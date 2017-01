Auf Trump warten viele Fallstricke

Sicherheitsexperten befürchten, dass Einrichtungen mit Trumps Namen nach dessen Amtsantritt Ziel von Anschlägen werden könnten. Schließlich kamen islamkritische Äußerungen Trumps während des Wahlkampfs auch in der Region nicht gut an. Immerhin sind die Vereinigten Arabischen Emirate ein fester Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und ein vergleichsweise friedlicher Ort im Nahen Osten. „Dubai ist eine der sichersten Städte weltweit“, sagt McLoughlin.

Doch auch finanzielle Aspekte werfen Fragen auf. Damac kaufte das Grundstück für Akoja 2012 von der Regierung des Emirats für etwa 350 Millionen Dollar. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Straßen erfolgt im Ermessen der Regierung. Für die Erlaubnis, Alkohol auszuschenken, wie für andere Betriebsgenehmigungen braucht der Golfklub die Erlaubnis der Regierung. Das könnte im Widerspruch zu einer Klausel der US-Verfassung stehen, wonach öffentliche Amtsträger ohne Zustimmung des Kongresses keine Geschenke oder Zahlungen von ausländischen Regierungen oder Firmen unter ihrer Kontrolle annehmen dürfen.

Rechtsexperten zufolge könnten bereits Verhandlungen der Marke Trump zumindest den Anschein der Unziemlichkeit erwecken. „Er hat so viele Liegenschaften, dass seine Geschäftsinteressen ein offensichtliches Ziel sowohl für Bestechungsgelder als auch für Drohungen werden“, sagt Standford-Professor Gordon. Er erkennt zwei Gefahren: Ausländische Mächte könnten versuchen, Trump über seine Geschäftsinteressen zu bestechen, eine ihnen gewogene Politik zu verfolgen, oder diese Interessen zu nutzen, um Druck auf ihn auszuüben.

Trump hat erklärt, dass er sein Unternehmensimperium während seiner Amtszeit nicht selbst führen werde. Dies übernähmen seine leitenden Manager „mit meinen Kindern“. Doch schon das werfe Probleme auf, sagt Erik Jensen, emeritierter Juraprofessor der Case Western Reserve University in Cleveland. Schließlich stehe Trump ja in engem Kontakt mit seinen Kindern.

Auch die Übertragung seiner Vermögenswerte auf einen Blind Trust, wie dies andere Präsidenten getan haben, helfe nicht weiter. Denn beispielsweise wisse Trump ja, dass der Trust einen Golfplatz in Dubai verwalte. „Man kann ihn in den Trust geben, aber das Adjektiv „blind“ träfe in dieser Situation nicht zu“, sagt Jensen. Zudem nahmen Unternehmen von Damac-Gründer Sadschwani bereits in der Vergangenheit Aufträge der US-Regierung an. Ob sich Damac auch künftig um solche Aufträge bemühen werde, sagte Manager McLoughlin nicht.

Derzeit geben Arbeiter dem Grün des Golfplatzes den letzten Schliff. Andere stellen das Klubhaus fertig, samt Bar, Shisha-Lounge und Restaurants für diejenigen, die sich die Mitgliedschaft leisten können: Der Beitrag fängt bei etwa 10 000 Dollar im Jahr an. Der Vertrag mit Trump erlaubt es Damac, den Golfplatz mit seinem Bild zu bewerben. Das Unternehmen werde dabei „geschmackvoll“ vorgehen, versichert McLoughlin.