 Afghanistan: Regierung erobert Bezirkszentrum von Taliban

Afghanische Soldaten Afghanische Soldaten in der Provinz Kundus im Kampf gegen die Taliban. (Foto: Reuters)

KabulDie afghanischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben das Zentrum eines großen, jüngst von radikalislamischen Taliban eroberten Bezirks in Nordafghanistan zurückerobert. Am frühen Morgen hätten sie in der schwer umkämpften Provinz Kundus die Taliban aus der Bezirkshauptstadt von Kala-e Sal, Aktepa, vertrieben, sagte der Polizeisprecher der Provinz, Mahfusullah Akbari, am Dienstag.

Polizeigebäude, Bezirksverwaltung und Markt seien wieder in der Hand der Regierung. Die Gebäude seien vermint. Ein Provinzratsmitglied, Sajed Sadat, sagte jedoch, der Kampf um den Markt dauere noch an.

In den meisten der sieben Bezirke der großen Kundus-Provinz hält die Regierung nur noch das Bezirkszentrum. Die Taliban machen kontinuierlich Versuche, auch die Provinzhauptstadt einzunehmen. Die vollständige Eroberung von Kundus ist ein Hauptziel der Taliban, die jüngst ihre neue Frühjahrsoffensive begonnen haben. Landesweit kontrolliert die Regierung nur noch 60 Prozent der Bezirke. In Kundus war bis 2013 die Bundeswehr stationiert.