 Afghanistan: US-Verteidigungsminister Mattis überraschend in Kabul

US-Verteidigungsminister James Mattis besucht die afghanische Hauptstadt Kabul – kurz vor der Frühjahrsoffensive der Taliban.

Der US-Verteidigungsminister will sich laut Medienberichten mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani treffen. (Foto: dpa) James Mattis

KabulUS-Verteidigungsminister James Mattis ist zu einem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Das bestätigte der Sprecher der Nato in Afghanistan, Tom Gresback, am Dienstag. Medienberichten zufolge soll Mattis den Präsidenten Aschraf Ghani und den Oberkommandierenden der Nato- und der US-Streitkräfte, General John Nichsolson, treffen.

Der Besuch kommt kurz vor dem Beginn der neuen Frühjahrsoffensive der radikalislamischen Taliban, die allerdings seit einigen Jahren auch im Winter mit ihren Offensiven kaum nachlassen. Präsident Ghani hatte den Taliban vor zwei Wochen ein umfassendes Friedensangebot gemacht. Die Taliban haben aber darauf bisher nicht reagiert und ihre Angriffe fortgesetzt. Sie kontrollieren nach offiziellen Angaben wieder mindestens 14,3 Prozent des Landes.

Die USA senden derzeit nach Jahren von Truppenabzügen nun wieder Tausende zusätzliche Soldaten nach Afghanistan. Es ist der zweite Besuch von Mattis in Kabul seit September.