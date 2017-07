 Ägäis: Zank um Zyperns Erdgas

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bohrplattform vor Zypern Die Bohrplattform Homer Ferrington vor der Küste Zyperns wird von Noble Energy betrieben. Auch hier wurde nach Erdgas gebohrt. (Foto: dpa)

AthenAm Mittwochfrüh gegen 1.30 Uhr Ortszeit war die „West Capella“ am Ziel. Das unter der Flagge Panamas fahrende Bohrschiff ging 150 Kilometer vor der südzyprischen Hafenstadt Limassol in Position. Hier, im so genannten „Block 11“, einem Seegebiet von knapp 3.000 Quadratkilometern Fläche, soll das Schiff im Auftrag des französischen Energiekonzerns Total unter dem Meeresboden nach Erdgas suchen.

Doch die Mission ist umstritten. Während die Mannschaft der „West Capella“ am Mittwoch mit den Vorbereitungen für die Bohrung begann, kreuzten etwas weiter nordwestlich türkische Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge auf. Zwei Tage lang will die Türkei hier, vor der Südwestküste Zyperns, Manöver durchführen. Derweil sind weiter südlich der „West Capella“ griechische, französische und israelische Kriegsschiffe sowie der US-Flugzeugträger „George H.W. Bush“ mit seinen Begleitschiffen aufgefahren.

Bahnt sich im östlichen Mittelmeer eine neue Krise an? Am vergangenen Freitag waren die mehr als zwei Jahre zuvor aufgenommenen Verhandlungen über eine Wiedervereinigung des geteilten Zypern bei einem Gipfeltreffen im schweizerischen Crans-Montana gescheitert. Nun rückt der seit langem schwelende Streit um die Erdgasvorkommen vor den Küsten der Insel wieder in den Fokus. Vor der Süd- und der Ostküste Zyperns werden große Gasvorkommen vermutet. Sie könnten nicht nur Zypern mit Energie versorgen, sondern auch Westeuropa unabhängiger von Gasimporten aus Russland machen.

Es gibt Pläne zu Bau einer Pipeline, mit der Erdgas aus den Fördergebieten Israels und Zyperns durch das Mittelmeer nach Griechenland und von dort weiter nach Italien gepumpt werden könnte. Die zyprische Regierung hat in den vergangenen Jahren in Abkommen mit den Nachbarländern Israel und Ägypten, die bereits im östlichen Mittelmeer Erdgas fördern, die Wirtschaftszonen abgesteckt. Nikosia hat 13 Explorationsgebiete vor der Südküste ausgewiesen und Konzessionen für die Gas-Suche vergeben. Mit der von Total gecharterten „West Capella“ geht jetzt das erste Bohrschiff in Position.

Aber Ankara macht den Zyprern die Bodenschätze streitig. Die Türkei besetzte im Sommer 1974 den Nordteil der Insel, um eine geplante Annektierung Zyperns durch die damals in Athen regierende Obristenjunta und die befürchtete Vertreibung der türkischen Volksgruppe zu verhindern. Nachdem die Wiedervereinigungsverhandlungen vergangene Woche ergebnislos abgebrochen worden sind, scheint die Inselteilung nun auf absehbare Zukunft zementiert. Das gibt dem Streit um die Gasvorkommen besondere Brisanz.

Die Türkei unterhält keine diplomatischen Beziehungen mit der international anerkannten Republik Zypern und erkennt folglich auch deren Wirtschaftszonen nicht an. Der türkische Premierminister Binali Yildirim warnte die zyprische Regierung am Montag vor „einseitigen Schritten“. Die Energievorkommen vor den Küsten der Insel gehörten „beiden Seiten“, den griechischen Zyprern im Süden und der türkischen Volksgruppe im Norden. Sie stellt etwa ein Fünftel der Inselbevölkerung.