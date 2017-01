Südamerika: Gelassenheit pur

Anders als in Mittelamerika und Mexiko wird der Antritt Trumps in Teilen Südamerikas eher gelassen entgegen gesehen: Nach Einschätzung der UBS zählt Brasilien zu den Volkswirtschaften weltweit, die von der künftigen US-Wirtschaftspolitik potenziell am wenigsten zu befürchten hat, weil sie wenig geöffnet ist. Auch haben einige brasilianische Konzerne massiv in den USA investiert: Der Stahlhersteller Gerdau, der Chemiekonzern Braskem oder der Fleischproduzent JBS haben große Produktionen und Marktanteile in ihren Branchen. Sorgen machen sich eigentlich nur die brasilianische Agroindustrie. Die Farmer fürchten, künftig weniger Soja und Ethanol in die USA exportieren zu können. Die Farmlobby in den USA hat Trump maßgeblich unterstützt.

Für die Integration in Südamerika dagegen könnte der Trump sogar belebend wirken. Denn unter ihm dürften die pazifischen Integrationsverhandlungen TPP gestoppt werden. Vor allem die Staaten am Pazifik wie Chile, Peru und Kolumbien haben auf diese Integration gesetzt. Nun müssen sie für die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA Alternativen suchen. „Wenn die Schwierigkeiten im Welthandel zunähmen, dann sollte Lateinamerika da nutzen und die Integration auszubauen“, sagt Hector Casanueva, Chiles Botschafter bei der Welthandelsorganisation in Genf.

Auch der Mercosur will nun mit der EU noch in diesem Jahr endlich das Freihandelsabkommen abschließen, über das die beiden Wirtschafsblöcke schon seit vielen Jahren verhandeln. Gut möglich, dass Trump für Südamerikas Integration eine historische Zeitenwende bedeutet.

