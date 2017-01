Türkei: Schulterschluss mit Erdogan

Recep Tayyip Erdogan Obama nahm kein Blatt vor den Mund. Erdogan weint ihm deshalb keine Träne nach. (Foto: dpa)

Schlechter als zuletzt unter den Präsidenten Barack Obama und Recep Tayyip Erdogan könnte das Verhältnis zwischen den USA und der Türkei kaum sein. Kritik an den Demokratie-Defiziten, der Unterdrückung der Medien und den „Säuberungen“ nach dem Putschversuch vom Juli: Obama nahm kein Blatt vor den Mund. Erdogan weint ihm deshalb keine Träne nach. Von Trump erwarte er „schnelle Fortschritte und eine Verständigung in regionalen Fragen“, sagt Erdogan – und meint die Syrienpolitik: Für die Amerikaner sind die syrische Kurdenpartei PYD und ihr militärischer Arm, die „Volksverteidigungseinheiten“ YPG, wichtige Verbündete im Bodenkampf gegen die IS-Terrormiliz. Die türkische Regierung sieht hingegen in der PYD und der YPG Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK – die auch die USA als Terrororganisation einstufen. Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin twitterte, die USA müssten „aufhören, die Terrororganisation YPG zu legitimieren“.

Aber dass Trump mit den syrischen Kurden bricht, ist unwahrscheinlich. So erklärte zwar Trumps designierter Außenminister Rex Tillerson in einer Anhörung vor dem Senat, er werde den Schulterschluss mit Präsident Erdogan und dem langjährigen Verbündeten Türkei suchen; im Kampf gegen den IS in Syrien will aber auch Tillerson auf die syrischen Kurden setzen – „großartige US-Verbündete“, wie er sagte. Trump selbst bekannte sich gegenüber der „New York Times“ ebenfalls als „großer Fan der Kurden“.

Auch bei einem anderen Thema könnte Erdogan enttäuscht werden. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht die Auslieferung seines Erzfeindes Fethullah Gülen, der seit 1999 in Pennsylvania lebt – und hinter dem Putschversuch stecken soll. Ex-General Michael Flynn, Trumps Nationaler Sicherheitsberater, trat zwar bereits öffentlich für eine Auslieferung des „türkischen Osama bin Laden“ ein, wie er Gülen nannte. Aber die Entscheidung liegt bei der US-Justiz. Und der reichen die bisher von Ankara vorgelegten Akten offenbar nicht. Die Beweise für eine Beteiligung Gülens an dem Putschversuch seien „sehr dünn“, heißt es in US-Medien.

Gerd Höhler