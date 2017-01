Großbritannien: Balsam für die britische Seele

May und Trump „Brexit ist was Tolles. Ich bin ein großer Fan von Großbritannien“, sagte Donald Trump kurz vor Amtseinführung in einem Interview mit der britischen Tageszeitung „Times“. (Foto: AP)

Seine Worte waren Balsam auf der britischen Seele: „Brexit ist was Tolles. Ich bin ein großer Fan von Großbritannien“, sagte Donald Trump kurz vor Amtseinführung in einem Interview mit der britischen Tageszeitung „Times“. Und er ging noch weiter: Man werde schnell machen, um ein Handelsabkommen mit dem Königreich abzuschließen, versprach Trump.

Es ist genau das, das Großbritanniens Premierministerin Theresa May sich erhofft: Einen schnellen Deal mit den USA, um der Welt zu zeigen, dass man aus dem Brexit einen Erfolg machen und auch ohne EU-Zugehörigkeit ein attraktiver Handelspartner sein kann. Solange der Austritt aus der Staatengemeinschaft aber noch nicht vollzogen ist, kann May nicht ausprobieren, wie ernst es Trump mit seinen Zusagen ist. Neue Freihandelsabkommen darf Großbritannien noch lange nicht unterzeichnen, allenfalls erst vorbereitende Gespräche sind erlaubt.

In ihren Reden, etwa beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos, versucht May sich aber von Trumps Ideen und seinen Spielarten des Protektionismus abzusetzen. Sie betont stattdessen: Man werde sich für den Freihandel einsetzen und zu einem der größten Verteidiger werden. Auch Trumps Russland-Politik könnte für Konflikte mit May sorgen. Schon bald will die Premierministerin den neuen US-Präsidenten treffen. Ein konkretes Datum gibt es bisher aber noch nicht. Nur von Frühjahr ist die Rede.

Katharina Slodczyk