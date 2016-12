 Aleppo nach dem Aufstand: Stadt ohne Hoffnung

Wintereinbruch in Aleppo Starker Schneefall verzögert die Evakuierungen in Aleppo. (Foto: AFP)

BeirutDer Tod kam Modar Scheicho sehr nahe in Aleppo. Zu Beginn des Aufstands wurde seine Schwester bei einem Beschuss durch Regierungstruppen getötet. Sein Bruder starb im vergangenen Monat. Und als die Familie einen Ort suchte, um ihn zu begraben, tötete ein weiterer Luftangriff seinen Vater. Und doch harrte Scheicho in der Stadt so lange aus wie irgendwie möglich.

Doch nun musste er doch gehen. Scheicho verabschiedete sich in einem Video von Aleppo. „Wir wollten Freiheit und das haben wir bekommen“, sagt er vor einem Hintergrund aus zerbombten Häusern und Tausenden wartenden Menschen, die mit Bussen aus der Stadt gebracht werden sollen. Schon in den ersten Stunden des Exils sehnt sich der 28 Jahre alte Krankenpfleger nach seiner Stadt. „Meine Seele zerreißt mit jedem Schritt weg von Aleppo“, erklärt Scheicho. Wie Tausende andere hielt auch Scheicho mehrere Kriegsjahre lang an der Heimat fest. Doch in den vergangenen drei Wochen waren die Soldaten immer weiter vorgerückt, Viertel für Viertel. Die Rebellen wurden auf eine kleine Enklave im Osten der Stadt zurückgedrängt.

Busse sollen die Menschen in Sicherheit bringen, ein Angebot, das viele dankbar angenommen haben. Doch nun verzögert sich die Evakuierung. Grund ist heftiger Schneefall. Ein AFP-Reporter im westlichen Stadtteil Ramussa, durch den in den vergangenen Tagen tausende Menschen aus dem Osten in Sicherheit gebracht wurden, sah bis zum Mittag keinen Konvoi. Der Schneefall erschwerte die Lage für die Menschen, die noch in den östlichen Stadtteilen ausharrten.

Nach Angaben von Menschenrechtlern stockt auch der Transport von Zivilisten aus den beiden von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja im Nordwesten Syrien. Die Menschen dürfen die Orte im Gegenzug für die Evakuierung Ost-Aleppos verlassen. Am Dienstag hätten sich acht Busse auf den Weg in Regierungsgebiete gemacht. Es sei jedoch unklar, wo die Fahrzeuge geblieben seien, erklärten die Menschenrechtsbeobachter.

Seit Beginn der Evakuierung verließen nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25.000 Menschen die letzten Rebellengebiete der nordsyrischen Stadt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte eine niedrigere Zahl der Menschen angegeben. Demnach wurden rund 16.000 Menschen in das von Rebellen kontrollierte Umland südwestlich der Stadt gebracht. 2000 bis 3000 Menschen warteten noch auf den Transport, darunter auch Kämpfer.

Die Vertriebenen sind bislang in anderen von Rebellen kontrollierten Gebieten in den Provinzen Aleppo und Idlib untergekommen. Das größte Problem bei der Versorgung sei die Unterkunft, erklärte Mohammed Katub von der Hilfsorganisation Syrian American Medical Society (SAMS), die in Syrien medizinische Einrichtungen unterstützt. Die Vertriebenen kämen in Zelten, Moscheen und Schulen unter. Es sei schwierig, sie dort mit Wasser zu versorgen und vor der Kälte zu schützen.

Warum Aleppo im Krieg so wichtig ist Symbolwirkung Aleppo hat sich zum Symbol für den verheerenden Konflikt entwickelt. Die Stadt war nahezu seit Beginn der Kämpfe zwischen Regime und Rebellengruppen geteilt und ist das am schwersten umkämpfte Schlachtfeld in dem Krieg. Wer hier siegt, hat auch einen immensen psychologischen Vorteil.

Letzte Hoffnung für Rebellen Aleppo ist die letzte Großstadt, in der Aufständische noch Gebiete kontrollieren. Damaskus und Homs sind fest in der Hand der Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad. Den Rebellen blieben ohne die ehemals größte Stadt des Landes nur noch einige eher ländliche Gebiete wie die Provinz Idlib.

Strategisch wichtig Nicht zu unterschätzen ist der militärische Spielraum, den die syrische Armee bei einer Eroberung gewinnen würde. Die Schlacht um die ehemalige Handelsmetropole bindet viele Kräfte. Diese könnten sich dann auf andere Rebellengebiete des Landes konzentrieren und das Ende des Bürgerkrieges erzwingen.

Einfluss Russlands An der Entwicklung in der nordsyrischen Stadt lässt sich der Einfluss Russlands seit seinem Kriegseintritt vor mehr als einem Jahr sowie der des Irans ablesen. Ohne diese beiden Verbündeten wäre das geschwächte Regime nicht in der Lage gewesen, die Rebellen so in die Defensive zu drängen.

Verfehlte Politik des Westens An Aleppo zeigt sich die Schwäche und die verfehlte Politik des Westens, allen voran der USA und seiner Verbündeten. Sie ließen ein Machtvakuum im Bürgerkrieg entstehen, in das Moskau zugunsten der syrischen Regierung vorstieß - und gucken nun ohnmächtig der zivilen Katastrophe zu.

Verhandlungsbasis Die Eroberung Aleppos würde dem Regime eine starke Verhandlungsbasis für künftige Friedensgespräche geben – falls Assad diese angesichts seines Siegeszuges überhaupt für nötig halten sollte.

Viele – wie auch Scheicho – können nur schwer begreifen, dass Aleppo wirklich verloren sein soll. Von den knapp zehn Einwohnern und Aktivisten, mit denen die Nachrichtenagentur AP in regelmäßigem Kontakt steht, erklärt nur einer, er sei von der Rebellion enttäuscht.

„Diese Revolution ist einer der größten Misserfolge der Welt“, erklärt der 21-jährige Ahmed, der sich noch immer in Aleppo aufhält. „Wenn Gott mich hiervor bewahrt, werde ich in die Türkei gehen und ein neues Leben beginnen.“ Das Regime sei kriminell, die Rebellen hätten die Menschen getäuscht.

Die meisten quält der Verlust von Aleppo. Sie wollen ihren Traum von einem Syrien von Präsident Baschar al-Assad nicht aufgeben. Zu ihnen gehört die Gynäkologin, die nur ihren Vornamen Farida angibt. Sie wollte nicht flüchten, ihre Patientinnen nicht allein lassen. Ihr Mann zwang sie schließlich, mit ihm in ein Gebiet unter Kontrolle der Regierung zu gehen. Die gemeinsame Tochter hatten sie bereits zuvor aus der Stadt geschickt.