Xi hat das 25-Mann-starke Politbüro mit seinen Verbündeten besetzt.

Chonqgings Parteisekretär Chen Miner, Pekings Parteisekretär Cai Qi, Xis Wirtschaftsberater Liu He und zehn weitere Parteigenossen, die zu Xis Verbündeten zählen, haben es ins Politbüro geschafft. Vor allem diejenigen, die sich in der Wirtschaft und Außenpolitik profiliert haben, wurde der Vorzug gegeben. Diese Bereiche werden vermutlich in den nächsten fünf Jahren von größerer Bedeutung sein.