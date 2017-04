Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Recep Tayyip Erdogan Der türkische Präsident überbrückt die Zeit bis zum Inkrafttreten der neuen Verfassung mit einer Verlängerung des Ausnahmeszustandes. (Foto: AP)

AthenWenn das Volk erst einmal Ja gesagt habe zu Erdogans neuem Präsidialsystem, werde die Türkei in ruhigeres Fahrwasser kommen, versprachen die Befürworter der Verfassungsänderung vor dem Referendum. Die Zeichen deuten bisher allerdings nicht auf eine Normalisierung. Erdogans erster Schritt nach dem knappen Sieg: Er berief am Montagabend nacheinander den Nationalen Sicherheitsrat und das Kabinett unter seinem Vorsitz ein. Die Gremien beschlossen eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustandes. Er hatte nach dem Putschversuch vom Juli 2016 begonnen und war seither bereits zwei Mal um jeweils drei Monate ausgedehnt worden.

Ohne die Verlängerung wäre er am Mittwoch ausgelaufen. Wenn das Parlament jetzt im Eilverfahren zustimmt, woran kein Zweifel besteht, werden die Regelungen um weitere drei Monate verlängert. Erdogan hat bereits angekündigt, man werde sie „so lange wie nötig“ beibehalten. Das kann dauern: In den mehrheitlich kurdischen Südostprovinzen galt der Ausnahmezustand bis Ende 2002 jahrelang.

Erdogan sichert der Ausnahmezustand viele Befugnisse, die er unter der neuen, spätestens im November 2019 in Kraft tretenden Verfassung auch ganz regulär haben wird. So kann er Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen, nach der künftigen Verfassung sogar am Parlament vorbei.

Dass der Wahlkampf und das Verfassungsreferendum unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes stattfanden, hat für viel Kritik gesorgt, bei türkischen Bürgerrechtlern ebenso wie bei den Wahlbeobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Tatsächlich sind im Ausnahmezustand zahlreiche Grundrechte stark eingeschränkt.

So haben die Deutschtürken abgestimmt Berlin 50,1 Prozent „Ja“, 49,9 Prozent „Nein“

Düsseldorf 69,6 Prozent „Ja“, 30,4 Prozent „Nein“

Essen 75,9 Prozent „Ja“, 24,1 Prozent „Nein“

Frankfurt 57,8 Prozent „Ja“, 42,2 Prozent „Nein“

Hamburg 57,0 Prozent „Ja“, 43,0 Prozent „Nein“

Hannover 58,6 Prozent „Ja“, 41,4 Prozent „Nein“

Karlsruhe 61,6 Prozent „Ja“, 38,4 Prozent „Nein“

Köln 64,1 Prozent „Ja“, 35,9 Prozent „Nein“

Mainz 64,5 Prozent „Ja“, 35,5 Prozent „Nein“

München 62,7 Prozent „Ja“, 37,3 Prozent „Nein“

Münster 64,0 Prozent „Ja“, 36,0 Prozent „Nein“

Nürnberg 55,4 Prozent „Ja“, 44,6 Prozent „Nein“

Stuttgart 66,3 Prozent „Ja“, 33,7 Prozent „Nein“

Versammlungen und Demonstrationen können verboten, Ausgangssperren verhängt werden. Sicherheitskräfte dürfen Personen, Fahrzeuge und Wohnungen nach Gutdünken durchsuchen und mutmaßliche Beweismittel beschlagnahmen. Der Verkehr zu Land, See und Luft kann kontrolliert oder verboten, bestimmte Regionen können zu Sperrgebieten erklärt werden. Druckerzeugnisse, Radio- und Fernsehsendungen können zensiert oder ganz verboten werden. Die Menschenrechtskonvention des Europarats bleibt für die Dauer des Ausnahmezustands ausgesetzt.

Einschneidende Beschränkungen ihrer Rechte bedeutet der Ausnahmezustand für Beschuldigte: Sie können bis zu 30 Tage ohne richterlichen Beschluss in Gewahrsam gehalten werden.