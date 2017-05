 Alexis Tsipras: „Der Ball liegt nicht länger in unserem Felde“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Alexis Tsipras Der griechische Ministerpräsident verhandelt mit den Geldgebern des Landes. (Foto: AFP)

AthenGriechenland steht Ministerpräsident Alexis Tsipras zufolge kurz einer Vereinbarung mit seinen Geldgebern über Erleichterungen bei seinen Staatsschulden. „Wir sind einer substanziellen Lösung über eine Schuldenentlastung näher denn je“, sagte er am Dienstag in Athen. Und diese Lösung habe vor allem mit den Verpflichtungen der Kreditgeber zu tun. „Der Ball liegt nicht länger in unserem Felde“, sagte er.

Die Verhandlungen über Entlastungen dürften bis zum Treffen der Euro-Finanzminister am 22. Mai andauern, ergänzte Tsipras.