die die Gewaltenteilung nicht respektiert.“ Die Fortsetzung der Gespräche unter den jetzigen Umständen sei zu einer Farce geworden.

Dennoch habe der knappe Ausgang des Referendums gezeigt, dass Millionen türkischer Bürger europäische Werte teilten und eine andere Zukunft für ihr Land gewählt hätten. Diesen Menschen dürfe die EU niemals die Tür verschließen, sagte Piri.

+++ Bundesregierung will Gesprächsfaden mit der Türkei wieder aufnehmen +++

Nach dem Verfassungsreferendum will die Bundesregierung so schnell wie möglich den Gesprächsfaden mit Ankara wieder aufnehmen. In einer ersten Reaktion erinnerten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel am Montag die türkische Regierung daran, dass sie als Mitglied des Europarats, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und als EU-Beitrittskandidat Bedenken des Europarats gegen die neue Verfassung Rechnung tragen müsse. Gleichzeitig forderten sie Ankara dazu auf, der Spaltung der türkischen Gesellschaft entgegenzuwirken.

„Der knappe Ausgang der Abstimmung zeigt, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten ist“, erklärten Merkel und Gabriel. „Die Bundesregierung erwartet, dass die türkische Regierung nun nach einem harten Referendumswahlkampf einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht.“

+++ Scheuer: Türkei bricht mit Referendum Beitrittsgespräche selbst ab +++

Nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die Türkei mit dem Ergebnis des Referendums die EU-Beitrittsgespräche selbst abgebrochen. „Erdogan hat die Türken in der Türkei und in Europa gespalten“, sagte Scheuer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Obwohl sich viele Türken für Freiheit und Grundrechte entschieden, habe es nicht gereicht. „Der Despot vom Bosporus will eine veraltete, rückwärtsgewandte Staatsform“, sagte der CSU-Generalsekretär. Das knappe Volksvotum müsse respektiert werden. „Wir müssen aber auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.“ Das Land habe über seine Zukunft abgestimmt, die Türkei bewege sich jetzt in Richtung Autokratie. „Die Türkei hat für den Türkxit gestimmt“, sagte Scheuer.

+++ Jugendarbeitslosigkeit auf 24,5 Prozent gestiegen +++

In der Türkei ist inzwischen fast jeder vierte Jugendliche und junge Erwachsende arbeitslos. Die Arbeitslosenquote in der Altersspanne zwischen 15 und 24 Jahren habe im Januar bei 24,5 Prozent gelegen, teilte das türkische Statistikamt am Montag mit. Das sei ein Anstieg um 5,3 Punkte verglichen mit dem Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote insgesamt habe im Januar um 1,9 Punkte auf 13 Prozent zugelegt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat nach seinem Sieg beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei politische und wirtschaftliche Stabilität versprochen.

+++ Nikosia besorgt nach Ergebnis des Referendums in der Türkei +++

Die Regierung der geteilten Republik Zypern hat besorgt auf den knappen Sieg des „Ja“-Lagers beim Referendum in der Türkei reagiert. „Es besteht eine gewisse Besorgnis, weil die Türkei ab morgen ein anderes Land sein wird“, erklärte der zyprische Regierungssprecher Nikos Christodoulides in der Nacht zum Montag im zyprischen Fernsehen (RIK). Nikosia wünsche sich, dass in der Türkei Normalität vorherrsche, meinte Christodoulides weiter.

Die EU-Inselrepublik Zypern ist seit 1974 in einen griechisch-zyprischen Süden und einen türkisch-zyprischen Norden geteilt. Zurzeit finden Gespräche zur Lösung des Konflikts statt. Die Überwindung der Teilung hängt auch von Ankara ab, das eine Armee von mehr als 30.000 Soldaten im Norden der Insel unterhält.

+++ Türkische Börse im Plus nach Erdogan-Sieg +++

Der Aktienmarkt in der Türkei hat positiv auf den Sieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Verfassungsreferendum reagiert. Am Montagvormittag legte der BIST-100-Index der 100 größten Werte der Istanbuler Börse zuletzt knapp 0,6 Prozent zu. Nun sei zunächst eine Quelle für politische Unsicherheit verschwunden, meinten Beobachter. Der Index hatte sich seit Anfang April erholt, die Tage vor dem Referendum aber dann eher wieder nachgegeben.

Erdogan hat das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems, das ihm künftig eine noch größere Machtfülle beschert, knapp gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission entfielen 51,3 Prozent der Stimmen auf „Ja“, 48,7 Prozent votierten demnach mit „Nein“.

+++ Türkische Wahlbehörde weist Einwände der Opposition zurück +++

Nach dem knappen Sieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan beim türkischen Verfassungsreferendum hat die Wahlbehörde Einwände der Opposition gegen die Abgabe nicht abgestempelter Stimmzettel zurückgewiesen. Diese Stimmen seien gültig, sagte Amtschef Sadi Güven am Montag in Ankara. Die kurzfristige Entscheidung, diese nicht verifizierten Wahlzettel bei der Abstimmung am Sonntag zuzulassen, sei noch vor Eingang der Ergebnisse im System gefallen. Zudem habe die Regierung schon in früheren Fällen einen solchen Schritt erlaubt.

