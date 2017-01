Indien: Hofft auf gute Partnerschaft

Mumbai Besonders Trumps offensive Haltung gegenüber China dürfte der Regierung in Neu-Delhi gefallen. (Foto: EPA)

Während sich der Großteil der amerikanischen Popstars weigerte, bei der Amtseinführung Donald Trumps aufzutreten, zeigte sich ein Mann mit indischen Wurzeln bereit, für den neuen US-Präsidenten Musik zu machen: Der DJ Ravi Jakhotia eröffnete am Donnerstagabend ein erstes Konzert anlässlich der Amtseinführung. Sein Engagement hat eine gewisse Ironie: Denn Inder dürften es unter Trump künftig deutlich schwerer haben, in den USA zu arbeiten.

Indiens Outsourcing-Konzerne wie Infosys, Tata Consultancy Services und Wipro beschäftigen in den Vereinigten Staaten, ihrem größten Markt, Zehntausende Inder über Arbeitsvisa, die Trump äußerst kritisch sieht. Er will stattdessen Amerikanern bei den Jobs den Vorzug geben und könnte damit einen von Indiens wichtigsten Wirtschaftszweigen empfindlich treffen.

In anderen Fragen hoffen die Inder auf eine gute Partnerschaft mit Trump, der im Wahlkampf die "fantastische Rolle" der Hindu-Gemeinschaft in Amerika lobte. Besonders Trumps offensive Haltung gegenüber China dürfte der Regierung in Neu-Delhi gefallen. Auch sie sieht die zunehmende Dominanz der Volksrepublik mit Skepsis. Dass Trump gegenüber den Indern keine Berührungsängste hat, zeigte er schon wenige Tage nach seiner Wahl: Als eine der ersten Gratulanten empfing er indische Geschäftsleute im New Yorker Trump Tower: Immobilienentwickler, die in Mumbai gerade an luxuriösen Trump-Apartments arbeiten.

Mathias Peer