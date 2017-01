Griechenland: Unbehagen in Athen

Griechisches Parlament in Athen Die außenpolitischen Auswirkungen des Trump-Sieges sind ebenso nebulös für Griechenland, wie die ökonomischen Konsequenzen.

Der griechische Premier Alexis Tsipras sieht der Ära Trump mit Unbehagen entgegen. In Barack Obama sowie seinen Finanzministern Timothy Geithner und Jack Lew hatte die Athener Regierung Fürsprecher bei ihren Bemühungen um Schuldenerleichterungen und Wachstumsimpulse. Von Trump ist ein solches Engagement nicht zu erwarten. Angesprochen auf die Griechenland-Krise sagte Trump dem TV-Sender Fox: „Lasst das die Deutschen machen, wir haben Probleme genug.“ Auch die Zukunft der Währungsunion bereitet Trump keine schlaflosen Nächte, meint er doch, der Euro sei eingeführt worden, „um den Vereinigten Staaten zu schaden“.

Die Ungewissheit, die mit der Wachablösung im Weißen Haus einhergeht, ist Gift für die fragile griechische Wirtschaft. Tsipras hofft, in diesem Jahr die achtjährige Rezession hinter sich zu lassen. Das Bruttoinlandsprodukt soll um 2,7 Prozent zulegen. Aber ob sich diese Erwartung erfüllt, hängt auch von den globalen Rahmenbedingungen ab – und die sind mit Trumps Wahl weniger kalkulierbar geworden. So macht sich Trump jetzt für einen schwachen Dollar stark. Griechenland könnte das in Schwierigkeiten bringen, denn das Land profitierte in den Krisenjahren vom schwachen Euro. Er half den griechischen Exporten und machte Hellas-Reisen für US-Touristen erschwinglicher.

Ebenso nebulös wie die ökonomischen Konsequenzen des Trump-Sieges für Griechenland sind die außenpolitischen Auswirkungen. Von einer Stärkung der Beziehungen der USA zur Türkei, wie sie Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn anstrebt, würde Griechenland tendenziell nicht profitieren. Tsipras‘ Koalitionspartner, der Rechtspopulist Panos Kammenos, beeilte sich dennoch, bereits in der Wahlnacht Trump über Twitter zu gratulieren. Der Nationalist Kammenos setzt seine Hoffnungen auf „die wichtige Rolle“ des außenpolitischen Trump-Beraters George Papadopoulos, Sohn griechischer Einwanderer aus Thessaloniki.

