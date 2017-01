Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die westliche Welt verändere sich durch Trump

Feierlicher Abend der Deutschen Industrie Bundespräsident Joachim Gauck (l) und BDI-Präsident Dieter Kempf. (Foto: dpa)

Quer durch alle Branchen und Größenklassen wächst die Befürchtung, dass der Kurs der USA Deutschland Schaden zufügen könnte. Die westliche Welt sei angesichts des neuen US-Präsidenten dabei, sich grundlegend zu verändern, sagte der neue BDI-Präsident Kempf. Ein wirtschaftlich isoliertes Amerika hätte erhebliche Auswirkungen auf den weltweiten Handel, sagte er. „Die Konsequenzen treffen uns Deutsche als führende Export- und Importnation besonders stark.“

Der Schulterschluss zwischen Bundespräsident und BDI ist keine Selbstverständlichkeit. Gauck hat in den vergangenen Jahren auch mit Kritik an der Wirtschaft nicht hinterm Berg gehalten. Sein Credo, freies Unternehmen brauche Grenzen, war immer auch als Appell zu verantwortungsvollem Handeln, Bescheidenheit und sozialer Verantwortung zu verstehen. Besonders kritisch hat er sich mit den Auswüchsen in der Finanzbranche auseinandergesetzt.

Nun aber sind der scheidende Bundespräsident und der neue BDI-Präsident zu hundert Prozent auf einer Linie. Die rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft honorierten das am Dienstagabend mit lang anhaltendem Applaus – sowohl für Gauck als auch für Kempf. Mit von der Partie waren unter anderem Maria-Elisabeth Schaeffler, Airbus-Chef Tom Enders, der Chef der Linksfraktion Dietmar Bartsch, DIHK-Chef Eric Schweitzer, Ex-BDI-Präsident Jürgen Thumann, VDA-Präsident Matthias Wissmann und Ex-BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf.

Allerdings muss sich der BDI fragen, ob er bei seinem wichtigsten Ansprechpartner, der Politik, hinreichend wahrgenommen wird: Das Bundeskabinett wurde allein durch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) repräsentiert. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hatte sich nach Angaben des BDI zwar angemeldet, war aber bis zu dem Zeitpunkt, als die Hauptstadtpresse die Veranstaltung verlassen musste, noch nicht zugegen. Auch die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) war der Veranstaltung ferngeblieben.

Den angemessenen Rahmen für den Abend bildete der Schlüterhof im Deutschen Historischen Museum, benannt nach dem Architekten Andreas Schlüter. Er wird gewählt, wenn es richtig feierlich werden soll. Die von Schlüter (1659 bis 1714) für den Hof des Zeughauses geschaffenen 22 Reliefe mit den Köpfen sterbender Giganten an den Wänden des Hofes lassen keinen Besucher unbeeindruckt.

Dass der Schlüterhof in vergangenen Jahrhunderten als Paradehof zur Präsentation von Geschützen diente, mag mancher Gast am Dienstagabend als Fingerzeig verstanden haben. Denn der BDI, der für gewöhnlich eher dezent auftritt und sich auf die unauffällige Lobbyarbeit konzentriert, geht mit der Positionierung zu den Plänen Trumps eindeutig in die Offensive.