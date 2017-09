 7,9 Milliarden Dollar gefordert: Trump beantragt Fluthilfe für Texas

Interstate 10 in Texas Der überschwemmte Interstate 10 in der Nähe von Vidor, Texas. Der Katastrophensturm Harvey hat schätzungsweise über 100 Milliarden Dollar an Schäden verursacht. (Foto: AP)

WashingtonNach der Sturm- und Flutkatastrophe „Harvey“ hat US-Präsident Donald Trump beim Kongress Hilfsmittel in Höhe von 7,9 Milliarden Dollar (6,7 Milliarden Euro) beantragt. Das gab das Weiße Haus am Freitagabend (Ortszeit) bekannt. Davon würden rund 7,4 Milliarden Dollar an die Katastrophenschutzbehörde Fema sowie 450 Millionen Dollar an ein auf kleine Unternehmen ausgerichtetes Hilfsprogramm gehen. Nach Angaben des Weißen Hauses haben mehr als 436.000 Haushalte Unterstützung durch die Fema beantragt. Es wird erwartet, dass der Kongress den Antrag Trumps zügig genehmigt. Nach dem Supersturm Sandy in 2012 hatten sich 179 Abgeordnete, darunter viele aus Texas, gegen Fluthilfen für das Gebiet New York- New Jersey ausgesprochen, darunter Senator Ted Cruz, der jetzt Hilfen für seinen Staat Texas einfordert. Demokratische Abgeordnete haben aber schon verlauten lassen, sie würden die Menschen in Texas nicht im Stich lassen.

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, den Amerikanern seien die Widerstandskraft und Stärke der Menschen in Texas und Louisiana eine Lehre. Das Mitgefühl für die Opfer des Sturms und des Hochwassers habe die ganze Nation inspiriert. Trump wird am (heutigen) Samstag nach Texas und Louisiana reisen, um das Ausmaß der Schäden zu begutachten. Vor wenigen Tagen hatte er schon einmal Texas besucht.