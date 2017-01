Tausende Menschen wurden vertrieben

Das radikale Vorgehen hat sich auf beiden Seiten der Grenze verheerend ausgewirkt. Die Olivenbäume und Palmen, die einst die 45 Kilometer lange Straße von Rafah nach Al-Arisch, der Provinzhauptstadt des nördlichen Sinai, säumten, sind verschwunden. Sogar kleine Büsche verdorrt. Die Straße ist voll von Kontrollpunkten, Panzern und mobilen Artillerieeinheiten - bemannt mit nervösen jungen Soldaten.

In der Stadt Scheich Suwaid, wo Reisende früher oft anhielten, um ägyptische Mobiltelefonkarten und Snacks zu kaufen, wurden die Läden ausgeräumt, die Türen sind ausgebombt. Von Kugeln durchsiebte Häuser wurden zu militärischen Positionen, mit Sandsäcken an den Fenstern und Scharfschützen auf den Dächern.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schätzt, dass Tausende Menschen vertrieben wurden. In Gaza haben die jahrelangen ägyptischen Restriktionen, verbunden mit einer israelischen Blockade und drei Kriegen zwischen Hamas und Israel, die Wirtschaft kaputt gemacht. Nach Schätzungen der UN und anderer internationaler Einrichtungen liegt die Arbeitslosenquote bei 43 Prozent. Und Hamas hat Mühe, die Gehälter der 40.000 Polizisten und Zivilbeamten zu zahlen. Diese hatte sie 2007 angeheuert, als sie die Macht ergriff.

Die israelische Seeblockade – begründet mit der Notwendigkeit, Waffenschmuggel zu verhindern – bedeutet, dass die meisten Waren über israelisch kontrollierte Gütertransport-Grenzübergänge nach Gaza gelangen. Die meisten Produkte sind zwar erhältlich, aber das Angebot an Benzin, Zigaretten und bestimmten anderen Waren ist knapp, was zu massiven Verteuerungen geführt hat. Es mangelt auch weiterhin an dringend benötigtem Material zum Wiederaufbau von Häusern, die in einem Krieg 2014 beschädigt oder zerstört wurden.