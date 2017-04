 Ägypten: Viele Tote bei Anschlägen auf koptische Kirchen

Anschlag in Tanta Angehörige versammeln sich vor der Kirche – und suchen nach Verwandten und Freunden. (Foto: AP)

KairoBei einem der tödlichsten Anschläge auf die christliche Minderheit Ägyptens in den vergangenen Jahren sind mindestens 25 Menschen getötet worden. 59 Menschen wurden am Palmsonntag durch die Explosion in der koptischen Kirche St. Georg in der nordägyptischen Stadt Tanta verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram zitierte Augenzeugen, wonach sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben soll. Im Internet kursierende und im Fernsehen ausgestrahlte Videos zeigten einen blutverschmierten Boden.

Die Koptische Kirche Ursprung Die koptisch-orthodoxe Kirche führt ihren Ursprung auf den Evangelisten Markus zurück. Der Autor des ältesten der vier Evangelien soll im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Ägypten gewirkt und in Alexandria den Märtyrertod gestorben sein.

Geschichte Die koptische Kirche hatte sich wegen theologischer Gegensätze schon im 5. Jahrhundert von der römischen Reichskirche abgespalten. Nach der arabischen Eroberung Ägyptens im 7. Jahrhundert traten viele Ägypter zum Islam über, nicht wenige blieben aber ihrem alten Glauben treu.

Name Der Name Kopten leitet sich über das Arabische aus dem griechischen Wort „aigyptios“ ab und heißt damit eigentlich nichts anderes als Ägypter. Heute sind rund zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung Kopten, wobei die Zahlenangaben stark schwanken.

Oberhaupt Geistiges Oberhaupt ist seit 2012 Tawadros II. Zu den bekanntesten ägyptischen Christen zählte der frühere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali (1922-2016).

Lehre In der christlichen Kultur des Landes spielt die vom Evangelisten Matthäus geschilderte Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten eine besondere Rolle. Noch heute werden verschiedene Stätten als mutmaßliche Aufenthaltsorte von Maria, Josef und dem Jesuskind heilig gehalten.

Die ägyptische Regierung sprach von Terror: „Der Terrorismus trifft Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ahmed Abu Seid, auf Twitter. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi berief den nationalen Sicherheitsrat ein. Dieser solle noch am Sonntag die „Konsequenzen“ aus dem Angriff auf das Gotteshaus in Tanta im besprechen, berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen.

An dem christlichen Feiertag war die Kirche zur Messe gut besucht. St. Georg ist dem Staatsfernsehen zufolge das größte christliche Gotteshaus der Region im Nildelta. Sicherheitskräfte hätten den Tatort weitgehend abgesperrt. Tanta hat mehrere Hunderttausend Einwohner und liegt etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo.

Großscheich verurteilt den Angriff

Der Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Moschee, Ahmed al-Tajeb verurteilte den Angriff. Ein Terroranschlag auf Unschuldige sei abscheulich, sagte der Chef der weltweit wichtigsten sunnitschen Lehreinrichtung.

Papst Franziskus sagte, er bete für die Toten und Verwundeten. Er sprach Patriarch Tawadros II., der koptischen Kirche und allen Ägyptern sein tiefes Mitgefühl aus. Franziskus wird in wenigen Wochen zu einem Besuch in Ägypten erwartet.

Auch die Bundesregierung sprach nach dem Terroranschlag ihr Mitgefühl aus. „Wir trauern mit #Kopten + allen Ägyptern um die Opfer des Anschlags an diesem Palmsonntag“, twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi kondoliert. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, verurteilte den blutigen und sinnlosen Terroranschlag auf die Besucher eines Sonntagsgottesdienstes in Tanta.

„Die schreckliche Tat, durch die viele Menschen getötet und verletzt wurden, bringt unsagbares Leid über die Opfer und ihre Familien. Ihnen gilt unser Mitgefühl“, erklärte Kauder in Berlin. „Den koptischen Christen drücke ich unsere Anteilnahme und Solidarität aus.“ Dass sich die Täter den christlichen Palmsonntag, den Beginn der Karwoche, als Zeitpunkt der Tat ausgesucht haben, steigere den Schock über diese feige Tat noch mehr.