 Acht Länder: Trump weitet Einreisebeschränkungen aus

Donald Trump Acht Länder sind von dem erneuten US-Einreiseverbot betroffen. (Foto: AP)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat neue Einreisebeschränkungen für insgesamt acht Länder angeordnet. Diese gelten für Menschen aus Tschad, Iran, Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien, Venezuela und Jemen, gaben Regierungsvertreter am Sonntag bekannt. Sie sollen am 18. Oktober in Kraft treten. Wie es hieß, sind gültige Visa von den Beschränkungen ausgenommen.

Innerhalb der Gruppe der Länder gibt es zudem Unterschiede: Während für einige Länder ein volles Verbot bestehen soll, sind Reisende aus Venezuela beispielsweise lediglich betroffen, wenn es sich bei ihnen um Mitarbeiter der sozialistischen Regierung oder deren Familienangehörige handelt.

Das bisherige Einreiseverbot war Ende Juni in Kraft getreten und hatte auf Menschen aus dem Iran, aus Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen gezielt. Für sie war die Einreise beschränkt worden - konnten sie eine Beziehung zu Eltern, Großeltern, Ehepartnern, Kindern, Schwiegersohn oder -tochter oder Geschwistern sowie Cousins in den Vereinigten Staaten nachweisen, durften sie trotzdem ins Land.

Das Heimatschutzministerium hatte Trump für seine neue Anordnung empfohlen, neue und gezieltere Auflagen für Menschen aus Ländern zu verhängen, die keine Informationen an die USA weitergeben wollen oder keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen vorweisen können.