Kanada: Unsicherheit bei Trudeau

Die Ära der freundschaftlich-herzlichen Beziehungen zwischen den Regierungschefs der USA und Kanada ist beendet. Auf die Kameraderie zwischen Justin Trudeau und Barack Obama folgt nun die Phase der Unsicherheit. Die Präsidentschaft von Donald Trump ist für Kanada aber auch die Chance, sich als das „andere Amerika“ zu profilieren.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat die feine Linie aufgezeichnet, auf der er den Balanceakt zwischen seinen persönlichen Ansichten und der Notwendigkeit, gute Beziehungen zum mächtigen Nachbarn zu pflegen, vollziehen will: „Die Kanadier erwarten, dass wir eine konstruktive Arbeitsbeziehung mit der kommenden amerikanischen Administration haben werden. Wir werden für kanadische Arbeitsplätze, kanadisches Wirtschaftswachstum kämpfen.“ Dass Trump wie Trudeau auf massive Ausgaben in Infrastruktur als Wirtschaftsmotor setzt und die Mittelklasse fördern will, sieht der Kanadier als eine Basis für rationale Diskussionen. Aber er macht auch klar, dass er sich nicht verbiegen will. Er werde nie davor zurückschrecken für seine Überzeugung einzutreten, „sei es, laut der Welt deutlich zu machen, dass ich ein Feminist bin, sei es das Verständnis, dass Einwanderung eine Quelle der Stärke für uns ist und muslimische Kanadier eine wichtiger Teil des Erfolgs unseres Landes heute und in Zukunft sind.“ Damit setzt sich Trudeau gegen den Mauer-Bauer Trump, der im Wahlkampf gegen Mexikaner gewettert und ein völliges Einreiseverbot für Muslime gefordert hat, ab.

Aber die Unsicherheit ist in Ottawa zu spüren. Sie wurde am Mittwoch auch bei der Pressekonferenz von Notenbankgouverneur Stephen Poloz deutlich, als dieser die Geldpolitik der Zentralbank darstellte. Er sprach von der Unsicherheit bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklungen, die vor allem auf den noch nicht abzuschätzenden Änderungen in der Handelspolitik der USA lägen, die „so fundamental für die kanadische Wirtschaft“ sei. Sie könnten in die Prognosen nicht eingebaut werden, „weil sie zur Zeit einfach unbekannt sind“, meinte Poloz.

Kanada muss mit Washington kooperieren. Kanada ist auf offenen Handel angewiesen. Güter und Dienstleistungen im Milliardenwert werden täglich über die Tausende Kilometer lange Grenze zwischen Kanada und den USA geliefert. Die Attacken Trumps auf Nafta schreckten Ottawa auf. Der künftige Handelsbeauftragte Wilbur Ross hat bei seiner Senatsanhörung deutlich gemacht, dass jeder Aspekt des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta zwischen den USA und seinen Nachbarn Mexiko und Kanada offen für Verhandlungen sei. Eine 35-prozentige Einfuhrsteuer für Produkte aus Kanada würde Kanada schwer treffen, sei es in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelproduktion oder im Automobilsektor. Da aber die USA nicht nur Autos importieren, die in Kanada produziert werden, sondern auch Autoteile für Werke in den USA, würde eine Steuer die US-Autoindustrie treffen. Mit der Ernennung der früheren Handelsministerin Chrystia Freeland zur Außenministerin und seiner Entscheidung, Freeland die Kompetenz für den Handel mit den USA zu belassen, hat Trudeau signalisiert, wie wichtig ihm dieser Aspekt der Beziehungen ist.

Andererseits setzt Ottawa auch Zeichen für eine von den USA abweichende Außenpolitik. Dazu gehört, dass Trudeau jetzt die Bedeutung der Nato für die Sicherheitspolitik unterstrich. Freeland, die ukrainische Wurzeln hat, ist bekannt für ihre Putin-kritische Haltung, und dass Kanada nun sehr prononciert die Aufnahme von Freihandelsgesprächen mit China ankündigte, soll nach Einschätzung in Ottawa ebenfalls signalisieren, dass in vielen Bereichen nicht mit einem Gleichschritt Kanadas mit den USA gerechnet werden kann.

Gerd Braune