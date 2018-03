Afrika Mehrere Tote bei Anschlag auf französische Botschaft in Burkina Faso

In der Hauptstadt von Burkina Faso haben Islamisten einen Anschlag auf das Regierungs- und Botschaftsviertel verübt. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.

Im Diplomatenviertel der Hauptstadt Ouagadougou ist es zu einem bewaffneten Angriff gekommen. (Foto: AFP) Angriff in Burkina Faso

OuagadougouMutmaßliche islamische Extremisten haben bei einem Angriff auf die französische Botschaft und den Sitz des Generalstabchefs in Burkina Faso am Freitag mindestens sieben Soldaten getötet. Die Zahl dürfte aber noch steigen, weil viele weitere schwer verwundet seien, sagte Kommunikationsminister Remy Danjuinou. Auch acht der Angreifer kamen demnach ums Leben.

Sowohl der nationale Polizeichef von Burkina Faso, Jean Bosco Kienou, als auch der französische Premier Edouard Philippe sprachen von einem Terroranschlag. Zu der Tat bekannte sich zunächst aber niemand.

Die Extremisten griffen nach Angaben von Minister Danjuinou in separaten Attacken die Botschaft und das Büro des Generalstabschefs an. Augenzeugen sagten, fünf Personen in einem Kleinlastwagen seien an dem Botschaftsgebäude vorgefahren, hätten ihr Fahrzeug in Brand gesteckt und das Feuer eröffnet. Zuvor riefen sie demnach „Allahu Akbar“ (Gott ist groß). Ähnlich lief auch der Angriff auf das Büro des Generalstabschefs ab.

Stundenlang waren danach Explosionen und Schüsse zu hören. Am Nachmittag sagte Danjuinou, dass wieder Ruhe in der Hauptstadt eingekehrt sei. Im Botschaftsviertel hätten Angestellte ihre Büros verlassen können. Auf der anderen Seite der Stadt, im Westen Ouagadougous, stieg schwarzer Rauch aus dem Gebäude des Generalstabchefs auf.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte, französische Sicherheitskräfte hätten ihre Kollegen aus Burkina Faso unterstützt. In seinem Ministerium sei ein Krisenzentrum eingerichtet worden. Oberste Priorität habe für ihn die Sicherheit der Franzosen in Burkina Faso, sagte Le Drian.

Ouagadougou wurde in den vergangenen Jahren bereits zweimal von Extremisten attackiert. Im August 2017 eröffneten Bewaffnete das Feuer auf die Gäste eines Restaurants und töteten dabei 18 Menschen. Im Januar 2016 kamen bei einer Attacke auf ein auch bei Ausländern beliebtes Café in der Hauptstadt 30 Menschen ums Leben. Beide Male dauerte es Stunden, bis die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle hatten.

Auch abseits der Hauptstadt kam es zuletzt immer wieder zu extremistischen Angriffen. Besonders gefährlich ist die Grenzregion zu Mali, aus der seit dem vergangenen Jahr Tausende Menschen geflohen sind. Von dort stammt auch der burkinische Extremistenführer Malam Dicko, der mit radikalislamischen Gruppen auf der malischen Seite der Grenze zusammenarbeitet. Eines seiner erklärten Ziele ist eine Abschaffung von Französisch als Unterrichtssprache.