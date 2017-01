Rückzug der Schutzmacht Washington

Stattdessen werde er wie bisher über den Kurznachrichtendienst Twitter ungefiltert mit seinen Anhängern kommunizieren, um politische Ziele zu erreichen, erläutert Braml. Trump stehe vor der Herausforderung, die staatskritischen Republikaner von seinem geplanten milliardenschweren Investitionsprogramm zu überzeugen. „Sollten die Republikaner im Kongress als Verhinderungsmacht auftreten, kann Trump auf die neuen Kommunikationskanäle zurückgreifen.“ Der Immobilienmilliardär verstehe es, seinen Anhängern die Realität in seinem Sinne zu vermitteln und den Volkszorn über die sozialen Medien zu kanalisieren.

Mit Steve Bannon, dem Geschäftsführer der rechten Website „Breitbart“, habe der Präsident einen ihm direkt unterstellten Chefstrategen an der Seite, der die Wählerschaft Trumps mobilisieren könne und damit auch missliebige Abgeordnete und Senatoren unter Druck setzen könne: „Donald Trump und Steve Bannon planen Revolutionäres: Sie wollen noch tiefer in die Wählerschaft der Demokraten eindringen, um die politische Konkurrenz von der Macht fernzuhalten“, resümiert Braml.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis wird Martin Thunert zufolge für Trump zunächst nicht im Vordergrund stehen. Innenpolitische Reformen und Terrorbekämpfung hätten für den Präsidenten absoluten Vorrang. „In Berlin sind sich die Außenpolitiker nicht mehr sicher, ob man auf die USA in der alten Weise zählen kann. Man bereitet sich darauf vor, dass Washington mittelfristig als Schutzmacht den Rückzug antreten wird.“ Auf Bundeskanzlerin Angela Merkel komme die Aufgabe zu, die Außen- und Verteidigungspolitik der EU stärker zu harmonisieren und effizienter zu gestalten. Das werde mit Ausgabenerhöhungen in den Verteidigungsetats der EU-Länder einhergehen.

Thunert hält Trumps jüngst in einem Interview geäußerte Kritik an Angela Merkels Flüchtlingspolitik nicht für ungewöhnlich. Der Republikaner sei bei weitem nicht der einzige Regierungschef eines westlichen Landes sei, der Merkels Flüchtlingspolitik für unverantwortlich und für einen katastrophalen Fehler halte: „Allerdings sagen es andere öffentlich nicht so deutlich wie Trump. Er hat immer gesagt, dass er Merkel für die wirtschaftliche Bilanz ihrer Regierungen respektiert, aber er benennt genauso deutlich die Fehler, die sie in seinen Augen macht“, sagt Thunert.

Trump hatte der deutschen Autoindustrie zuletzt mit hohen Strafzöllen gedroht, wenn sie weiterhin von Mexiko aus die USA beliefert. „Je nachdem, wie wichtig ihnen der US-Markt ist, kann es sein, dass einige deutsche Hersteller Toyota folgen und Produktion von Mexiko oder Brasilien in den Süden der USA verlagern“, legt Thunert dar. Andererseits seien Gegenstrafzölle von EU-Seite auf US-Produkte nicht im Interesse der USA. „Panisch und überhastet auf Trumps Drohung zu reagieren, wäre der falsche Weg.“