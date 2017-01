Japan: Angst macht aktiv

Japans Premierminister Shinzo Abe Die japanische Regierung hat große Sorge vor möglichen Folgen der Trump-Regentschaft. (Foto: AFP)

Für Japan war der Wahlsieg von Donald Trump ein Schock. Die japanische Regierung hat große Sorge vor möglichen Folgen der Trump-Regentschaft. Die harschen Worte des künftigen US-Präsidenten an die Adresse Chinas richtet den Blick zwar auf den Konflikt um das südchinesische Meer. Aber die Härte der Worte könnte zu scharfen Gegenreaktionen Pekings mit schlimmen Folgen für die ganze Region führen, warnte ein Regierungsvertreter Japans. Er stellte aus japanischer Sicht auch Japans einzige Sicherheitsallianz in Frage. Zudem kündigte Trump an, die multilaterale transpazifische Freihandelszone TPP abzusagen. Und die ist für Japans Ministerpräsident Shinzo Abe ein Eckstein seiner Wirtschafts- und vor allem Sicherheitspolitik. Die TPP hätte einen Handelsbund ohne den regionalen Rivalen China gebildet.

Doch Abe verfiel nicht in Angststarre, sondern Aktivismus. Als erster Regierungschef stand er beim Trump-Tower vor der Tür, um den kommenden US-Präsidenten vom Wert der Sicherheitsallianz zu überzeugen. Danach sagte Abe, Trump sei ein Mann, dem er trauen könne.

Analysten sind sich da allerdings nicht ganz so sicher. Unsicherheit regiert, meint Ken Jimbo, Sicherheitsexperte an der Keio Universtität. „Wir wissen nicht, welchen Trump wir bekommen werden.“ Im besten Fall für Japan bleibt Trump der Region und vor allem Japan treu und verstärkt sogar noch die militärische Präsenz in Asien, um Japans Angstgegner China und Nordkorea in Schach zu halten.

Weniger gut wäre, wenn passive Trump regiert, der die USA nicht nur aus dem Transpazifischen Partnerschaftsabkommen zurückziehen, sondern dem Gebietskonflikte zwischen Japan und China gleichgültig wären. In dem Fall befürchtet Jimbo, dass China und Nordkorea noch aggressiver auf den Status Quo verändern wollen.

Zugleich heißt es aus Tokio: „Wir sind besorgt über das, was Trump gesagt und gewittert hat, dass andere Länder künftig für den Schutz durch die USA zahlen sollen. Wir zahlen schon sehr viel.“ Über 4,4 Milliarden Dollar jährlich wende Japan für die gut 41.000 auf der Insel stationierten GIs auf, sagte ein Regierungsvertreter unter Berufung auf Pentagon-Zahlen: „Die Stationierung in Japan kommt Amerika so billiger als bei sich zuhause.“

Eine weitere Sorge Tokios betrifft die künftige US-Wirtschaftspolitik: Der sehr hohen geforderten Strafzölle seien für einen Auto- und Elektronikexporteur wie Japan „etwas widersprüchlich und nicht durchdacht“. Allerdings sei es schwer zu beantworten, wie das in konkrete Politik umgesetzt werde. Es sei „sehr überraschend, dass wir und Deutschland und Mexiko mit China gleichgesetzt werden, was den Handelsüberschuss mit den USA angeht“, so der Tokioter Top-Beamte. Peking habe ein viel größeres Plus. Tokio hoffe jetzt „auf Zusammenarbeit mit Deutschland und Mexiko“ in der Abwehr von Trumps Forderungen.

China habe nach Angaben Tokios 367 Milliarden Dollar Handelsüberschuss mit den USA, Deutschland 75, Japan 69 und Mexiko 60 Milliarden Dollar.

Abe will daher sobald wie möglich wieder zu Trump reisen. Jimbo glaubt, dass er dem neuen US-Präsidenten eine aktivere Rolle Japans in Asiens Sicherheitspolitik anbieten wird. Doch damit der Plan funktioniert, muss Trump die Präsenz der USA zumindest stabil halten.

Ob Trump darauf eingeht oder Japan eher kritisch begegnet, bleibt abzuwarten. Auf seiner mentalen Landkarte scheint Japan noch immer zu der Viererbande zu gehören, die die vermeintliche Schwäche der USA schamlos ausnutzt. „Russland, China, Japan, Mexiko – alle Länder werden uns viel mehr respektieren, viel mehr, als sie es unter früheren Regierungen getan haben“, versprach er vorige Woche auf seiner Pressekonferenz.

Martin Kölling und Mathias Brüggmann