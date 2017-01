 Amtseinführung Trump: Bill und Hillary Clinton sind dabei

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hillary und Bill Clinton Sie planen zur Amtseinführung Donald Trumps am 20. Januar zu kommen. (Foto: AP)

WashingtonBill und Hillary Clinton haben sich für eine Teilnahme an der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar entschieden. Das teilten Mitarbeiter des früheren Präsidenten und der ehemaligen Außenministerin am Dienstag mit.

Zwar ist es Tradition, dass Expräsidenten und deren Ehefrauen den Vereidigungen neuer Präsidenten beiwohnen. Doch dürfte es für Hillary Clinton nach dem harten Wahlkampf gegen Trump ein schwerer Entschluss gewesen sein. Nach ihrer Wahlniederlage im November hatte sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Weniger überraschend kam die Zusage des früheren Präsidenten George W. Bush, er werde mit seiner Frau Laura zu der Zeremonie am 20. Januar kommen. Allerdings hat auch Bush ein nicht ganz einfaches Verhältnis zu Trump. Sein Bruder Jeb bemühte sich erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und wurde vom späteren Wahlsieger im Vorwahlkampf hart attackiert. George W. und Laura Bush ließen zudem durchblicken, dass sie dem Kandidaten Trump nicht ihre Stimme geben würden. Immerhin rief Bush Trump nach dessen Wahlsieg an, um ihm zu gratulieren.

Der 92-jährige Expräsident George Bush und dessen Frau Barbara teilten indes mit, nicht an Trumps Amtseinführung teilzunehmen. Grund sei das Alter und der Gesundheitszustand Bushs, hieß es aus einem Büro.