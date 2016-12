Auf Aleppos Friedhöfen ist kein Platz für Gräber

Farida erzählt, sie habe es nicht einmal zwei Tage im Regierungsgebiet ausgehalten und sei aufs Land geflohen, wo die Rebellen noch die Kontrolle haben. „Auch wenn es hart war mit der Belagerung und dem Beschuss, hatte ich doch meinen Frieden gefunden“, sagt sie über die Zeit in Aleppo. Ihr Mann folgte ihr, dennoch ist sie weiterhin wütend auf ihn. „Ich kann mein Leben mit ihm nicht fortsetzen.“

Scheicho hat die Stadt gleich am ersten Tag der Evakuierung verlassen. Er und Tausende andere stiegen in Busse der Regierung und wurden in Rebellengebiete gebracht. „Es ist sehr schmerzhaft, dass ich mich nach 28 Jahren von meiner Stadt trennen muss“, sagt er. „Ich hoffe, sie wird schnell befreit, damit ich zurückkehren kann.“

Der Bürgerkrieg hat seiner Familie viele Jahre lang zugesetzt. Am ersten Tag der großen Bodenoffensive der Regierung und ihren Verbündeten suchten Scheicho und seine Verwandten nach einer neuen Unterkunft, die etwas geschützter als das alte Haus lag. Auf dem Weg dahin gerieten sie unter Beschuss, sein Bruder starb auf der Stelle.

Gemeinsam mit seinem Vater suchte Scheicho nach einem Friedhof, weil es in Aleppo nicht mehr genug Platz gibt für die vielen Gräber. Dabei wurde sein Vater, ein prominenter Professor für Arabistik, getötet. Vier Jahre zuvor kam bereits seine Schwester bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus ums Leben, in dem sie als Krankenschwester arbeitete. Vor seinem Abschied aus Aleppo konnte Scheicho die Gräber seiner Angehörigen nicht mehr besuchen, weil Soldaten das Gebiet abgeriegelt hatten. „Ich hoffe, sie vergeben uns“ den Verlust von Aleppo, sagt er.

Nun will Scheicho seine Ehefrau wiederfinden, die schon zuvor aus der Stadt geflüchtet war. Wahrscheinlich wird er sich in einer Stadt am Ufer des Orontes in der Provinz Idlib niederlassen, wo die Rebellen herrschen. Schon wird damit gerechnet, dass Idlib die nächste Front im Bürgerkrieg werden könnte. Auf die Frage, was er von seinem neuen Leben erwartet, erklärt Scheicho: „Eine unbekannte Zukunft mit schmerzhaften Erinnerungen.“