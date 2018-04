 Afghanistan: Mehrere Tote und Verletzte bei Anschlägen in Kabul

Bei Anschlägen in Afghanistan sterben mehrere Menschen, darunter zwei Journalisten. Die Hauptstadt wird von zwei Explosionen erschüttert.

Nach den Explosionen steht die afghanische Armee in Bereitschaft. (Foto: Reuters) Kabul

KabulEin koordinierter Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat nach offiziellen Angaben mindestens 21 Menschen in den Tod gerissen. 27 weitere seien bei den beiden Selbstmordanschlägen im Zentrum der Stadt verletzt worden, erklärte der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums, Wahid Madschroh. Die Nachrichtenagentur Agence France-Presse berichtete, unter den Toten sei ihr Cheffotograf in Kabul, Schah Marai.

Beide Anschläge erfolgten im Viertel Schasch Darak, in dem sich auch das Nato-Hauptquartier in Afghanistan sowie mehrere Botschaften befinden. Der zweite Anschlag sollten offenbar Menschen treffen, die Opfern des ersten zu Hilfe eilten. Laut AFP nahm der zweite Anschlag Journalisten ins Visier, die am Ort der ersten Attacke eingetroffen waren. Ein Vertreter des Sicherheitskomitees für Journalisten sagten, unter den Toten sei ein weiterer Journalist. Es handele sich um einen Kameramann des örtlichen Senders Tolo TV.

Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. In Afghanistan verüben sowohl die Taliban als auch der örtliche Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat regelmäßig Anschläge.

Vor gut einer Woche war es zu einem verheerenden Anschlag in Kabul gekommen, als Selbstmordattentäter vor einem Wählerregistrierungszentrum mehr als 50 Menschen in den Tod rissen. Bei dem Angriff waren mehr als 100 weitere Menschen verletzt worden. Der IS bekannte sich zu dem Anschlag auf schiitische Zivilisten. Präsident Aschraf Ghani verurteilte den Anschlag anschließend und sagte, solche Angriffe würden die Menschen nicht von der Teilnahme an demokratischen Wahlen abhalten. Im Oktober stehen in Afghanistan Parlamentswahlen an.