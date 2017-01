Südostasien: Verunsichert und gespalten

Protest gegen Trump auf den Philippinen Andere Machthaber, wie beispielsweise Kambodschas Regierungschef Hun Sen, hatten Trump schon während des US-Wahlkampfes offen unterstützt. (Foto: dpa)

In Südostasien blickt man mit gemischten Gefühlen auf Donald Trump. Als Außenminister John Kerry vergangene Woche seinen Abschiedsbesuch in Vietnam hatte, versuchte er die Sorgen zu zerstreuen. Die Beziehungen der Staaten seien unabhängig „von Personen und Individuen”, rief er seinen Zuhörern zu.

Tatsächlich befürchten Vietnam und manche seiner Nachbarn, dass sie künftig mit deutlich weniger Rückendeckung aus den USA rechnen können – beispielsweise wenn es um den Inselstreit mit China geht. Auch der voraussichtliche Protektionismus erschreckt Vietnam und andere exportorientierte Staaten in der Region, wie beispielsweise Singapur. Mit dem Rückzug aus dem Freihandelsabkommen Transpazifischen Partnerschaft (TPP) hat Donald Trump viele Partner vor Ort vor den Kopf gestoßen.

Andere Regierungen in der Region dürfte es dagegen ganz recht sein, wenn sich Amerika künftig weniger für sie interessiert, sagt Professor Kanti Prajad Bajpai von der Lee Kuan Yew School in Singapur dem Handelsblatt. Nämlich jene, die zuletzt häufiger wegen Demokratiedefiziten oder Menschenrechtsverletzungen kritisiert wurden. Das treffe beispielsweise auf die Militärdiktatur in Thailand oder auf Malaysias Regierungschef Najib Razak zu, gegen den in den USA wegen Korruption ermittelt wird. „Trump dürften solche Probleme weniger interessieren”, sagt er. Einige Machthaber, wie beispielsweise Kambodschas Regierungschef Hun Sen, hatten Trump schon während des US-Wahlkampfes offen unterstützt.

Frederic Spohr