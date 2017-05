Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Macron würdigte seine Vorgänger

Macron würdigte seine Vorgänger, darunter Nicolas Sarkozy und seine Entschiedenheit in der Finanzkrise und Hollande und seine Amtszeit unter dem Terrorismus. Frankreich werde die Werte der Freiheit schützen. Er sei sich bewusst, dass die Franzosen viel von im erwarten. „Nichts kann meine Entschiedenheit stoppen“, betonte er selbstbewusst. „Ich werde heute abend an die Arbeit gehen“, schloss er seine rund zehn Minuten lange Rede. Er wirkte bei der Rede sehr entschieden, ein Zeichen dafür, dass er nach dem großen Zauderer Hollande unnachgiebig bleiben will.

Nach seinem Auftritt im Elyséepalast fuhr Macron die Champs-Elysées hinunter und legte einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten am Triumphbogen ab. Danach war ein Mittagessen im Elyséepalast mit geladenen Gästern geplant. Auch Bürgermeisterin Anne Hidalgo und ein Besuch im Pariser Rathaus standen noch am Nachmittag auf dem Programm. Hidalgo hatte dazu die Pariser vor das Rathaus eingeladen, um Macron zu feiern.

Volles Programm hat Emmanuel Macron in den nächsten Tagen. Am Montag soll der Premierminister bekanntgeben werden, am Dienstag vermutlich dann der Rest der Regierung. Eine Personalie wurde schon während der Zermonie bekannt: Alexis Kohler (44), früher Kabinettsdirektor von Macron im Wirtschaftsministerium wird Generalsekretär im Elysée. Die beiden Männer sind Freunde geworden, Brigitte vertraut ihm auch. Sie unterhielt sich schon bei der Zeremonie im Elyséepalast lange angeregt mit ihm, man sah sie zusammen lachen.

Symbolisch zeigt Macron auch, wie wichtig ihm die deutsch-französische Achse in Europa ist. Montag nachmittag wird er noch bei Angela Merkel in Berlin erwartet. Sie ist die erste Staatschefin, die er besucht, so wie seine Vorgänger. Die beiden werden über Themen wie Sicherheit, Wirtschaft und Investitionen sprechen, danach folgt ein Abendessen.