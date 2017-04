 Alter Streit neu entfacht: Briten wehren sich gegen Patrouillenboot vor Gibraltar

MadridPure Provokation oder einfach nur Pech? Das britische Gibraltar meldet, dass ein Patrouillenschiff der spanischen Marine in seine Gewässer vorgedrungen sei. Die territoriale Verwaltung berichtete am Dienstag auf Twitter von dem Fall. Es handele sich um das spanische Schiff „Infanta Cristina“.

Was eigentlich kaum eine Meldung wert ist, gewinnt angesichts der jüngsten Brexit-Debatten an Brisanz. So gibt es im Zuge des geplanten EU-Austritts der Briten auch Spannungen zwischen der britischen Regierung und der EU, wie mit dem Überseegebiet in Zukunft umgegangen wird.

Illegal incursion into #British #Gibraltar Territorial Waters by Spanish Navy patrol ship Infanta Cristina this afternoon. #BGTW pic.twitter.com/IkYadi8XNn — HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) 4. April 2017

Spanien, das die Rückgabe der Souveränitätsrechte über Gibraltar seit Jahrzehnten fordert, erkennt die territorialen Gewässer der Enklave mit 32.000 Einwohnern an der Südspitze der iberischen Halbinsel, die 1713 Großbritannien zugesprochen wurde, nicht an. Ein Sprecher des spanischen Außenministeriums erklärte, dass die „Infanta Cristina“ auf einer Routinefahrt durch landeseigene Gewässer gewesen sei. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums ergänzte, es habe sich um keine andere Patrouille als die wöchentlich Übliche gehandelt. Die Straße von Gibraltar wird dabei auf verdächtige Schiffe kontrolliert, bei der Überwachung geht es beispielsweise um Boote von Menschen- oder Drogenschmugglern.

Nach Angaben der Vertretung in Gibraltar sind die Spanier in diesem Jahr bereits zum siebten Mal in die Gewässer eingedrungen. Ein Schiff der britischen Marine habe das spanische Schiff zur Umkehr gedrängt. Großbritannien fühlt sich durch Spanien und die Europäische Union vor den Kopf gestoßen, weil Spanien bei allen Gibraltar betreffenden Brexit-Entscheidungen ein Veto-Recht eingeräumt werden soll.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick Wie geht es weiter? Im Juni 2016 entschieden sich die Briten für den Brexit. Doch bis das Land tatsächlich aus der Europäischen Union ausgetreten ist, steht beiden Seiten noch viel Arbeit bevor. Die nächsten Schritte.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs soll am 29. April Leitlinien bestimmen. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor – also den offiziellen Auftrag für das Verhandlungsteam. Das Mandat muss dann vom Rat bestätigt werden.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Expertenteam geben sich bis etwa Oktober 2018 für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und über Übergangsregelungen.

Ratifizierung Dann muss das Austrittsabkommen auf EU-Seite vom Europaparlament gebilligt und von den übrigen Mitgliedsländern angenommen werden – ohne Großbritannien. May will den Vertrag auch dem britischen Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss zwei Jahre nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, also bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Bereits am Montag warf der spanische Außenminister Alfonso Dastis Großbritannien vor, in der Gibraltar-Frage die Fassung zu verlieren. Er bezog sich damit auf Aussagen des führenden britischen Konservativen Michael Howard, der am Sonntag gegenüber der BBC den Einsatz von Kriegsschiffen nicht ausgeschlossen hatte. Sein Kommentar wurde von englischen Oppositionspolitikern verurteilt, in Madrid löste er Befremden aus. „Die spanische Regierung ist ein wenig überrascht über den Ton, der in England angeschlagen wird, einem Land, das traditionell für die Wahrung seiner Fassung bekannt ist“, sagte Außenminister Alfonso Dastis.

Der britische Außenminister Boris Johnson erklärte am Montag auf einem Treffen der europäischen Außenminister in Luxemburg, dass der Status von Gibraltar ausschließlich von seinen Einwohnern und den Bürgern Großbritanniens geändert werden könne.