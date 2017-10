 Ägypten : Ausnahmezustand nach Terroranschlägen erneut verlängert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Abdel Fattah al-Sisi Ein Dekret des ägyptischen Präsidenten erweitert die Machtbefugnisse der Sicherheitsbehörden erheblich. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

KairoNach den Anschlägen auf Christen im Frühjahr hat Ägypten den Ausnahmezustand in dem Land zum zweiten Mal verlängert. Das präsidiale Dekret erweitert die Befugnisse für die Sicherheitskräfte von Freitag an um weitere drei Monate, berichtete die staatliche Zeitung Al-Ahram am Donnerstag. Durch den Ausnahmezustand haben die Behörden unter anderem die Möglichkeit der Zensur und des Verbots von Medien oder Organisation, die Erlaubnis zum Abhören jeglicher Kommunikation sowie der Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung.

Am Palmsonntag im April diesen Jahres waren etwa 50 Menschen bei zwei Bombenangriffen auf die koptische Minderheit des Landes getötet worden. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Gewalt, der weitere Angriffe folgten.