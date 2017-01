Russland: Gedämpfte Vorfreude im Kreml

Gedämpfte Vorfreude im Kreml: Das wichtigste ist mit der Inauguration Donald Trumps für die russische Führung schon erreicht; Barack Obama ist Geschichte. Die Beziehungen zu dessen Administration hatten sich nach dem gescheiterten „Relaunch“ 2009 erst graduell und zuletzt rasant verschlechtert. Sie hoffe, „mit den Veränderungen im Weißen Haus gelingt es die gefährliche Tendenz der Degradierung der russisch-amerikanischen Verbindungen zu durchbrechen und die Beziehungen aus dem Sturzflug zu führen, in die sie Barack Obama manövriert hat“, sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Vorabend der Amtseinführung Trumps.

Dabei sind die Erwartungen in Russland an den neuen US-Präsidenten bereits deutlich gesunken. Bei den Anhörungen im Kongress hatten mehrere Schlüsselpersonen aus Trumps künftigem Kabinett wie Verteidigungsminister James Mattis und selbst der zuvor in Moskau geschätzte Außenminister Rex Tillerson Russland als „Bedrohung“ bezeichnet. Auch Trumps Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit selbst lässt im Kreml die Skepsis wachsen. Der hatte sich erst im Dezember für eine Aufrüstung des Atomwaffenarsenals ausgesprochen, um nur einen Monat später mögliche Sanktionserleichterungen gegen Russland an eine Vereinbarung über atomare Abrüstung zu koppeln. Im Wahlkampf lobte er Wladimir Putin noch überschwänglich, um bei der ersten Pressekonferenz zu warnen, es könne gut sein, dass die beiden nicht miteinander klar kämen.

Moskau Die Erwartungen an den neuen US-Präsidenten in Russland sind bereits deutlich gesunken. (Foto: dpa)

„Es wird keine neue Ära geben“, ist auch Dmitri Trenin, der Direktor des Moskauer Carnegie-Zentrums überzeugt. Es werde wohl zu einer Deeskalation und zu einer punktuellen Kooperation kommen, prognostiziert der Politologe gegenüber dem Handelsblatt. Russland sei an Investitionen interessiert, in der rohstoffreichen Arktis gebe es Berührungspunkte. Trump sei zudem an einer Kooperation mit Russland in Syrien bei der Bekämpfung des Islamischen Staats interessiert, doch einer weitergehenden Partnerschaft würden sich Pentagon und andere Sicherheitsorgane in Washington massiv entgegenstellen, weil die Vorbehalte gegen Moskau dort nach wie vor sehr stark seien, so Trenin.

André Ballin