+++ Scharfe Kritik aus Deutschland an Erdogans Haltung im Fall Yücel +++

Die Ankündigung des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan, den deutsch-türkischen „Welt“-Journalisten Deniz Yücel auf keinen Fall freizulassen, ist in Deutschland auf scharfe Kritik gestoßen. Dies sei Ausdruck für das Ende der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, sagten Vertreter mehrerer Parteien. „Erdogan nimmt den letzten Zweifel, dass die Türkei kein Rechtsstaat und kein Kandidat für die EU-Mitgliedschaft ist“, sagte etwa FDP-Chef Christian Lindner der „Bild“ (Samstag).

Ähnlich äußerte sich der SPD-Außenpolitiker Niels Annen. Erdogans Einlassungen seien erschreckend, weil sie bestätigten, dass es in der heutigen Türkei keine Rechtsstaatlichkeit mehr gebe, sagte er der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Die Aussagen von Präsident Erdogan zeigen, dass er Deniz Yücel als politische Geisel betrachtet.“ Es sei zu befürchten, dass der Schlüssel zur Freilassung Yücels nicht mehr bei der türkischen Justiz, sondern allein bei Erdogan liege. „Für Deniz Yücel sind das keine guten Nachrichten“, sagte Annen.

Recep Tayyip Erdogan Der türkische Präsident hat von seinem Volk die Befugnis erhalten, das Land nach seinen Vorstellungen umzubauen. (Foto: AP)

+++ Kurz sieht klares Signal der Türken gegen die EU +++

Für den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist das knappe „Ja“ der Türken bei der umstrittenen Verfassungsreform „ein klares Signal gegen die Europäische Union“. Nun müsse die EU reagieren. „Die Zeit des Taktierens muss endlich vorbei sein“, sagte Österreichs Chefdiplomat der Nachrichtenagentur APA. Kurz erneuerte seine Forderung nach einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara.

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) betonte, dass viele Menschen in der Türkei gegen den Kurs Erdogans seien. Erdogan habe den Bruch mit dem europäischen Grundkonsens von Demokratie und Rechtsstaat gesucht, fast die Hälfte der Türken sei ihm nicht gefolgt, schrieb Kern auf Twitter.

+++ Opposition will Abstimmungsergebnis in Türkei anfechten +++

Die größte türkische Oppositionspartei will das Ergebnis des Verfassungsreferendums vom Sonntag anfechten. Der Abgeordnete Utku Cakirözer sagte der Nachrichtenagentur AP am Montag, seine Republikanische Volkspartei CHP werde bei örtlichen Zweigstellen der Wahlkommission Widerspruch einlegen und dann die Oberste Wahlkommission anrufen. „Momentan ist dies ein fragwürdiges Abstimmungsergebnis“, sagte er.

+++ Türkischer Leitindex startet nach Referendum mit Kursplus +++

Der Leitindex der Istanbuler Börse ist nach dem Sieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim Verfassungsreferendum zunächst mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Index eröffnete am Montagmorgen 0,7 Prozent höher, das Plus bröckelte im weiteren Verlauf jedoch etwas ab. Zuvor hatte schon die türkische Lira zugelegt.

Nach dem gescheiterten Putsch vom Sommer 2016 hatte der Leitindex der Istanbuler Börse gegen den europäischen Trend bis zum Jahreswechsel 2016/2017 gut zehn Prozent verloren. Seither ging es mit einem Plus von gut 13 Prozent doppelt so stark bergauf wie bei Dax und EuroStoxx50.

+++ Iran reagiert zurückhaltend auf Wahlergebnis in der Türkei +++

Der Iran hat zurückhaltend auf den Ausgang des Verfassungsreferendums im Nachbarland Türkei reagiert. „Das ist eine interne Angelegenheit der Türkei und des türkischen Volkes und wir werden daher das Ergebnis respektieren“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Montag. Es sei noch zu früh, über die politischen Konsequenzen des Referendums zu urteilen. Teheran hoffe aber, dass das Ergebnis zu Stabilität in der Türkei und zu Sicherheit und Frieden in der Region führen werde, füge Ghassemi auf einer Pressekonferenz in Teheran hinzu.

+++ Özdemir: Von Deutsch-Türken mehr Treue zum Grundgesetz einfordern +++

Grünen-Chef Cem Özdemir fordert nach dem Referendum in der Türkei von Deutsch-Türken in der Bundesrepublik ein klareres Bekenntnis zum Grundgesetz. „Die Auseinandersetzung um Herz und Verstand der Türkeistämmigen muss endlich aufgenommen werden“, sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur. „Künftig muss stärker darauf bestanden werden, dass auf Dauer in Deutschland Lebende nicht nur mit den Zehenspitzen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sondern mit beiden Füßen.“

Das Wahlergebnis zeige „in einem Brennglas“ die Versäumnisse in der Integrationspolitik, sagte Özdemir. Die wahlberechtigten Türken in Deutschland haben in dem Referendum zu fast zwei Dritteln für die Verfassungsreform gestimmt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht gibt. Nach inoffiziellen Medienangaben votierten 63 Prozent mit „Ja“, insgesamt waren es nur 51,3 Prozent.

Auf die Türken, die „gegen die orientalische Despotie“ gestimmt hätten, kämen wohl schwere Zeiten zu, sagte Özdemir. „Die Menschen, die sich für Demokratie eingesetzt haben, brauchen unsere Unterstützung gerade jetzt.“