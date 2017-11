 Afghanistan: Nato stockt 2018 Truppe auf

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Afghanistan Die Nato will die Truppe auf 15.800 Soldaten aufstocken. (Foto: dpa)

BrüsselDie Nato-Staaten werden im kommenden Jahr mehrere Tausend Soldaten zusätzlich nach Afghanistan schicken. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich in den vergangenen Wochen mehrere Alliierte bereiterklärt, ihr Engagement zu erhöhen. Künftig sollen mindestens 15.800 Soldaten an dem Einsatz zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte beteiligt sein. Zuletzt standen rund 12.400 Soldaten zur Verfügung. Hintergrund der geplanten Aufstockung ist vor allem das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban in Afghanistan.

Die Truppenaufstockung soll bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister am kommenden Mittwoch und Donnerstag in Brüssel offiziell bekanntgegeben werden. Pläne dafür gab es bereits seit Monaten. Der Nato gelang es lange aber nicht, ausreichend viele Bündnispartner zu einem stärkeren Engagement zu bewegen.