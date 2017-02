 Afghanistan: Mindestens 22 Tote bei Anschlag vor Gericht in Kabul

image

Südafghanistan: USA verstärken Luftangriffe auf Taliban

Die USA fliegen serienweise Luftangriffe auf Taliban in Südafghanistan. Die US- und NATO-Streitkräfte sprechen von „15 Luftschlägen in 48 Stunden“. In der südafghanischen Provinz Helmand toben seit Langem schwere Kämpfe. mehr…