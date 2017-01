Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Naher Osten: Gemischte Gefühle

Aleppo Sollte er sich auf die Seite Assads stellen, würde er sich implizit auch zum Alliierten des Iran machen. (Foto: dpa)

Im Nahen Osten sieht man Trumps Präsidentschaft mit gemischten Gefühlen entgegen. In Teheran befürchtet das Regime, dass sich unter Trump das iranisch-amerikanische Verhältnis wieder verschlechtern könnten. Von Kairo über Jerusalem bis nach Riad hofft man indessen auf eine Verbesserung der Beziehungen zu Washington. Gleichzeitig weisen Beobachter aber darauf hin, dass sich Trump und seine künftigen Polit-Strategen bisher nur vage und teilweise sogar widersprüchlich zu Nahostfragen geäußert haben.

So meinte Trump zum Beispiel, er werde zusammen mit Russland und dem syrischen Präsidenten Assad gegen den IS kämpfen. Sollte er sich auf die Seite Assads stellen, würde er sich implizit auch zum Alliierten des Iran machen. Das wäre im Widerspruch zur Ankündigung, das Regime in Teheran hart anfassen zu wollen. Saudi-Arabien wird deshalb mit Spannung verfolgen, wem Trump im syrischen Krieg hilft.

Konfliktträchtig ist auch Trumps künftige Politik gegenüber Ägypten. In Kairo erwartet man, dass Washington den Kampf gegen die Islamisten unterstützen und demnächst das Gesetz verabschieden werde, welches die Muslimbrüderschaft für illegal erklärt. Das käme der ägyptischen Regierung entgegen, würde aber den Nato-Staat Türkei vor den Kopf stoßen.

Die israelische Regierung sieht der Ära Trump mit Zuversicht entgegen. So hat Trump angekündigt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und damit Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Auch gilt Trump als Freund der israelischen Siedlungspolitik. Er werde diese, anders als sein Vorgänger, nicht als "Friedenshindernis" brandmarken, ist Premier Benjamin Netanjahu überzeugt. Die Palästinenser befürchten allerdings, dass die Realisierung ihres eigenen Staates unter Trump immer unwahrscheinlicher werde.

Pierre Heumann